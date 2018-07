Việt Kiều Nổ Bom Đồn Công An?

SAIGON -- Một trụ sở công an bị nổ bom ba tuần trước... và bây giờ Công an nói rằng đó là chủ mưu từ Việt kiều... theo các thông tấn RFA, BBC, VOA và nhiều tin khác.Bản tin RFA ghi rằng Công an Thành Phố SG hôm thứ Năm 5/7/2018 họp báo cho biết vừa bắt giữ thêm 7 người bị cho có liên can đến vụ đánh bom tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM vào ngày 20/6/2018 khiến ít nhất 3 người bị thương.Reuters loan tin này cùng ngày và cho biết thêm công an đã thu giữ 10kg thuốc nổ và 8 quả bom tự chế.Theo trang thông tin chính thức của công an TP.SG thì vụ việc là ‘vụ khủng bố chống lại chính quyền nhân dân’. Bốn trong số những người bị bắt phải đối mặt với tội danh “khủng bố”, ba người còn lại bị buộc tội “mua bán trái phép chất nổ”.Cũng theo Reuters, đã có 2 thiết bị nổ nhỏ được kích hoạt. Vụ nổ này xảy ra sau những cuộc biểu tình lớn ngày Chủ nhật 10/6 chống dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng diễn ra khắp nơi tại Việt Nam. Những người biểu tình lo ngại nếu chính phủ Việt Nam thông qua dự luật Đặc khu với điều khoản cho người nước ngoài thuê đất tới 99 năm, thì Trung Quốc sẽ có cơ hội vào chiếm đất ở những vùng quan trọng của Việt Nam.RFA ghi lời Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc công an TP.SG đã chủ trì cuộc họp báo cho biết quyết định khởi tố 7 đối tượng liên quan và quyết định đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Nhân dân TP.SG.Tin trong nước cho biết tên của 3 trong số 7 nghi phạm là Vũ Hoàng Nam, 22 tuổi, Nguyễn Tuấn Thành, 28 tuổi cùng cha ruột là Nguyễn Khanh, 54 tuổi. Những người này sẽ bị khởi tố theo điều 229 và Điều 305 Bộ luật Hình sự 2015.Tin cho biết thêm nghi phạm Nguyễn Khanh khai nhận có liên hệ với 1 đối tượng khác có tên Ngô Hùng qua mạng xã hội. Ngô Hùng hiện ở Mỹ và tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm có tên “Triều đại Việt Nguyễn’. Truyền thông Việt Nam dẫn lời khai được Công An nêu ra là của Nguyễn Khanh nói ông Ngô Hùng đã chuyển về Việt Nam 120 triệu đồng để chế tạo bom nổ tấn công các trụ sở công an.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng theo truyền thông trong nước cho biết 2 trong 7 người này là ông Nguyễn Khanh và con trai là Nguyễn Tấn Thành ở huyện Hố Bom, tỉnh Đồng Nai, đã khai nhận có mối quan hệ mật thiết với nhóm Triều đại Việt Nguyễn do ông Ngô Hùng ở Mỹ làm Tổng Tư lệnh.Trang Thông tin của Công an Nhân dân nói rằng ông Ngô Hùng đã chuyển vào tài khoản cho Nguyễn Khanh 120 triệu đồng để thực hiện hành động tấn công bằng bom này.VOA chưa liên lạc được với ông Ngô Hùng để xác nhận lời cáo buộc này.Thông Tấn Xã Việt Nam cùng nhiều báo trong nước dẫn lời công an nói nhóm này là một nhánh của “nhóm phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời của Đào Minh Quân,” tổ chức có trụ sở ở California, trước đây từng “chỉ đạo” những người ở trong nước thực hiện vụ ném bom xăng vào một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của công an thành phố Biên Hòa vào tháng 4 năm ngoái.Cũng theo truyền thông Việt Nam, nhóm Đào Minh Quân sau đó đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế ở phi trường Tân Sơn Nhất vào dịp 30/4/2017, nhưng đã bị công an phát hiện và bắt 15 người.Bản tin BBC cho biết còn ba người liên hệ vụ nổ bom đồn công an phường 12, quận Tân Bình đang bị công an truy nã.Bản tin này nhắc tới tình hình vào tháng 6, khi người dân nhiều nơi biểu tình phản đối dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.Tại TPSG đầu tháng Sáu đã xảy ra việc hàng ngàn người tuần hành ở trung tâm thành phố.Công an TPSG tiết lộ đã bắt giam nhiều người về hành vi Phá rối an ninh, Gây rối trật tự công cộng... làm việc với hơn 500 người, xử lý hành chính và buộc cam kết không tái phạm đối với hàng trăm người khác.