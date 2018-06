Mỹ-Pháp Quan Ngại Biển Đông

BIỂN ĐÔNG -- Trong khi Hải quân Pháp đưa tàu chiến tuần tra Trường Sa, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết chuẩn bị tới thăm Bắc Kinh.Bản tin RFI ghi nhận tình hình Biển Đông: Hải quân Pháp tuần tra gần khu vực Trường Sa...Thông cáo của bộ Quốc Phòng Pháp ngày 20/06/2018 cho biết, đội tàu Jeanne d'Arc rời căn cứ Darwin - Úc, tiếp tục hành trình tuần tra Biển Đông, trong khu vực có tranh chấp chủ quyền. Paris coi nơi đây là "khu vực có lợi ích chiến lược" của Pháp.Đội tàu Jeanne d'Arc bao gồm một chiếc tàu chỉ huy đổ bộ Dixmude, tuần dương hạm lớp La Fayette Surcouf. Trên tàu có sự hiện diện của 6 quan chức lãnh đạo chính trị-quân sự Pháp, 5 quan chức thuộc Liên Hiệp Châu Âu và ban đối ngoại Liên Hiệp Châu Âu, cùng với đại diện của nhóm nghiên cứu Mỹ Hudson Institute. Vẫn theo thông cáo của bộ Quốc Phòng, tất cả các quan chức nói trên đã "chứng kiến việc Pháp thực hiện cụ thể cam kết bảo vệ nguyên tắc tự do lưu thông".Bản tin RFI cũng nói rằng cuộc tuần tra của đội tàu Jeanne d'Arc diễn ra vài ngày trước khi có diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La tại Singapore, được tổ chức trong ba ngày, từ 01 đến 03/06/2018. Phát biểu tại diễn đàn này, bộ trưởng Quân Lực Pháp, bà Florence Parly, đã nhấn mạnh đến việc đội tàu Jean d'Arc đi tuần tra bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại vùng biển châu Á và việc Pháp duy trì sự hiện diện thường trực trong khu vực, từ năm 2014.Trong khi đó, bản tin VOA kể: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm 20/6 cho biết ông sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh và sau đó là Seoul vào tuần tới.Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Christopher Logan, xác nhận thông tin này và cho biết chi tiết của chuyến đi sẽ được công bố vào thứ Sáu.Tháng trước, quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xấu đi sau khi Washington rút lại lời mời Bắc Kinh tham dự cuộc tập trận hải quân đa quốc RIMPAC ở Hawaii, như một phản ứng đáp trả hành động của Bắc Kinh, quân sự hóa Biển Đông.Tin cho hay Ngũ Giác Đài đang xem xét việc đưa tàu chiến đi qua Eo biển Đài Loan và bán thêm vũ khí cho Đài Loan sau khi máy bay quân sự Trung Quốc, gồm cả máy bay ném bom chiến lược H-6K, thực hiện các cuộc “diễn tập bao vây” hòn đảo tự trị này.Căng thẳng giữa hai nước còn nổi lên tại diễn đàn an ninh khu vực, tức Đối thoại Shangri-La ở Singapore, vào đầu tháng này, khi ông Mattis lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh về các hoạt động trong vùng biển tranh chấp, kể cả những yêu sách chủ quyền và triển khai hệ thống vũ khí với mục đích “đe dọa và trấn áp” các nước láng giềng nhỏ yếu hơn.Ông cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với “những hậu quả, nếu không tìm cách hợp tác với các láng giềng cũng cần bảo vệ các lợi ích của mình tại đây”.VOA cũng cho biết khi phát biểu bên lề diễn đàn, Đại tá Chu Ba, giám đốc Trung tâm Hợp tác an ninh quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, phản bác rằng những phát biểu của ông Mattis thật là “nực cười” vì chính “Mỹ, chứ không phải Trung Quốc, đang quân sự hóa Biển Đông”.Ông Chu nói không có bất kỳ nào điều luật quốc tế nào cấm các hoạt động bồi đắp đất của nước ông, và Hoa Kỳ mới là nhân tố chính góp phần gây bất ổn trong khu vực.Về vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Mattis hứa tiếp tục duy trì cam kết của Hoa Kỳ đối với hòn đảo tự trị này, và Washington sẽ giúp Đài Loan về mặt “huấn luyện và thiết bị quốc phòng cần thiết để tự vệ”.Sau khi rời Bắc Kinh, ông Mattis sẽ đến Seoul. Mục đích chủ yếu của chuyến đi là để thảo luận bước tiếp theo sau khi Mỹ và Hàn Quốc dẹp bỏ các cuộc tập trận theo kế hoạch vào tháng 8 tới, sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Singapore vào tuần trước.