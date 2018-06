Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Mùa Hè Và Giày Sandals

VB Ngọc AnhMùa hè, mùa của những đôi giày sandals xinh xắn nhẩy nhót trên bãi biển, đường phố đông người, mùa xoáy cát trên những ngón chân trần.Đây cũng là mùa mà dân trong nghề làm móng chân móng tay bận rộn nhất trong năm với công việc làm đẹp đôi bàn chân của khách hàng. Tuy nhiên, các bạn dù có bận rộn cách mấy, cũng đừng quên theo đúng những luật lệ vệ sinh và an toàn, vừa bảo vệ khách hàng, vừa tự bảo vệ chính bạn, tránh phạt vạ vi phạm luật tiểu bang rất mắc tiền, giữ vững bằng hành nghề một cách lâu dài và tốt đẹp.Trong khu vực Spa:-Bất kỳ bồn rửa chân nào có chứa nước cũng phải cọ rửa bằng xà bông với nước, làm sạch bồn, ngay cả khi bạn dùng loại bồn rửa một lần, hay bồn lót (Disposabled basin/Tube liners).-Các bồn tạo sóng, tạo bọt, có lót hay không lót, loại dùng rồi bỏ, v.v… (Whirl pool spas, Air jet basin, Pipeless foot spas, Non whirlpool foot basin) đều phải rửa sạch và khử trùng với hóa chất đã ghi danh EPA, công dụng diệt vi khuẩn, vi trùng gây bịnh, nấm lây lan, pha chế và sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.-Ngoài việc làm sạch và khử trùng sau mỗi lần dùng cho khách. Tất cả những loại bồn kể trên đều phải làm sạch và khử trùng vào mỗi cuối ngày làm việc, và mỗi tuần lễ. theo đúng luật vệ sinh của Hội Đồng Thẩm Mỹ của tiểu bang.-Vật dụng bị cấm: Lưỡi dao cạo (Razor edged) hoàn toàn bị cấm dùng trong tiệm thẩm mỹ. Việc bào, cắt bỏ vết chai (Callus) là công việc thuộc chuyên môn y tế, không phải là công việc của người thợ bằng manicutist.-Bằng hành nghề Manicurist được làm những công việc như làm sạch sẽ, cắt, tỉa móng, dũa, làm bóng, sơn phết, trang hoàng móng, xoa bóp chân, cấm không được làm những công việc xâm phạm tới tế bào sống, mô sống.-Những vật dụng không thể khử trùng như buffers, cotton pads, emery boards … phải liệng bỏ ngay lập tưc vào thùng rác sau khi dùng. Để làm mềm và xoa bóp chân, có thể dùng loại dũa kim loại (Metal smoother).-Vệ sinh và khử trùng vật dụng: Những vật dụng khử trùng được như cây kềm cắt da, cây kéo nhỏ, cây đẩy da… rửa sạch với xà bông và thuốc khử trùng, loại bỏ tất cả những mảnh dơ nhỏ, vụn có thể nhìn thấy được, dùng thuốc khử trùng nhãn EPA.-Thùng, hộp đựng vật dụng phải đủ lớn để vật dụng chìm ngập hoàn toàn trong thuốc khử trùng.-Dung dịch thuốc luôn luôn phải đậy kín và thay đổi khi thấy cặn, dơ, đục màu.-Hộp phải dán nhãn rõ ràng như “Soiled, Dirty, hay Contaminated”.-Vật dụng đã tẩy trùng phải để trong hộp có nhãn “Clean”, hay “Disinfected”.Hãy dành chút thì giờ để xem phim ngắn tài liệu hướng dẫn về vệ sinh và an toàn của Hội Đồng Thẩm Mỹ, tại đây:VB Ngọc Anh, theo http://www.board_news/2018/0618/0618_ca_board_news.html