Hoa thịnh Đốn: Tổng biểu tình ngày 7 Tháng 7

Sau nhiều cuộc biểu tình rộng lớn của đồng bào trong nước chống Dự luật Ba Đặc Khu và An Ninh Mạng, Cộng Đồng người Việt QG vùng Hoa Thịnh DDốn, MD&VA đã phối hợp cùng Liên Hội CCSVNCH/HTĐ và Phụ cận thành lập Ủy Ban Đặc Nhiệm để yểm trợ cuộc tranh đấu của đồng bào quốc nội. Đáp lời kêu gọi Tổng Biểu Tình khắp thế giới và quốc nội ngày 7 Tháng 7, Ủy Ban Đặc Nhiệm vùng HTĐ đã tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 11 giờ sáng ngày 7 Tháng 7, tại công trường Sheradan ở Washington, D.C., trước Tòa nhà của CSVN.

Theo Ông Chủ tịch CĐ Đinh Hùng Cường cho biết có trên sáu trăm người tham dự Tổng biểu tình này. Đây là cuộc biểu tình quy mô nhất ở HTĐ trong thời gian vài năm gần đây. Người dân vùng HTĐ và nhiều nơi ở nước Mỹ đã nức lòng căm thù CSVN bán nước cho Trung Cộng, dưới hình thức cho thuê ba đặc khu Vân DDồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, 99 năm, đã cùng nhau tụ họp về đây biểu tình. Trong đó có rất nhiều Cộng Đồng như CĐ Người Việt Quốc Gia Liên bang Hoa Kỳ, Hội Đồng Liên kết Quốc Nội &Quốc Ngoại, CĐ Bắc Cali, GA, PA, NY, Fl, CT, NC, Richmond...

Rừng cờ vàng tung bay phất phới, cùng áo T shirt màu cờ vàng, nón màu cờ vàng , dù che nắng màu cờ vàng, cùng nhiều biểu ngữ "Đặc khu = bán nước", "Đả Đảo An Ninh Mạng"... Nhiều khẩu hiệu chống Cộng Sản được hô vang "Đả Đảo CS Bán Nước", "Human Right For VietNam", "Đả Đảo CS đàn áp người yêu nước"... vang dội một góc trời Hoa Thịnh Đốn, thể hiện tinh thần đấu tranh mãnh liệt của đồng bào Việt Nam hải ngoại, đang sôi sụt căm hờn, hiệp lòng yểm trợ đồng bào trong nước, quyết gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ, quê hương Việt Nam thân yêu.

Nhiều nhà lãnh đạo CĐ được mời lên phát biểu, trong đó có CTCĐ Đinh Hùng Cường, Bác sĩ Đỗ văn Hội, (CĐNVQGLBHK) Ông Nguyễn văn Tánh (HĐLKQN&QN), LS Nguyễn Thanh Phong, (CĐ New York), quý vị đại diện từ xa đến như Bắc Cali đuợc mời phát biểu. Đặc biệt có nhiều đại diện các hội đoàn trẻ, hậu duệ cũng được mời lên. Hầu hết cùng nói lên ý chí chống CSVN độc tài bán nước,

Trong đoàn người biểu tình có nhiều người già, người trẻ, đã không ngại nắng gió tuần hành trong công truờng Sheridan, có lúc đoàn người biểu tình dừng lại trước Tòa Đại Sứ CS, phẫn nộ hô to nhiều khẩu hiệu chống đối CS. Đặc biệt, lúc đoàn người biểu tình tràn vào sân Tòa Đại sứ CS. Cảnh sát đã ngăn chận đoàn biểu tình tiến sát toà nhà, nhưng không ngăn cản được tiếng gào thét phẫn nộ, tràn trào từ đáy tim của người yêu nước "Đả Đảo CS Bán Nước" , "Human Right For VietNam", "Down with Communist"...Xen giữa những khẩu hiệu là những ca khúc đấu tranh đầy ý nghĩa như "Trả Lại Cho Dân" của Việt Khang, "Chúng Đi Buôn" (buôn núi, buôn non) của Phan văn Hưng rất cảm động, "Việt Nam, Việt Nam"...

Được biết cho tới nay, tiền đồng hương ủng hộ cuộc biểu tình của UBĐặc Nhiệm là 12,025 mỹ kim.