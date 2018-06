Nhật Ký Biển Đông:

Khi Nào Hoa Lục Dừng Lại Ở Biển Đông?



Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Sáu ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình Hoa Kỳ :

- AP (CHARLESTON) ngày 20/6/2018: “Trước công chúng, Thẩm Phán Tối Cao Allen Loughry của Tiểu Bang West Virginia nói về sự thành thực và liêm chính của chính quyền. Thế nhưng sau lưng, ông lại là người kiếm tiền bằng cách lừa đảo người khác. Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) đã bắt ông vào sáng ngày 20/6/2018 và điệu ông ra trước tòa án liên bang ở Charleston và đối đầu với 22 tội danh.”

Đây là trường hợp thật đáng thương. Tất cả chỉ vì tiền! Lương thẩm phán tối cao chẳng bao nhiêu trước đà gia tăng của vật giá và cám dỗ của vật chất, cho nên “Đói ăn vụng, túng làm càn”. Bao nhiêu năm học hành khổ cực, danh dự xây dựng cả đời người tiêu tan! Từ sự kiện này chúng ta cũng nên công tâm mà thông cảm cho những ông thẩm phán ở các nước khác nhận hối lộ. Thẩm phán tối cao của Mỹ mà còn lường đảo thì trách gì thẩm phán ở các nước nghèo khổ?

-Reuters ngày 20/6/2018: “Vatican đã yêu cầu Hồng Y McCarrick 87 tuổi đã về hưu phải ngưng các hoạt đông mục vụ sau khi khám phá đương sự bị cáo buộc là đã xâm phạm tiết hạnh vị thành niên cách đây gần 50 năm. Theo nhóm tư nhân có tên BishopAccoutbility.org, Hồng Y McCarrick là một trong số 6700 giáo phẩm cao cấp Hoa Kỳ bị cáo buộc xâm phạm tiết hạnh trẻ em kể từ khi tai tiếng bùng phát vào năm 2002.” Rồi theo VOA tiếng Việt ngày 23/6/2018, “Một tòa án ở Vatican hôm Thứ Bảy kết án linh mục Công Giáo Carlo Alberto Capella 05 năm tù giam vì tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em trong khi ông ta làm việc ở Mỹ trong tư cách là một nhà ngoại giao.”

Trong khi đó, Thái Lan-một quốc gia Phật Giáo vừa nêu tấm gương sáng khi bắt giam một số lãnh đạo cao cấp của Phật Giáo vì tội rửa tiền, giết người và hành vi dâm ô. Người Mỹ có câu, “Tu sĩ cũng là người” (Friest are human being) cho nên chúng ta đừng kỳ vọng và cung kính tu sĩ một cách quá đáng và lúc nào cũng phải “coi chừng” họ như coi chừng tất cả những phàm nhân khác. Chúng ta nên nhớ rằng sự thực sau lưng mỗi con người thường được giấu kín. Nếu kẻ đó là người có quyền thế sẽ được bao che bởi những người tôn sùng hoặc cấp trên, cấp dưới. Có một sự thực hiển nhiên là: Tất cả mọi người đều tò mò muốn biết sự thực về người khác nhưng lại ém nhẹm, giấu kín sự thực về mình. Khi sự thực phơi bày thì giá trị dù là thần thánh nhất cũng xụp đổ.

-Yahoo News ngày 23/6/2018: “Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc- bà Sarah Hucabee (con gái của Ô. Huckabee- mục sư, cựu Thống Đốc Tiểu Bang Arkansas) và gia đình đã bị đuổi ra khỏi một nhà hàng ở Lexington, Virginia trong bữa ăn vào buổi tối vì chủ nhà hàng không thích bà làm việc cho Tổng Thống Donald Trump.”

Tại sao ở một quốc gia có dân trí cao nhất thế giới và luôn luôn rao giảng về nhân quyền cho nhân loại, lại có hành vi kỳ thị như vậy? Khác chính kiến, khác đường lối điều hành quốc gia đâu phải kẻ thù? Dân chủ là gì? Dân chủ là mọi người có thể có những chính kiến khác nhau, phục vụ cho đảng này, đảng kia. Ông chủ nhà hàng này nếu còn đòi hỏi, hô hào dân chủ thì chỉ là kẻ đạo đức giả. Với hành động này, trong thâm tâm ông ta là kẻ độc tài. Từ sự kiện này chúng ta thấy nước Mỹ đang chia rẽ khủng khiếp. Hiện nay phong trào chống Ô. Trump đang kêu gọi tẩy chay 24 hệ thống bán lẻ khổng lồ trong đó có Nordstrom, Macy và Amazon.

Như tôi đã nói lần trước, một đất nước dân trí thấp, người dân khù khờ hiền hòa thì đất nước ổn định chẳng hạn như Lào, Mông Cổ. Còn một nước dân trí quá cao, tinh khôn như Hoa Kỳ thì chia rẽ, kỳ thị, hận thù, ghét bỏ và biểu tình chống đối liên miên. Cho nên tấm lòng của con người quý hơn sự hiểu biết. Hiểu biết mà tâm địa xấu xa còn nguy hiểm hơn là thiếu hiểu biết. Tự do, dân chủ quý báu vô vàn, nhưng tự do, dân chủ quá trớn lại là thảm họa.

-Good Morning America ngày 28/6/2018: “Một tay súng đem shotgun vào tòa soạn Capitol Gazette -một tờ báo của thành phố Annapolis, Maryland nổ súng giết chết 5 nhân viên của tòa soạn và một số bị thương nặng. Hung thủ đã bị bắt. Chưa biết rõ nguyên do của cuộc bắn giết.” Còn theo Reuters, hung thủ là Jarrod Ramos, Da Trắng 38 tuổi, vào năm 2012 có kiện tòa báo này về tội phỉ báng nhưng thua trước tòa.

Theo tôi rồi bổn cũ soạn lại, Ô. Trump gởi lời phân ưu cho qua, các chính trị gia đua nhau đọc diễn văn phân ưu, sụt sùi khóc, rồi cầu nguyện rồi chôn cất rồi nội vụ chìm xuồng. Không một ai nghĩ ra phương cách để giảm thiểu hay bài trừ bạo động vì súng đạn. Trời kêu ai nấy dạ, chết ráng chịu giống, như “Truyện dài Nhân Dân Tự Vệ”! Dân chúng, học sinh biểu tình cho vui, không sao lay chuyển được các ông bà dân biểu, thượng nghị sĩ quyết tâm bảo vệ Hội Súng Đạn Hoa Kỳ vì Hội này đóng góp tiền bạc cho các ông bà đắc cử hay tái cử. Vậy thì thủ phạm của giết người bằng súng đạn là tiền bạc chứ không phải con người.

Tình hình thế giới :

-AFP ngày 15/6/2018: “Hoa Lục mau chóng đáp trả bằng cách gia tăng thuế nhập cảng tương đương với sự gia tăng của Hoa Kỳ là 25% trên số 34 tỉ Mỹ Kim hàng hóa nhập cảng từ Mỹ, đồng thời kêu gọi quốc gia khác chống lại hành động cho là hết thời và lạc hậu.” Theo Washington Post ngày 21/6/2018, Thổ Nhĩ Kỳ đánh thuế trên chục sản phẩm từ Mỹ, từ xe hơi tới lưới che nắng để đánh trả Hoa Thịnh Đốn đã cấm hàng xuất cảng sắt và nhôm của Thổ. Theo tài liệu đệ nạp Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization) Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thu thuế khoảng 267 triệu Mỹ Kim trên số 1.8 tỉ nhập cảng từ Hoa Kỳ.”

Theo AP ngày 22/6/2018, Âu Châu chuẩn bị đánh thuế trên số 3.4 tỷ Mỹ Kim hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ từ rượu Whistky, xe gắn máy tới đậu phọng/lạc, dâu muỗi. Theo Reuters ngày 22/6/2018, Tổng Thống Donald Trump đe dọa đánh 20% thuế trên xe cộ nhập cảng từ Âu Châu.

-The Independent ngày 20/6/2018: Hoa Kỳ đã rút chân ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ. Đại Sứ Nikki Haley vừa cáo buộc 47 thành viên của tổ chức nhân quyền ở Genève đã có căn bệnh kinh niên chống Do Thái một cách bất công.

-The Independent ngày 16/6/2018: “Đại sứ Hoa Kỳ tại Gia Nã Đại đã bị dọa giết sau khi căng thẳng gia tăng giữa Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Trudeau về thuế xuất nhập cảng. Bà Kelly Craft nhận được một gói đồ chứa thư đe dọa và một thứ bột trắng. Kiện hàng gửi tới Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Ottawa nhưng lại thấy ở tư gia.”

-AP ngày 21/6/2018: “Mối liên kết giữa Hoa Kỳ và Bắc Mỹ (Hoa Kỳ) đang căng thẳng và không có gì bảo đảm Liên Minh Bắc Đại Tây Dương sẽ còn tồn tại. Tổng Thư Ký NATO Stoltenberg kêu gọi nỗ lực quốc tế chống đỡ cho liên minh này giữa lúc có sự chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Âu Châu về thương mại, biến đổi khí hậu và thỏa hiệp hạt nhân với Ba Tư.”

Theo tôi, chưa đến lúc NATO tan rã. Tình hình giống như “vợ chồng giận nhau”, không ngủ chung, nhưng chưa tới mức ly dị. Hoa Kỳ vẫn cần NATO để giữ sức mạnh quân sự toàn cầu. Các nước Âu Châu cần Mỹ để bảo đảm an ninh và nhất là Anh, Pháp được Mỹ hỗ trợ trong những cuộc xung đột vì quyền lợi nơi các thuộc địa cũ của họ. Nhưng cũng có thể bộ tham mưu của Ô. Trump cho rằng hãy cứ để Âu Châu tự lo lấy, nếu Nga xung đột với Âu Châu, Hoa Kỳ sẽ khoanh tay nhìn…cho đến khi Nga lún sâu vào cuộc chiến, lúc đó sẽ ra tay theo kế “Dĩ dật đãi lao” chắc thắng 100% thay vì phải đỡ gạt cho Âu Châu ngay từ lúc đầu. Ai cũng toan tính, cũng mưu kế cả. Chẳng ai khờ dại.

-AP ngày 21/6/2018: “Vợ của Thủ Tướng Do Thái Netanyahu bị truy tố về tội lạm dụng số tiền 100,000 Mỹ Kim của công quỹ cho sự hoang phí vào những bữa ăn phô trương khiến gây choáng váng cho đệ-nhất-gia của Do Thái và tạo chú ý thêm vào những cuộc điều tra tham nhũng dính líu tới thủ tướng.”

Tôi không ưa chính quyền Do Thái vì họ dựa vào Mỹ mà cư xử giống như “ông nội” của thế giới và coi người Palestines như xúc vật, nhưng hoan nghênh quyết định này. Cần phải truy tố bất cứ ai phạm luật dù người đó là ông vua, hoàng hậu, thủ tướng, vợ thủ tướng, tổng thống, đệ nhất phu nhân, hồng y, tăng thống. Đó là nguyên tắc “pháp bất vị thân” để giữ gìn kỷ cương của đất nước. Đất nước sẽ nát bét, không phải vì lãnh đạo hư hòng mà còn vì các bà vợ, vợ bé, bồ nhí, con cháu của các ông lớn lạm quyền.

-AFP Video ngày 22/6/2018: Cho dù có sự chống đối, hội chợ thịt chó khai mạc tại khu chợ trời tại Thành Phố Yulin, Trung Quốc với chó thui, chó nướng, chó xào lăn, chó xào xả ớt, chó cạo lông trắng hếu… trưng bày cho khách hàng mua về hoặc ăn nhậu tại chỗ. Ai không thích thịt chó và yêu thú vật thì kinh sợ. Ai thích món “sống ở trên đời”, dựa mận, dồi chó, cháo chó, chả chó uống với rượu đế thì khen ngợi hết mình. Thân phận của mấy chú cẩu ở đây thật nghiệt ngã, đầu thai lầm chỗ. Còn ở Mỹ thì “Nhất trẻ em, nhì đàn bà, ba chó, cuối cùng mới tới đàn ông.” Thế gian này cực kỳ “đành hanh” (Trách Con Tạo đành hanh quá đỗi) luôn luôn chéo cẳng ngỗng. Nó là một thế giới nhị nguyên, với hai cực đối đãi nhau. Kẻ buông bỏ hết bạc tiền, kẻ gom góp từng đồng xu cắc bạc. Kẻ chuyên lảm việc thiện, kẻ thích làm việc ác. Kẻ thật thà có sao nói vậy, kẻ chuyên nghề gian dối bịa đặt hình ảnh, tin tức. Kẻ tu hành ẩn dật, kẻ nhố nhăng mưu cầu danh lợi. Kẻ sống đời mẫu mực, kẻ dâm ô trụy lạc. Kẻ ăn mặc kín đảo, kẻ phô bày hết thân hình. Kẻ học hành tiến thân, kẻ chơi bời lêu lổng. Kẻ yêu nước, người phản quốc làm tay sai cho ngoại bang. Kẻ yêu mạng sống dù nghèo mạt rệp, kẻ treo cổ quyên sinh vì quá nhiều tiền bạc nhưng buồn nản chán đời. Kẻ quý trọng hình hài của cha mẹ sinh ra, kẻ cắt xẻo thân thể để đổi giống…và kẻ yêu chó, cưng chó, kẻ giết chó, ăn thịt chó. Hai dòng đời này lấn đuổi nhau, cứ như thế, từ kiếp này sang kiếp khác cho tới ngày tận thế. Đó là cái kiếp của cõi Diêm Phù Đề.

-Fox News ngày 27/6/2018: “Bộ Tham Mưu của Ô. Trump đang gỡ bỏ lệnh giảm nhẹ cấm vận Ba Tư theo thỏa hiệp 2015 mà Ô. Trump đã rút lui. Vào ngày hôm nay, Bộ Tài Chính đã thu hồi giấy phép cấp cho các công ty ngoại quốc mà Hoa Kỳ kiểm soát xuất cảng đồ phụ tùng máy bay cho Ba Tư cũng như giấy phép cho phép buôn bán thảm, hạt hồ trân (pistchios) và trứng cá của Ba Tư. Các công ty phải ngưng các dịch vụ này vào ngày 6/8/2018 nếu không sẽ bị trừng phạt.” Theo Reuters ngày 29/6/2018, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ không thể cắt đứt giao thương với Ba Tư do mệnh lệnh của nước khác.

-Business Insider ngày 28/6/2018: “Theo công tố viên thì hai cô gái bị cáo buộc giết chết người anh em cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un khi anh này đi dọc theo ga hành khách của phi trường là những sát thủ được huấn luyện kỹ lưỡng rồi đóng kịch như dại khờ để tránh bị truy tố. Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương là hai người bị nghi ngờ giết chết Kim Jong Nam tại Phi Trường Kuala Lumper Tháng Hai, 2017 khai rằng họ bị dụ dỗ vào việc đóng một màn tinh nghịch cho chương trình truyền hình. Nhưng công tố viên Wan Shahauddin Wan Ladin của Mã Lai trình bày trước tòa rằng bị cáo là người có thủ đoạn mưu trí để thoát khỏi tội sát nhân. Nếu bị kết tội, hai cô sẽ lãnh án tử hình.”

-Yahoo News ngày 29/6/2018: “Với việc Hoa Lục có ý định sản xuất rất nhiều tàu ngầm và những tàu chiến khác và quân sự hóa Biển Đông, Úc Đại Lợi đã chọn hãng chế tạo vũ khí khổng lồ của Anh BAE System để chế tạo chín tuần dương hạm trị giá 26 tỉ Mỹ Kim. Thủ Tướng Malcolm Turbull nói rằng tuần dương hạm lớp Hunter sẽ cung cấp cho hải quân hoàng gia Úc loại tàu chiến diệt tàu ngầm tối tân nhất.”

Chiến Tranh Lạnh Mới :

-Business Insider ngày 21/6/2018: “Nga cảnh cáo là sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ vi phạm thỏa hiệp quốc tế về ngăn cấm vũ khí nguyên tử trong không gian sau khi Tổng Thống Donald Trump ra lệnh thiết lập lực lượng không gian như một thứ đạo quân/binh chủng thứ sáu của Hoa Kỳ. Và Nga coi đây như một hình thức chạy đua vũ trang.”

-Tổng Hợp ngày 30/6/2018: Cuộc viếng thăm Mạc Tư Khoa vào ngày 25 Tháng Sáu của Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton đã dẫn tới việc Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Putin sẽ gặp nhau. Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc ngày 28/6/2018, thủ đô Helsink của Phần Lan là địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra vào ngày 16/7/2018. Ông Trump không bác bỏ chuyện tháo gỡ lệnh cấm vận Nga sau khi gặp ông Ô. Putin.

Theo tôi nghĩ, muốn chiến tranh, muốn xung đột, muốn căng thẳng leo thang để dẫn tới chiến tranh thì cấm vận, cô lập, tập trận liên miên, chạy đua vũ trang và không thèm gặp mặt. Còn nếu muốn thỏa hiệp để chia nhau thiên hạ thì nên gặp. Gặp một lần không đủ thì hai ba lần. Chắc chắn không ông tổng thống Hoa Kỳ nào muốn mất địa vị bá chủ thế giới. Và cũng chắc chắn không ông tổng thống Nga hay ông chủ tịch Trung Quốc nào muốn làm đàn em, tay sai của Mỹ. Vấn đề là tương quan sức mạnh và thỏa hiệp từng thời kỳ. Hiện nay Hoa Lục chưa đủ sức “nói chuyện” với Mỹ về quân sự nhưng đủ sức “nói chuyện” kinh tế với Mỹ. Chỉ mười năm nữa thôi, khi Hoa Lục có 5 HKMH nghênh ngang ở Biển Đông, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương thì Bắc Kinh đủ sức “nói chuyện” với Mỹ về quân sự. Nhạc Bất Quần sở dĩ tỏ ra nhũn nhặn vì võ công còn yếu. Nhưng khi đã luyện xong Tịch Tà Kiếm Phổ thì dám thách thức cả Nhậm Ngã Hành lẫn Đông Phương Bất Bại. Đời là vậy. Xin nhớ cho, lịch sử nhân loại khoảng 5000 năm nay, tất cả các cường quốc đều nuôi tham vọng bá chủ thiên hạ và đã hình thành bao nhiêu Đế Quốc, hưng thịnh rồi suy tàn. Nếu Ô. Trump hòa dịu với Nga tức ông đi theo kế sách của Henri Kissinger “Đông hòa Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo”. Bởi xét cho cùng, Hoa Lục là kẻ thù nguy hiểm hơn là Nga. Nga còn có NATO kiềm chế. Còn Hoa Lục, thì ngoài Hoa Kỳ ra, không một quốc gia Á Châu nào kể cả Úc Châu có khả năng đối đầu với Bắc Kinh.

-San Francisco Chronicle ngày 27/6/2018: “Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội, Phụ Tá Ngoại Trưởng đặc trách Âu Châu và Âu Á Sự Vụ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trừng phạt vì mua hệ thống hỏa tiễn S-400 của Nga. Đây là bước đi chưa từng có tiền lệ khi áp đặt cấm vận lên một đồng minh của NATO.” Sự trừng phạt này có thể là không bán phi cơ chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ hoặc trừng phạt kinh tế.

Điều này cho thấy đi với Hoa Kỳ nhưng làm tổn thương tới quyền lợi hay an ninh của Hoa Kỳ vẫn “chết” như thường.

Tình hình Trung Đông : “

- AP ngày 16/6/2018: “Một cảm tử quân đã cho nổ trái bom tự sát tại đông A Phú Hãn giết chết 21 người, làm bị thương 24 trong lúc hầu hết các binh sĩ Taliban đang tụ họp để chào mừng ba ngày ngưng bắn, ngày lễ Eid al-Fitr.”

Sự kiện cho thấy trong hàng ngũ Taliban cũng có thành phần quá khích không chịu thỏa hiệp với chính quyền Kabul, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

-Reuters ngày 17/6/2018: “Phi cơ chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 35 thành phần quá khích của PKK (Đảng Công Nhân Kurd) trong những cuộc không kích tại khu rùng núi Qandil ở bắc Iraq.”

-AP ngày 21/6/2018: “Ba Tư công bố một danh sách 15 đòi hỏi để cải thiện mối bang giao với Hoa Kỳ bao gồm việc Hoa Kỳ trở lại thỏa hiệp 2005, ngưng viện trợ vũ khí cho kẻ xâm lược Yemen (ám chỉ Ả Rập Sê-út) và ngưng chống đối việc giải trừ vũ khí hạt nhân Do Thái để đáp ứng lại đòi hỏi của Hoa Thịnh Đốn tháng vừa qua trong đó Ngoại Trưởng Mike Pompeo yêu cầu Ba Tư phải thay đổi toàn diện chính sách quân sự trong vùng và đe dọa cấm vận ngặt nghẽo nhất trong lịch sử.”

Với sự công bố đòi hỏi này, coi như Ba Tư-Hoa Kỳ không thể ngồi chung với nhau. Có lẽ chỉ còn cách Hoa Thịnh Đốn tuyên bố cấm vận ngặt nghèo, Ba Tư sẽ phải quỳ gối hoặc một cuộc chiến sẽ nổ ra. Theo MSNBC ngày 23/6/2018, trong một cuộc phỏng vấn vào 22/3/2018, Ngoại Trưởng Mike Pompeo cảnh báo Ba Tư đừng theo đuổi vũ khí hạt nhân nếu không sẽ nhận lãnh sự phẫn nộ của toàn thế giới, nhưng ông hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ dùng giải pháp quân sự với Ba Tư.

-CNSNews.com ngày 21/6/2018: “Nhóm dân quân Shiite được Ba Tư hỗ trợ tại Iraq đe dọa sẽ tấn công Hoa Kỳ và Do Thái sau khi hơn chục chiến binh của họ bị chết trong một vụ không kích vào đầu tuần tại một căn cứ bên trong lãnh thổ Syria, gần biên giới Iraq- Syria.”

-AP ngày 23/6/2018: “Bất chấp cảnh báo của Hoa Kỳ và Do Thái, quân chính phủ Syria mở rộng cuộc tiến quân vào vùng Daraa gần biên giới Jordanie do phiến quân kiểm soát. Cơ quan thông tin của chính phủ nói rằng quân đội đã từ vùng lân cận Sweida tiến chiếm hai ngôi làng và phiến quân đã đánh trả bằng cách pháo kích vào khu vực đóng quân của quân chính phủ.” Theo ABC News, nếu Daraa thất thủ, cuộc nội chiến ở Syria coi như chấm dứt, tức phe phiến quân không còn đất dung thân. Trong khi đó Hoa Kỳ lên án việc vi phạm thỏa hiệp ngưng bắn tại đây nhưng không hứa can thiệp quân sự. Theo AFP ngày 30/6/2018, sau hai tuần oanh tạc dữ dội, tám thị trấn ở nam Syria, do sự trung gian của Nga đã đặt dưới sự kiểm soát của quân chính phủ sau khi có thỏa hiệp với phe nổi dậy. Đây là nỗ lực của Syria nhằm lấy lại vùng chiến lược có biên giới với Jordanie và Cao Nguyên Golan mà Do Thái chiếm đóng.

Tình hình Biển Đông :

-Reuters ngày 19/6/2018: “Hoa Lục vừa tặng 100 triệu Mỹ Kim qua viện trợ quân sự cho Căm Bốt làm nổi bật mối liên hệ mạnh mẽ Bắc Kinh và Căm Bốt- một quốc gia bị chỉ trích là đã triệt hủy nền dân chủ trước cuộc bầu cử vào tháng tới. Thủ Tướng Hunsen coi như thắng dễ dàng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29/7/2018. Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa vừa tới Phnom Penh để tham dự cuộc triển lãm quân sự trong chuyến viếng thăm vào ngày 16/6/2018.”

-Reuters ngày 20/6/2018: “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte vừa chấp thuận kế hoạch ngũ niên chi tiêu 5.6 tỷ Mỹ Kim để hiện đại hóa quân đội đã lạc hậu.”

-ABS-CBN News ngày 20/6/2018: “Quyền Chánh Án Tối Cao Phi Luật Tân Antoni Carpio nói rằng Việt Nam, Trung Hoa và Phi Luật Tân cần ngồi xuống để soạn thảo quy luật đánh cá chung tại Bãi Cạn Scarborough. Vị thẩm phán này nói rằng chúng ta không thể vét hết cá vì số cá chỉ có hạn. Chúng ta phải có luật lệ và chúng ta phả đi đến tòa án để soạn thảo dự luật đó.”

Đây là tin tốt lành cho Việt Nam, giống như của trên trời rơi xuống. Bãi Cạn Scarborough thuộc chủ quyền Phi Luật Tân nhưng Hoa Lục ỷ mạnh hiếp yếu chiếm cứ và xua đuổi tàu cá Phi Luật Tân. Nay Phi Luật Tân thấy “một mình” khó đương cự với ông “Ba Tàu Bắc Kinh” cho nên kéo Việt Nam vào. Đây là hành động khôn ngoan của Phi Luật Tân. Khi mình có thể mất hết, nếu níu kéo được 1/3 cũng là giải pháp tốt.

-AP ngày 24/6/2018: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis – người đã cáo buộc Hoa Lục đe dọa và cưỡng ép (các nước láng giềng) tại Biển Đông sẽ viếng Bắc Kinh tuần này khi hai quốc gia gia tăng choảng nhau vì việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và Bắc Kinh mở rộng sự hiện diện quân sự trong vùng. Chuyến đi của Ô. Mattis cho thấy nhu cầu của Hoa Kỳ và đối thủ chính là Hoa Lục cần phải làm việc với nhau cho dù có những khác biệt gay gắt và hai bên nghi ngờ lẫn nhau.”

Nhận xét của AP rất đúng. Chuyến đi của Ô. Mattis là muốn thuyết phục Hoa Lục chấp nhận một giải pháp hợp lý cho cả hai bên. Chứ nếu Mỹ muốn tấn công Hoa Lục thì chỉ cần ở nhà, lên án, họp báo rồi cho HKMH bao vây và khai hỏa. Sách lược đối phó với Hoa Lục của Ô. Trump cũng chẳng khác chi Ô. Obama - có nghĩa là “thương thảo và tái cân bằng lực lượng” chứ chưa thể bao vây cấm vận và tấn công Hoa Lục trong lúc này. Bao nhiêu chuyện ở Trung Đông, Bắc Hàn, chiến tranh lạnh với Nga giải quyết chưa xong. Nay chỉ có điên rồ mới mở một cuộc chiến với Hoa Lục. Hoa Kỳ càng lún sâu vào Trung Đông, càng căng thẳng với Nga thì Bắc Kinh càng mừng. Đối phó với Hoa Lục không dễ như người ta tưởng. Vào ngày 27/6/2018, sau khi hội kiến với Ô. Tập Cận Bình, Ô. Mattis nói với các phóng viên rằng mối liên hệ quốc phòng cực kỳ quan trọng cho bang giao giữa hai nước và cho dù đang có sự căng thẳng nhưng lời lẽ của Trung Quốc tỏ ra tích cực.

- American City Business Journals ngày 25/6/2018: “Hãng hàng không của Việt Nam do tỷ phú Trịnh Văn Quyết hỗ trợ đã đặt cọc mức khởi đầu vào giữa Tháng Sáu để đặt mua 20 Boeing 787-9 Dreamliners. Hãng Boeing đã mô tả thương vụ này là Bamboo Airway có trụ sở tại Hà Nội cam kết mua các phi cơ dân sự phản lực trị giá 5.6 tỷ Mỹ Kim.”

-Tổng Hợp: Sau khi hủy bỏ lời mời Trung Quốc và mời Việt Nam tham dự, nhưng Bộ Quốc Phòng Việt Nam không gửi tàu chiến mà chỉ gửi 8 sĩ quan tham mưu tới quan sát cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên Vành Đại Thái Bình Dương (RIMPAC) do Hoa Kỳ tổ chức tại Hạ Uy Di từ ngày 27/6/2018.Thái Lan là nước trong khu vực nhưng không tham dự vì không được mời.

Theo tôi, sở dĩ Việt Nam không gửi tàu chiến vì không muốn làm Bắc Kinh mất mặt. Hơn thế nữa, Việt Nam hợp tác chiến lược với Nga. Nay Nga-Mỹ đang thù hận nhau, nếu tham dự tập trận với Mỹ tức bẽ mặt Nga. Một số quốc gia tham dự cuộc tập trận như Ấn Độ, Mã Lai, Nam Dương là muốn tỏ ra thân thiện với Mỹ nhưng không phải đồng minh của Mỹ. Người ta tổ chức tiệc vui mời mình thì mình tới. Thế nhưng chủ nhà lại là kẻ thù của bạn ta thì phải coi chừng. Tới dự tiệc sẽ mất bạn. Về sự kiện này, Sputnik News đã phỏng Đặc Khu Kinh Tế) lại ngả theo Trung Quốc. Trên thực tế, đây không phải là sự chuyển hướng chính sách đối ngoại mà là một lập trường rõ ràng có nguyên tắc. Mục đích của chính sách này là duy trì an ninh và ổn định chính trị ở Việt Nam, cũng như trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ.” vấn Giáo Sư Dmitry Mosyakov - Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á, Úc Châu và Châu Đại Dương thuộc Viện Phương Đông Học của Nga. GS. Smitry Mossyakov đã trả lời như sau,” Đôi khi (chúng ta) có ấn tượng (cảm tưởng) rằng Việt Nam đang ngả theo hướng này hay hướng kia . Ví dụ, trong trường hợp với cuộc tập trận RIMPAC, có vẻ như Việt Nam ngả theo Hoa Kỳ . Còn trong trường hợp với dự luật mới về thuê đất dài hạn () lại ngả theo Trung Quốc. Trên thực tế, đây không phải là sự chuyển hướng chính sách đối ngoại mà là một lập trường rõ ràng có nguyên tắc. Mục đích của chính sách này là duy trì an ninh và ổn định chính trị ở Việt Nam, cũng như trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ.”

-Reuters ngày 27/6/2018: “Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia nói rằng có 50,000 quan sát viên từ Trung Hoa, Miến Điện và Tân Gia Ba sẽ giám sát cuộc bầu cử vào tháng tới mà người ta phỏng đoán rằng Ô. Hun Sen sẽ thắng lớn sau khi giải tán đảng đối lập vào năm ngoái.”

Nhận Định :

VOA Việt Ngữ ngày 26/6/2018 đã đi bài bình luận có tiêu đề, “Vì sao Trung Quốc bành trướng thành công trên Biển Đông? “ của nhà báo Humphrey Hawksley- phóng viên thời sự quốc tế của BBC. Nhận định được đưa ra tại buổi ra mắt cuốn sách mới của ông có tựa đề “Asian Waters – the Struggle Over the South China Sea and the Strategy of Chinese Expansion” tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS tại Washington, Hoa Kỳ ngày Thứ Sáu ngày 22/6/2018.

Nhà báo Humphrey Hawksley đã mô tả thái độ của các quốc gia Đông Nam Á giữa cơn lốc bành trường thành công của Hoa Lục và kế hoạch đối phó của Hoa Kỳ từ “Xoay Trục” chuyển sang “Tái Cân Bằng Lực Lượng” tới chiến lược “Ấn Độ - Thái Bình Dương” với trọng tâm là xây dựng tứ giác Mỹ-Nhật-Úc-Ấn.

Về trách nhiệm của Hoa Kỳ bài báo viết, “Ông cho rằng Trung Quốc có thể xây dựng các căn cứ quân sự trên Biển Đông là do Mỹ và liên minh thống nhất của Châu Á đã thất bại trong việc ngăn chặn sức ảnh hưởng của Trung Quốc.” Trong suốt nhiệm kỳ tám năm (2009 -2017) Tổng Thống Obama coi sự bành trướng của Hoa Lục ở Biển Đông là sự tranh chấp lãnh thổ của các nước trong khu vực và giữ vai trò trung lập không đứng về bên nào, sau đó thấy nguy quá mới có chính sách “Xoay Trục” rồi đổi qua “Tái Cân Bằng Lực Lượng” nhưng đã trễ. Chính sách của Ô. Obama là lo bảo vệ Senkaku hơn là bảo vệ Biển Đông.

Đối với các quốc gia Đông Nam Á ông nhận định, “Mọi người trong khu vực đều cảnh giác trước việc họ có thể đi xa đến đâu (trong việc hợp tác với Mỹ). Việt Nam có lẽ là nước (có liên hệ) mạnh mẽ nhất với những chuyến cập cảng/ghé thăm của tàu chiến Mỹ.” Phần cuối cùng của bài viết đã tập trung vào Việt Nam với những nhận định như sau:

“Về vai trò của Việt Nam, Hà Nội đã là nước đứng lên chống lại Trung Quốc mạnh mẽ nhất trên Biển Đông và đưa ra dẫn chứng là cuộc khủng hoảng giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hồi năm 2014 mà Việt Nam đã đấu tranh mạnh mẽ với Trung Quốc và rằng các ngư dân ở Đảo Lý Sơn vẫn liên tục ra đánh bắt ở Hoàng Sa để thể hiện chủ quyền với vùng biển họ tuyên bố là lãnh hải của họ.

Vấn đề của Việt Nam là - Trung Quốc là một cường quốc có đòn bẩy kinh tế đối với khu vực. Nếu Việt Nam muốn nâng cao mức sống của người dân thì họ buộc phải làm việc với Trung Quốc. Hiệp Định Đối Tác (H ợp Tác) Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Hà Nội đã từng đặt nhiều hy vọng vào để giảm bớt sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc cũng như được chính quyền Obama hy vọng là tăng cường sự hiện diện kinh tế của Mỹ ở khu vực trước ảnh hưởng kinh tế lớn mạnh của Trung Quốc đã bị Tổng Thống Donald Trump từ bỏ sau khi ông lên cầm quyền. Đồng thời, Trung Quốc cũng biết rằng Việt Nam là một đất nước rất khó chơi. Họ đã từng có chiến tranh ở biên giới (vào năm 1979) mà Trung Quốc thật ra đã thua. Bắc Kinh không muốn xung đột với Hà Nội một lần nữa. Nếu Trung Quốc đối xử tệ với Việt Nam hoặc được nhìn thấy là đối xử tệ với Việt Nam thì phần còn lại ở Đông Nam Á sẽ không tin vào Trung Quốc nữa vì Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược,” ông nói. “Có rất nhiều lợi ích kinh tế mà hai bên đang khai thác nhưng không có nhiều sự tin tưởng .”

Như tôi đã trình bày trong những bài viết trước, Việt Nam hoàn toàn không tin tưởng Trung Quốc nhưng vì là nước nhỏ và láng giềng cho nên phải nhẫn nhục tỏ ra hòa dịu, nhưng bên trong “mài nanh giũa vuốt” chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Cứ thử theo dõi những cuộc tập trận “sẵn sàng chiến đấu” liên tục, ngày đêm của bốn quân khu và quân khu thủ đô, mua sắm vũ khí tối tân, chúng ta thấy Việt Nam chấp nhận một cuộc chiến với Bắc Kinh, nhưng chắc chắn không ngu dại nổ súng trước. Hiện nay Việt Nam đã và đang mở rộng nhiều đảo ở Trường Sa mà VOA Việt Ngữ gọi là, “Việt Nam mở rộng tiền đồn ở Trường Sa”.

Do lịch sử của cha ông, do kinh nghiệm của cuộc chiến biên giới 1979, Hà Nội tự tin là sẽ chiến thắng

Trung Quốc nhưng chắc chắn phải trả một giá rất đắt, đất nước sẽ tan nát. Thế nhưng Bắc Kinh cũng không ngu dại tấn công Việt Nam mà theo sách lược “tằm ăn dâu” từ từ chiếm hết Biển Đông và khi đó buộc Việt Nam phải thỏa hiệp trên thế yếu. Bắc Kinh sẽ tiếp tục đi theo chiến lược như thế, đã thành công và sẽ thành công lớn hơn nếu Hoa Kỳ cứ “xìu xìu ển ển”. Hoa Kỳ có một quân bài tẩy rất hay là: Nói thẳng với Bắc Kinh rằng nếu anh không dừng tay ở Biển Đông tôi sẽ công nhận nền độc lập của Đài Loan. Nhưng không biết Ô. Trump có dám chơi con bài này không? Theo Reuters ngày 26/6/2018, Hoa Lục đã cho tiến hành tập trận mỗi ngày, kéo dài hơn một tuần lễ ngoài khơi Đảo Đài Loan.

Khác với các quốc gia Đông Nam Á e ngại Hoa Kỳ, Việt Nam hiểu rằng nếu không có Hoa Kỳ thì không sao ngăn chặn tham vọng bành trướng lãnh thổ và khống chế Biển Đông của Bắc Kinh. Đó là lý do tại sao Việt Nam “hợp tác toàn diện” (Comprehensive Partnership) với Mỹ và tàu chiến Mỹ liên tục tới Việt Nam. Điều này làm Mỹ hài lòng và dĩ nhiên Mỹ cũng không muốn tiến xa hơn trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước và dừng ở mức không khiêu khích và không đe dọa an ninh Bắc Kinh. Đó là bài toán khó cho Hoa Kỳ và Việt Nam. Hoa Kỳ đang theo chiến thuật “vừa hợp tác vừa kiềm chế” để mua thời gian.

Để làm thế ỷ dốc, Việt Nam còn tăng cường hợp tác quân sự với Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và trong tương lai có cả Âu Châu và Gia Nã Đại. Và nếu tình hình căng thẳng thêm, một lực lượng hải quân quốc tế sẽ kéo tới Biển Đông với lý do bảo vệ “Tự do hàng hải” trong đó có sự hiện diện của HKMH tối tân nhất của Anh. Tôi nghĩ rằng chỉ có giải pháp này mới ngăn chặn được con “khủng long Trung Quốc”.

Tình hình Biển Đông cần theo dõi từng giờ, từng phút và sự ổn định phần lớn dựa trên quyết tâm và hành động mau chóng của Hoa Kỳ. Nếu còn do dự, tình hình sẽ xấu đi. Theo AP ngày 27/6/2018, Hoa Kỳ đã phái HKMH Ronald Reagan bỏ neo tại Vịnh Manila, chở theo 70 phi cơ chiến đấu, tiến vào tuần tra ở vùng Biển Đông. Không biết đã đến Lúc Hoa Lục dừng lại ở Biển Đông chưa? Trong cuộc gặp gỡ với Ô. Mattis vừa rồi, Ô. Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh sẽ không nhường một tấc đất.

Hoa Lục chưa dừng tại Biển Đông mà theo chiến thuật “Mền nắn, rắn buông” và cứ từ từ mà tiến.

Đào Văn Bình