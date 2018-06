VC Sắp Phúc Thẩm 3 Nhà Yêu Nước

HANOI -- Tòa án Hà Nội cho biết sẽ xét xử phúc thẩm ba nhà yêu nước vào tháng sau.Bản tin RFA ghi rằng ba 3 thành viên Phong trào Chấn Hưng Nước Việt là ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc sẽ bị đưa ra xử phúc thẩm vào ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại Tòa án Hà Nội.Theo Giấy báo số 8099 của Tòa án cấp cao Hà Nội được luật sư Hà Huy Sơn chụp lại và đăng tải trên Facebook cá nhân cho biết, lý do đem vụ án ra xử phúc thẩm là có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm ngày 31/1/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 19 tháng 6, Luật sư Hà Huy Sơn đưa ra nhận định trước phiên xử:“Tôi thì nhận định phiên phúc thẩm cũng sẽ không có tình tiết gì mới cho đến nay. Không biết là đến phiên xử thì các bị cáo có thay đổi gì về quan điểm hay không. Tóm lại, tôi cho rằng nếu không có gì mới thì bản án khó có thể có sự thay đổi so với bản án sơ thẩm.”Theo Luật sư Hà Huy Sơn thì tòa án không có nghĩa vụ thông báo cho người nhà biết thông tin sắp diễn ra phiên xử. Ông nói tiếp:“Đây là phiên tòa công khai thì theo quy định người nhà cũng có thể tham dự như một người dân bình thường. Còn thực tế tòa có thực hiện cái quyền đấy của công dân hay không thì tôi cũng chưa biết được.”Bản tin nhắc rằng vào ngày 31 tháng 1 năm 2018, tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm 3 nhà hoạt động thuộc Phong trào Chấn Hưng Nước Việt với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88, bộ luật hình sự Việt Nam. Các bị cáo bị tuyên các mức án như sau: ông Vũ Quang Thuận bị tuyên 8 năm tù giam và 5 năm quản chế; ông Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù giam và 4 năm quản chế; sinh viên Trần Hoàng Phúc 6 năm tù giam cùng 4 năm quản thúc tại gia.Hội Đồng Xét Xử cho rằng cả 3 nhà đấu tranh đã có hành vi ‘tàng trữ tài liệu, làm, đăng tải các video có nội dung tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng Internet’.Trong phiên tòa này có 7 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho ba người nhưng luật sư cho biết các luận chứng bào chữa của họ đều bị thẩm phán bác bỏ mà không suy xét.Cũng nên nhắc rằng tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch từ New York cuối tháng 1/2018 đã kêu gọi chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích các nhà hoạt động nhân quyềnVũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc. Hai anh Thuận và Điển bị bắt từ tháng Ba, còn Phúc bị bắt hồi tháng Sáu năm 2017 vì đăng tải tài liệu phê phán chính phủ trên mạng internet, và họ đều bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước.Lúc đó, ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận địnhi: “Trần Hoàng Phúc, Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là ba người trong hàng ngũ đang lớn mạnh của các nhà hoạt động và blogger sử dụng internet để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam... Bắt bớ và bỏ tù những người bất đồng chính kiến không ngăn cản được ngày càng có nhiều người Việt Nam lên tiếng.”