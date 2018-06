Cuộc Đời Nằm Trong Tay Ta

Thành Lacey(thoát dịch theo Tony VENTRELLA)“ Cuộc đời là một cuộc phiêu lưu tuyệt diệu, nhứt là khi ta chịu mở mắt lớn ra để thấy những phép lạ ở mỗi ngày.” – Tony VentrellaTrong quyển sách nhỏ nhưng ý nghĩa về cuộc đời thật là to lớn tựa đề là: “SMILE in the MIRROR”, Tony Vetrella, một người nổi tiếng trong giới thể thao, truyền hình tại Seattle. Kết luận cho quyển sách đã được tái bản hai lần của ông về triết lý sống trong tinh thần tích cực, ông viết như sau:“ Ngày nọ, Pete, con trai của tôi, gọi tôi là anh cần cắt tóc nhưng lại quá bận không có thì giờ rời khỏi nơi hảng bán xe mình đang làm và hỏi tôi có đến chỗ làm cắt dùm tóc mình được không.Tôi rất thích có dịp để mình cắt tóc cho ai đó vì đã lâu rồi tôi không có dịp nào. Tôi thu xếp dụng cụ hớt tóc rồi lái xe đến nơi Pete để cắt cho anh một mái tóc phải thật là đẹp. Trong khi cắt tóc cho Pete, tôi nhớ đến ba tôi và công khó của ông hồi ông dạy cho tôi nghề cắt tóc. Dạy cho một người thuận tay trái như tôi sử dụng được dụng cụ cắt tóc thông thường không phải là chuyện dễ nhưng nhờ tôi chịu khó tập nên cuối cùng tôi cũng rành nghề. Từ đó về sau , đối với công việc nào cũng vậy, tôi thấy là lúc đầu thì khó nhưng nếu tôi chịu khó thì dần dần thì việc đó cũng trở nên dễ dàng và thích thú.Hiện nay, dù ở tuổi này, tôi luôn luôn tìm những thử thách mới cho cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng:Đời là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, nhứt là khi ta chịu mở mắt lớn để thấy những phép lạ ở mỗi ngày. Ta có thể tự quyết định cho mỗi ngày ra sao , điều mà không ai khác có thể làm thay cho. Nếu bạn đang trên đường đi làm bạn hãy cảm ơn là mình đang có việc làm. Nếu bạn đang cắp sách đến trường, bạn hãy cảm tạ là tối hôm nay mình biết thêm được điều mới lạ so với buổi sáng này.Nếu hôm nay trời nắng, bạn thấy hãy vui lên vì bạn yêu trời có nắng đẹp. Nếu trời mưa thì bạn không phải tưới cây và mấy chú vịt bạn nuôi mừng vì có nước.Nếu thị trường chứng khóan xuống, bạn có dịp mua những cổ phiếu đang sụt gía. Nếu thị trường chứng khoán vọt cao, bạn hài lòng vì mình đã mua được những cổ phần khi giá hạ. Tất cả đều do từ THÁI ĐỘ TINH THẦN của ta. Từ đây về sau, bạn là người làm chủ cuộc đời mình đó. Bạn sẽ có được những gì mình muốn vì không ai có thể ngăn cấm bạn được.Hãy nuôi dưỡng tình bạn, nâng niu kỷ niệm, yêu qúy gia đình bạn và chính bản thân bạn. Cuộc đời là một kho báu tuyệt vời và ai cũng có thể có được một cuộc đời như vậy cho mình.”