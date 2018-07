CSVN Chết Đứng Vì TC

Vi AnhTC vạch tử huyệt của CSVN ra cho dân chúng VN tấn công Đảng Nhà Nước CSVN chết đứng. TC bắt CSVN bán đất và bán trời cho TC, là tội trời không dung, đất không tha, nhân dân tìm cách lật đổ. Vì quá sợ Thiên Triều TC, Tổng Trọng và Bộ Chánh Trị CSVN làm và chuyển dự luật qua Quốc Hội đảng cử dân bầu thông qua Luật Đặc Khu bán đất cho TC chiếm ba vùng đất chiến lược hiểm yếu cho TC chiếm cứ 99 năm, bị dân biểu tình chống đối đông nhứt kể từ khi CS Bắc Việt chiếm được cả nước. Quốc Hội CS lợi dụng lúc dân chúng VN tập trung sức lực chống Luật Đặc Khu, xuất kỳ bất ý, CS thông qua luật An ninh mạng nhượng vùng trời cho TC vào khống chế xa lộ thông tin Internet để bịt miêng, bịt tai, bịt mắt, triệt tiêu quyền tự do truyền thông đại chúng của dân tộc Việt.Dân tộc VN nói chung coi 1,000 năm Bắc Thuộc, bị TC đánh chiếm xâm lăng và bóc lột là mối thù truyền kiếp. Người VN đã dành 1.000 năm trong 4.000 năm lịch sử Việt để chống quân Tàu. Quân Tàu không giữ được, không đồng hóa, không thôn tính được VN. Quân Tàu để lại một tiền cừu hậu hận, trời không dung, đất không tha, dân VN nguyền rủa. Anh hùng liệt nữ VN, dân chúng VN đã cả chục lần khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu, giành lại quyền độc lập, chủ quyền quốc gia tự cho đất nước và nhân dân trong lịch sử 4.000 năm của quốc gia dân tộc Việt. TT Nguyễn văn Thiệu của Đệ nhị Cộng Hoà trong những ngày khó khăn nhứt Mỹ cúp viện trợ, và quân viện Ông vẫn đích thân ra chỉ đạo quân và tự tay viết nhựt lịnh cho Hải Quân ra đánh Hải Quân TC chiếm Hoàng sa. Hải Quân VNCH tử chiến với TC để thi hành và làm gương cho hậu thế. Ngay như Tổng Bí Thư Lê Duẫn của CSVN cũng thấy âm mưu thâm độc của Tàu Cộng nên đi sát với Liên xô. Đặng tiểu Bình tức tối cho quân Tàu qua đánh CSVN. Quân dân VNCS ít nhưng nhờ tiền cừu hậu hận của người Việt đối với quân Tàu đã liều mình ngăn chận cuộc xâm lăng của TC trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979.Tiền cừu hậu hận của quân dân VN mạnh hơn, sâu sắc hơn chủ nghĩa CS. Đã thấy rõ chơn lý ấy ở phía người Việt Quốc Gia và nó cũng thế đối với người Việt CS vì con người sanh ra là người của một dân tộc nào trước khi lớn lên gia nhập một đảng phái chánh trị. Cái mộng lớn của TQ từ chế độ vua chúa, đến thời CS lúc nào cũng muốn chiếm VN làm thuộc địa, làm chư hầu, thôn tính VN thành một tỉnh của TQ như TC đã biến quốc gia Đông Thổ, Turkestan của dân tộc Duy ngô nhĩ thành một tỉnh của TC, và một phần lớn của Tây Tạng cũng thế. Trong thời kỳ CS thống trị Miền Bắc và thời kỳ CS Bắc Việt thống trị Miền Nam 43 năm, TC đã gậm nhấm nhiều đất đai, biển đảo hiểm yếu của VN. TC khống chế kinh tế chánh trị của VN. CSVN bị cái bóng khổng lồ đè đảng CS cầm quyền.Ngoài biển TC đã tuyên bố chủ quyền trên 90% Biển Đông và gần hết hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa. TC đã khống chế sông Cửu Long/Mekong, tự xây và cho Miên Lào vay tiền xây đập thủy điện làm cả miền Đồng Bằng Sông Cửu Long thiếu nước ngọt, thiếu phù sa, đất bị nước mặn tràn vào, mùa màng thất bát, cá tôm mất nguồn sống, làm 13 tỉnh Miền Tây vựa lúa cá của cả nước nghèo khổ.TC cũng chiếm lĩnh kinh tế, phá hoại nông nghiệp VN, và kỹ nghệ non trẻ của VN, cho người TC qua thầu xây dựng công trường với công nhân TC. Thương lái TC qua đầu cơ tích trữ hàng hoá làm nông nghiệp VN, kỹ nghệ càng làm càng lỗ.Người TQ lan tràn qua VN, lấy vợ VN, mượn tên VN mua đất, mua nhà. Độ vài chục năm người Việt gốc Hoa thành công dân, cử tri VN ảnh hưởng rất lớn, rất bất lợi cho chánh trị trung ương lẫn địa phương của VN.Hỏi Bộ Chánh trị, Nhà Nước CSVN biết không? Quá biết, nhưng bị quá lệ thuộc TC nên ngậm miệng ăn tiền thôi. Còn người dân VN cũng biết rất rõ vì công trường TC, người TC tràn lan khắp VN. Mối thù 1.000 năm tiền cừu hậu hận của người Việt đối với quân Tàu bị TC banh ra, máu thêm chảy làm cho người dân Việt thấy rõ nguy cơ mất nước vào tay TC ngày càng rõ.TC banh vết thương ra với mật lịnh buộc Tổng Bí Thư Đảng CSVN đang làm Thái Thú cho TC phải bảo Quốc Hội CSVN làm luật Đặc Khu, cho ngoại quốc mà TC chớ không ai khác có thể vô được. Đất cho mướn 99 năm; người TC vào không cần chiếu khán nhập cảnh của VN; và giảm thuế nhiều cho các công ty trong đặc khu.Ở đời cái gì cũng vừa phải thôi. Luật Đặc khu là một ngòi thuốc nổ, khiến người dân Việt không thể chờ đợi, thờ ơ được nữa. Người dân VN sẽ cho nổ bùng hay nổ chụp, suy tàn hay sụp đổ chế độ CSVN.Tờ báo The Diplomat ở Nhựt vốn theo sát tình hình Biển Đông và Đông Nam Á bị TC xâm lấn “ghi nhận, các cuộc xuống đường mới đây nhằm phản đối Luật Đặc khu, một dự luật đặt ra các «đặc khu kinh tế» (SEZ) với mục tiêu thúc đẩy đầu tư và cải cách kinh tế. Tuy nhiên, viễn cảnh những giao dịch đáng ngờ, được cho là nhượng đất cho các nhà đầu tư Trung Quốc, đã gây ra một làn sóng các cuộc biểu tình phản đối.”Những người biểu tình cầm các biểu ngữ trên đó người ta đọc được «Không đặc khu – Không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ một ngày», «Đả đảo bán nước». Phong trào phản kháng khởi đầu ở Thành phố HCM và Hà Nội rồi nhanh chóng lan ra các thành phố ở sáu tỉnh, có thể kể: Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Tây Ninh. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhượng bộ về việc cho thuê ba đặc khu ở vị trí chiến lược 99 năm. Đảng Nhà Nước CSVN cho lùi dự luật đặc khu đến khoá họp sau, khoảng đầu tháng 10.Nhưng dân chúng VN không ngưng biểu tình. Người dân VN ở Bắc, ở Trung, ở Nam và ở Hải ngoại đều biết, có người công khai nói «Chúng tôi có một lịch sử lâu dài với người Trung Quốc, họ luôn muốn xâm lăng đất nước chúng tôi, thế nên rất nguy hiểm khi cho phép họ sử dụng các đặc khu này để kiểm soát đất nước».Kể cả Ngoại Trưởng của VNCS là Ô. Phạm bình Minh, mà thân phụ là Ngoại Trưởng Nguyễn cơ Thạch. Trong Hội Nghị Thành đô, Ô. Thạch chống âm mưu TC thôn tính VN nên bị TC bảo Đảng CSVN cất chức Ông. Chỉ vài ngày sau đợt biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên, ngày 14/06/2018, người con trai của Ô Nguyễn cơ Thạch nay là Ngoại Trưởng Phạm bình Minh tố cáo việc Trung Quốc tái bố trí hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Hà Nội đòi hỏi chủ quyền. Thông cáo của Bộ Ngoại Giao Việt Nam gọi việc Bắc Kinh khai triển hỏa tiễn là «vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam»./. (VA)