2018-08-22: Viết cho những Ngày Lịch sử:

Vinh Danh & Cám Ơn Đồng Bào Trong Ngoài Nước Việt Ta!

Vận nước tương lai Việt Nam là do Người Việt Nam! Không nhờ ông Trump, Liên Âu, ai cả! Nhờ Người là đối thoại với Đảng Cộng Sản Hà nội! Là Xin Cho.

Phan Văn Song

1/ Dân Việt đang làm lịch sử: Chống Luật Bán Đất

Cùng ngày Chúa nhựt 10/6, ngày kết thúc Giải Quần vợt Quốc tế Pháp tại Paris – tục gọi Giải Roland Garros tại Paris – Les Internationaux de France de Tennis-Paris ou Roland Garros.

Giải Quần Vợt Roland Garros. Paris thuộc Giải Quần Vợt thượng hạng loại Grand Chelem - Grand Slam, các đấu thủ thi tài đấu nhau trên sân đất nện – terre battue – clay.

Xin phép mở dấu ngoặc trong thời kỳ dầu sôi lửa bỏng tại đất nước. Nhưng đã lỡ nói, phải nói rõ:

(Grand Chelem-Grand Slam gồm 4 Giải Quần Vợt thi đấu trên 4 loại sân khác nhau, trong vòng 2 tuần, trên 4 Vùng Chiến thuật của Thế giới, 5 Châu 4 Bể (thật ra chỉ các xứ Âu Mỹ thôi!), trên 4 chiến (đấu) trường khác nhau do Hiệp Hội Quần Vợt Quốc tế – Fédération internationale de tennis tổ chức:

1- Giải Quần Vợt Úc Châu Melbourne – Open d’Australie Melbourne trên sân trãi thảm cao su hoá học – (plexicushion) hằng năm bắt đầu tuần thứ ba tháng Giêng.

2 – Giải Roland Garros Paris – trên đất nện – clay. Tổ chức hằng năm vào tuần cuối tháng 5.

3 - Giải Wimbledon tại London – sân cỏ – gazon – grass hay lawn tennis court . Hằng năm tuần cuối tháng 6.

4 – Giải New York Huê kỳ – New York US Open trên sân cứng -Decoturf – cuối tháng 8)

Cũng cùng ngày Chúa Nhựt ấy, ngày 10/6, cũng là ngày bắt đầu, tất cả toàn người Việt chúng ta:

- dù đã hai đời lưu vong, tha huơng cầu thực, tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại khắp năm châu bốn bể,

- hay dù đã kẻ trên 70 năm, người trên 40 năm ròng rã, bị nhốt trong căn nhà tù to lớn với chu vi 331 210 km², Đông ngó Biển Cả, Tây dựa Núi Cao, tuy không bị rào song sắt, nhưng vẫn phải bao nhiêu năm tháng sống dật dờ, lo sợ, nín thở qua sông, lẫm lủi qua ngày, sống trong một không gian đầy rẫy lính canh, công an, dùi cui, làm tiền, gát cửa, chận đường … Thế nhưng chỉ vì một dự luật đụng chạm đến tương lai đất nước, gia đình dân tộc: Dự luật cho Người lạ thuê đất 99 năm để làm Kinh tế … gọi là Luật Đặc Khu Kinh tế, gồm ba khu vực rất chiến lược của đất nước ta…, bỏ cả sợ sễt, bất chấp nguy hiểm, cho bản thân, cho gia đình, chỉ nghĩ đến tương lai dân tộc và đất nước đã, đều đồng loạt, xé rào, gan dạ, liều lĩnh, xuống đường biểu tình phản đối Đảng Cộng Sản đương quyền dự định ra lệnh các Đảng biểu của Quốc Hội «nghị-gật-đảng-biểu-dân-bầu » bấm máy « đồng-ừ » quyết định cho Nước Lạ, Nước Ngoài thuê ba Đặc Khu Kinh tế, viện cớ sẽ là những nơi trong tương lai Người Lạ, Người Ngoài sẽ hái ra tiền, làm giàu cho người Việt và đất nước Việt ta! (sic)! Thế nhưng, vì « khôn vặt nên không ngoan », vì Nhà Nước Việt Cộng ta, vốn « hèn với giặc ác với dân » quá quen rồi, nên buộc «cơ quan kèn loa tuyên truyền » không được gọi tên cúng cơm của đàn anh cha mẹ là Tàu là Chệt, là Trung Cộng, nên mỗi khi, chẳng may (cho dân Việt ta), thằng đàn anh, du côn hiếp đáp dân lành của ta. Mỗi khi ghe thuyền làm ăn của bà con dân đánh cá, ven biển người Việt ta chẳng may, vì đi miếng ăn, biển gần bờ ngày nay ngộ độc, vắng cá, vắng tôm, đành phải ra khơi xa, va chạm vùng chữ U tự xưng của chú Chệt đàn anh ngang ngược. Thì chú Chệt đàn anh chẳng nghĩ tình đồng chí 16 chữ vàng gì cả, dùng tàu sắt quân sự đâm chìm thuyền của bà con người Việt nghề chài, nghề lưới, đánh cá nuôi thân! Muốn nín muốn dấu cũng không được, đám tuyên truyền, tuyên huấn, truyền thông Việt Cộng đành cũng phải được lệnh miễn cưởng phản đối đó thôi– vừa lòng dân, mị lòng người! Thế nhưng, là phản đối « dỏm », cũng la làng đó, nhưng la làng dỏm, không dám vạch mặt chỉ tên, mà chỉ gọi khều khều, nhẹ nhẹ, là Tàu Lạ! May quá, ông bà dân nhà quê mình, thuở xưa dốt nát, nên thấy dân di cư đất Hoa láng giềng quá nghèo quá khổ, qua đất Việt an lành ta tá túc đi bằng ghe thuyền nên gọi họ là dân Tàu… Thế là chú Chệt có thêm tên là Người Tàu. Và nay, cũng do đó, từ Tàu lạ, có hai nghĩa: một là thuyền lạ! Cũng được do Đảng bảo dân nói Tàu lạ không phạm húy kêu tên cúng cơm là thuyền Trung Cộng! Nhưng, nghĩa thứ hai là thằng Chệt lạ cũng là thằng Tàu lạ! Người Hoa lạ (nói tử tế)!

Cũng đúng thôi! Đó là thằng Tàu Lạ. Không tình, không nghĩa, chẳng bạn láng giềng gì gì cả! Hay bạn vàng, tình đồng nghĩa chí, 16 chữ vàng, 4 chữ tốt, môi hở răng lạnh gì gì cả!

Chứ đâu phải những thằng bạn Tàu thiệt thuở xưa, cùng bắn đạn, bắt dế, lội rạch bắt cá lia thia với thằng tui ở Bến Tắm Ngựa, hay Lâm Minh Yun, hay Mạch Kinh Sanh cùng học Lycée Yersin Dalat, hay ông anh bạn già Trần Dũ hiện ở Little Saigon miền Nam Cali, tất cả đều bị cướp tài sản, đã vượt biên từ khuya rồi và nay đang sống ở khắp các phương trời kẻ bên Mỹ người bên Tây!

Vì luật Đặc Khu sẽ cho Người Lạ thuê 99 năm, nên dân Việt ta sau trên 40 năm nhẫn nại, nín thở qua sông, bổng thức tỉnh, nay nhận rõ là Văn Kiện cho Thuê đất LÀ một Văn Kiện BÁN ĐẤT!

Tuy hai quần đảo của ta, Hoàng Sa, Trường Sa, nó đã dùng vũ lực xâm lược chiếm mất rồi. Nhưng người Việt ta vẫn nghiến răng, thua trận chờ thời … để đó, sẽ một ngày tấn công chiếm lại. Vì dù Hoàng Sa, Trường Sa bị xâm chiếm quân sự, nhưng về mặt Luật lệ quốc tế, Tàu Cộng đang ở thế sai phạm. Các quốc gia của cả vùng Biển Đông đều đồng phản đối Tàu Cộng đang xâm chiếm bất hợp lệ các quần đảo Biển Đông, và cả hải phận Tàu hìng chữ U cũng lếu láo.

Nhưng một khi Việt Cộng ra luật cho thuê 99 rồi, là 99 năm của Người Lạ, 99 năm đất sẽ thuộc quốc gia Người Lạ. Mà Người Lạ đây trong từ ngữ, văn phong Cộng Sản Việt Là Tàu, là Hoa, là Chệt, nói tóm lại là của Trung Cộng!

Còn nói Đặc Khu Kinh tế sẽ mang lại giàu có cho dân Việt. Thử nhìn lại Hong Kong và Ma cao sau 99 năm thuộc Anh thuộc Bồ, người cư dân trên lục địa Tàu sống bên kia biên giới các Tô giới có giàu không? Hay suốt thời gian ấy bao nhiêu người Hoa, mất mạng lội biển vượt biên? Và hiện nay ở Hong Kong có bao nhiêu ổ chuột? Người Anh giàu, người Bồ giàu đúng, người Tàu giàu thường quốc tịch Bristish, công dân Anh, hay quốc tịch Bồ… còn Tàu thiệt …? Bao nhiêu?

Hãy tiếp tục biểu tình:Dũng Cảm, Dũng cảm và Dũng cảm, Việt Nam sẽ giải thoát!

Và các cuộc biểu tình ngày ngày cứ thế, liên tục những ngày kế tiếp theo, 11, rồi 12, và tiếp nữa … Các thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội, đã đành vì những nơi ấy khách ngoại quốc du lịch đông, truyền tin thông tin sẽ nhanh chóng được truyền ra ngoài ; nhưng đến cả những thành phố nhỏ như của tỉnh Bình Thuận, dân chúng cần cù hiền lành của Phan Rí, của Phan Thiết cũng phải nổi giận … và đã cải hóa, làm mềm lòng đám công an … Và ở đây cũng là lần đầu tiên, công an lột giáp, bỏ dùi cui, bỏ súng … quy hàng người dân… và người dân hề hà, không thù oán, đưa bàn tay hiền hòa giúp đở anh công an hồi chánh. Và vì phương tiện truyền thông ngày nay quá khoa học, quá nhanh, ngoài tầm kiểm soát của « Ban Tuyên truyền Tuyên Huấn Kèn Loa Việt Cộng ». Nên Ngày 12/06, chỉ hai ngày sau. Quốc Hội Đảng Biểu vội vàng bấm nút ra Luật An Ninh Mạng

Nhờ thế là từ nay, Chánh Nghĩa sáng tỏ:

2/ Tổng Nổi Dậy để Sống Còn, Chận Bán Nước, Phá Khóa Mồm:

Cùng ngày Chúa nhựt 17/6, Giải Túc Cầu thế giới - Mondial World Cup FIFA bắt đầu. (Tôi viết tiếng Việt thiệt: Quần Vợt, Túc Cầu, Bóng tròn…!)

Cùng Chúa Nhựt 17/6 và bắt đầu từ đây trở đi, không còn những cuộc biểu tình nữa mà là một cuộc Tổng Nổi Dậy của toàn dân Việt Nam. Để giải thoát Dân Việt, Dất nước Việt! Không cho Bán Nước! Không cho Bịt Mồm Dân! Muốn Vậy Chỉ một Giải Pháp Duy Nhứt:

Phải Giải thể Nhà cầm quyền Cộng sản, để Thoát khỏi ảnh hưởng Trung Cộng.

Việc ấy chỉ có Người Dân Việt Nam Trong Nước làm được mà thôi:

Người Dân đã bắt đầu cùng với tất cả toàn dânchúng.

Và các cựu hay đương đảng viên Đảng Cộng Sản, chần chờ gì nữa?

Quý vị phải tự làm cuộc Cách Mạng, phải đứng về phía Toàn Dân!

Nếu quý vị tự hào nói quý vị là đảng viên của một Đảng Cách Mạng.

Quý vị phải làm Cách Mạng! Hãy dẹp Bộ Chánh Trị Đảng đã đi Sai đường Dân tộc!

Đã Bán Nước còn Bịt Miệng Dân.

Kiểm Soát Tin Tức Mạng, là làm MẤT AN NINH,

Xâm Phạm Quyền Tự Do cá nhơn. Nhốt toàn bộ toàn Dân Việt vào một Nhà tù Trí tuệ, sau khi đã nhốt toàn dân vào một nhà tù thể xác!

- Các quan chức, trí thức, công cán chánh của đương quyền Cộng sản,

- Các quân nhơn, các nhơn viên quan chức các ngành an ninh công an, cảnh sát,

Các người có thể chấp nhận làm nhiệm vụ đảng giao bắt, cấm ... gia đình mình, bà con mình, bạn bè mình, con cái mình theo Đảng đương quyền ... để bán nước cho Tàu Cộng?

- Các bạn, nhơn danh Đảng Cộng Sản quốc tế ngoại lai sẳn sàng, giúp Đảng Việt Nam BỊT MIỆNG, BỊT MồM người dân để Đảng Cộng Sản BÁN NƯỚC Việt Nam cho Tàu?

Tỉnh dậy đi! Hãy trở về với Dân tộc Việt, với Việt tộc, với nước Đại Việt và dân tộc Đại Việt!

Còn người Việt Hải ngoại chúng ta.

Tiếp tục biểu tình hằng mỗi Chúa Nhựt để cho bạn bè ngoại quốc hiểu rõ và giúp đở chúng ta . Liên lạc với các cơ quan truyền thông xứ bạn để giải thông tin tức đất nước!

VÀ TUYỆT ĐỐI:

- KHÔNG NHỜ Tổng Thống Mỹ TRUMP, Tổng Thống Tây MACRON, Thủ Tướng Đức … hay một lãnh tụ nào của Mỹ, Tây, Úc Âu Châu … nào cả.

Vì họ sẽ nói chuyện với đương quyền Cộng Sản Hà Nôi

Mà ngày nay Nhà Cầm quyền Hà Nội đã BỊ DÂN VIỆT NAM truất phế quyền rồi.

Nhờ ông Trump là chánh thống hóa Nhà Cầm quyền Cộng Sản Hà Nội

Yêu cầu quý vị ở hải ngoại

Không Kiến Nghị, Không Kháng Thư, không thư từ, đối thoại với Hà Nội.

Kết luận:

Sự tương quan hài hòa Chánh quyền/Người dân là nền tảng ổn định một xã hội.

Nếu một bên không thi hành nghiêm túc bổn phận của mình thì bên kia có quyền từ khước việc thi hành bổn phận của họ.

Nếu chánh quyền trở thành hung bạo, độc đoán, thì người dân sẽ không còn nghĩa vụ phải tuân phục chánh quyền nữa.

Khế ước của hai bên vì thế sẽ lập tức bị hủy bỏ.

Dân chúng, trong trường hợp này, dĩ nhiên sẽ đứng trong thế đề kháng chống lại chánh quyền để tự bảo vệ mình.

Chánh quyền không còn tư cách chánh quyền nữa. Sự chánh thống đã bị mất.

Từ xưa nay, không có chánh quyền nào là chánh quyền tự nhiên, mọi chánh quyền đều do khế ước, tức là mối tương quan hai chiều ấy, mà thành hình. Dân chủ là vậy!

Locke khẳng định rằng một khi chánh quyền không thi hành bổn phận của mình thì người dân có đầy đủ quyền hạn để từ khước thi hành bổn phận của họ đối với chánh quyền ấy. Một dân tộc chịu áp bức, bạo ngược của nhà cầm quyền có quyền nổi dậy chống lại, lật đổ chế độ.

Quyền nỗi dậy, chống lại áp bức của Nhà nước cho phép người dân cả quyền sát hại những người cầm quyền.

Locke còn nhấn mạnh rằng không nên hỏi người dân có quyền nổi dậy chống lại bạo quyền hay không? - bởi vì chính bạo quyền đã vi phạm tinh thần khế ước mà hai bên đã chấp thuận tuân thủ. Phản ứng của người dân đối với bạo quyền như vậy là hoàn toàn chánh đáng. Phản ứng này đã đưa vào hệ thống hóa quyền lực để trở thành một thứ quyền bất khả nhượng, đó là quyền chống lại áp bức của nhà cầm quyền.

Và để kết thúc bài viết: Xin cúi đầu Cám Ơn toàn thể đồng bào:

Cám ơn tất cả những nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam ngày nay đã biết lựa chọn đấu tranh để sửa sai cái quản lý kém của nhà cầm quyền hiện tại, ngày nay, toàn dân là những nhà đấu tranh cho nền dân chủ Việt Nam, đã biết quan tâm đến sự sanh tồn của đất nước và dân tộc.

Cám ơn tất cả những nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam ngày nay đã biết tạo ra những xã hội công dân để đối thoại, để tạo đối tác chánh trị, để tham dự vào chánh trị, để làm phận sự công dân, lo cho việc chung, tiến tới một nền dân chủ tham dự, pháp trị và hiến định.

Hãy lắng nghe tiếng nói của công dân,

Hãy trả quyền công dân lại cho công dân!

Hồi Nhơn Sơn, Những ngày lịch sử tháng 6 2018

Phan Văn Song