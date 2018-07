Trong buổi thắp nến.

Sata Ana (Bình Sa)- - Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam, Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam Miền Tây Nam, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, hàng trăm qúy vị Linh Mục, Nữ Tu và giáo dân cũng như đồng hương tham dự Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam đã được long trọng tổ chức vào lúc 7 giờ chiiều Thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2018 tại Trung Tâm Công Giáo số 1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703.Về quan khách có Qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Qúy vị đại diện các tôn giáo bạn, một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt và các Thành Phố, một số đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đông đủ các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do hai MC. Minh Phượng và Nguyễn Khanh.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân D(iềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ phụ trách.Tiếp Ban tổ chức mời Linh Mục Trần Công Nghị, Chủ Tịch Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy quan khách, qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng đồng hương. Sau đó Linh Mục cho biết lý do Đêm Thắp Nến.Tiếp theo lời phát biểu của Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ, sau đó lời phát biểu của Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Địa Phận Orange.Tất cả những lời phát biểu đều nêu lên thảm trạng của quê hương Việt Nam nhất là về Dự Luật Đạc Khu là bán nước, và Luật An Ninh Mạng là bịt miệng người dân.Sau đó, lời phát biểu của Kinh Tế Gia Nguyễn Xuuân Nghĩa với đề tài: “Hiểm Họa của Trung Quốc đối với Việt Nam và thế giới..Chương trình thắp nến bắt đầu. Trong lúc nầy qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn lên trước bàn thờ tổ quốc dâng hương và dâng lời càu nguyện.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đấu tranh qua các nhạc phẩm như: “Còn Có Một Tổ Quốc” do Vũ Đoàn Giáo Xứ Tam Biên Phụ trách, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với bản hợp ca: “Cả Nước Đấu Tranh” “ Giữ Đất Cho Dân” và “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” do Đoàn Du Ca Nam Cali phụ trách, Ban Tù Ca Xuân Điềm với “Sóng Thần Dân Chủ” và “Tự Do Hay Sống Nhục.Kết thúc chương trình mọi người cùng hát bản “Việt Nam Việt Nam”.