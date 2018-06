William Nguyễn Nhận Tội: Thiệt Hay Giả?

Có thể nào một thanh niên Mỹ gốc Việt tên William Nguyễn trông có vẻ hùng khí xung thiên khi đi biểu tình chống dự luật ba đặc khu và an ninh mạng tại Sài Gòn mà nay lại lên truyền hình nhà nước CSVN để thú tội, hay anh đã bị dàn dựng như thế để tuyên truyền cho chế độ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.

Bản tin RFA viết rằng, “Anh William Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, bị bắt trong ngày biểu tình 10/6 vừa rồi, xuất hiện trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh- HTV tối thứ hai 18/6.

“AFP loan tin dẫn phát biểu của anh này trên HTV rằng anh lấy làm tiếc những hành động của anh vừa qua là phạm luật Việt Nam, gây tắt nghẽn giao thông trên đường ra sân bay, gây phiền nhiễu cho người thân và gia đình.

“Anh còn nói thêm là anh sẽ tránh xa những cuộc tập trung trong tương lai, không tham gia vào bất cứ hành động chống phá nhà nước Việt Nam nào nữa.

“Trước đó cơ quan an ninh đã khởi tố anh William về tội gây rối trật tự công cộng.

“Trong ngày biểu tình 10/6 chống luật đặc khu và an ninh mạng người ta đã thấy nhiều đoạn video cảnh anh William bị một nhóm người mặc thường phục kéo lê trên đường phố và tống lên xe.

“Trước đó anh William có đưa lên Twitter hình ảnh đám đông biểu tình và bày tỏ quan điểm ủng hộ người Việt Nam thực thi quyền công dân phản đối bất công.

“Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã lên tiếng lo lắng về trường hợp của anh William, còn Bộ Ngoại giao Việt Nam thì nói anh bị bắt là do phạm luật và không hề bị đánh đập.”

Bản tin RFA cũng cho biết thêm rằng, “Theo AFP thì hình thức thú nhận được dàn dựng là phổ biến tại Việt Nam với việc những người bị cáo buộc phải công khai lên tiếng nhận tội; thường để đổi lại một mức án nhẹ hơn. Trong khi đó thì các tổ chức theo dõi nhân quyền cáo buộc nhà nước độc đảng Việt Nam về việc cưỡng bức phải đưa ra những tuyên bố nhận tội như thế.

“Trường hợp của anh William Nguyễn cũng không phải là lần đầu tiên những người bị bắt vì biểu tình ở Việt Nam, hay hoạt động đối kháng lên truyền hình nhận tội như anh này.

“Anh William Nguyễn, 32 tuổi, sinh ra ở Mỹ và đã tốt nghiệp đại học. Vào tháng tới, anh sẽ nhận bằng thạc sĩ tại Singapore.

“Ngay sau khi anh bị bắt, gia đình anh đã đến Washington DC để vận động chính giới Hoa Kỳ can thiệp. Em gái anh có nói với đài RFA rằng anh rất quan tâm đến đất nước và dân tộc Việt Nam.”