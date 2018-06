Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Thái Học và 12 Liệt sĩ Yên Bái Chủ Nhật ngày 17-6-2018 tại Tacona

Quang cảnh chào cờ nhân lễ tưởïng niệm cố anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt si Yên Bái.

Thành phần quý quan khách hiện diện trong hôi trưởng.

Lễ tưởng niệm theo nghi thức cổ truyền do Ban tế lễ đảm trách.

Quý quan khách niệm hương trước bàn thờ Tổ Quốc.

Ông Phan Thành Châu, Phó chủ Tịch Ban chấp Hành Trung Ương VN/QDD9 hải ngoại lên phát biểu cản tưởng và ra tuyên cáo chung.

Tacoma/WA.- Lúc 11giờ 30 chiều Chủ Nhật ngày 17/6/2018 ,t Ban tổ chức VN/QDĐ Tacoma đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm cố anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ Yên Bái lên đoạn đầu đài đền nợ nước ngày 17-06-1930 trong cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp tại Blix Elementary School số 1302 E.Street, Tacoma, WA 98404.

Thành phần tham dư trên 150 người gồm có:

Ông bà Huỳnh Tấn Tuân, Hội Trưởng Hội Tương Trợ VN Tacoma và Pierce County;

Ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch hội đỏng chấp hành trung ương VN/QDĐ, đặc trách Đảng vu;ï

Ông Lê Trung Khương, Phó Chủ tịch Hội đong Trung ương VNQDĐ, đặc trách quốc ngoại;

Ông Lê Văn Xá,Hội trưởng hội ĐH/Quảng Nam-Đà Nẵng;

Ông Nguyễn Khắc Phán, Đảng Dân Tộc;

Bác Sĩ Nguyễn Xuân Dũng và Ông Nguyễn Huệ Minh, Cộng Đồng Tacoma;

Ông Trần Văn Minh, Hội trưởng Hội Cao Niên Olympia và vùng Phụ cận;

Ông Nguyễn Quang Thước, Hội Quế Sơn;

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Hội Phụ Nữ Mê Linh;

Cô Lisa Trần, Cộng Đồng NVQG/TB.WA.

Về cơ quan truyền thông báo chí có: Ông bà Bùi Phú- VBMN, Ông Bùi Quốc Hùng, Saigon Nhỏ Seattle . Ông Quốc Nam, Giám Đốc Saigon HD Digital, Ông Đào Duy Hưng, Đại diện hệ thống truyền thông Cali today Seattle và đông đảo quý đồng hương tham dư.

Mở đầu chương trình, MC Ngô Hoàng, đại diện Ban tổ chức lên tuyên bố lý do buổi lễ và dôi lòi tri ân động thời giới thiệu thành phần quý quan khách hiện diện.

Sau phần chào cờ và 1 phút mặc niệm theo nghi thức buổi lễ, Ông Đào Thệ Tục, Trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, tiếp đến Ông Nguyễn Hảo tuyên đọc đầy đủ về tiểu sử cố anh hùng Nguyễn Thái Học.

Một buổi lễ tưởng niệm cố anh hùng Nguyễõn Thái Học thật trang trọng theo nghi thức cổ truyền VN do Ban Nghi lễ đảm trách, ngân vang với bản văn tế tuy bi ai nhưng không kém phần hùng hồn hòa đồng với tiếng chiêng trống phụ họa vang đội cả hội trường khiến buổi lễ tăng thêm nhiều ý nghĩa.

Sau đó đến phần phát biểu cảm tưởng của một số quan khách,đoàn thể và quan điểm của một thanh niên thế hệ hậu duệ không ngoài mục đích nêu lên tấm gương hy sinh sáng ngời của các chiến sĩ Việt Nam QDĐ dưới sự lãnh đạo của đảng trưởng Nguyễn Thái Học tuy không thành danh thì thành nhân.

Nổi bật nhất là lời phát biểu hùng hồn và đầy ý nghĩa của Ông Phan Thành Châu, đại diện VNQDĐ đảng bộ hải ngoại về những anh hùng VN/QDĐ đã vị quốc vong thân đồng thời ra tuyên cáo chung về việc lên án đảng CSVN công khai bán nước

Xét rằng:

1.- Để duy trì chế độ phản dân hại nước, đảng CSVN đã từng nhiều lần le`1n lút bán nước cho Trung cộng, điển hình như Công h2m 1958, Mật Ước Thành Đô, Bauxite,Tây Nguyên, Formosa. . .

2.- Trước mắt, đảng CSVN công khai tiếp tục bán nước qua việc Bộ Chính Trị CSVNchi1nh thức quyết định cho thuê 99 năm các cứ điểm trọng yếu như Vân Đồn (Bắc),Vân Phong (Trung), và Phú Quốc (Nam) của Tổ Quốc ta.

3.- Gian trá, lấp liếm cho hành động bán nước này, đảng CSVM ma mãnh đem quyết định bán nước trên để hợp thức hóa qua Quốc Hội bù nhìn của chúng vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Thật ra đây là hành động công khai bán nước được ngụy trang dưới danh nghĩa ”Đặc Khu Kuinh Tế” để nhanh chóng biến VN thành một quận huyện của Tàu.

4.- Bao hy sinh xương máu của tiền nhân qua nhiều thế hệ để bảo vệ giang sơn tổ quốc nước Việt, nay chúng ta có nghĩa vụ và bổn phận dẹp bọn CSVN bán nước cầu vinh, đuổi ngoại xâm dành độc lập. Nếu không, Bắc thuộc Hán hóa Việt Nam toàn diện chỉ còn là thời gian.

Ý thức trách nhiệm về sự tồn vong của Tổ Quốc, chúng tôi các chính đảng, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, hiệp hội và đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước long trọng tuyên cáo:

1.- Nghiêm khắc lên án và cực lực phản đối đảng CSVN bán nước cho Trung cộng qua việc cho thuê trá hình “Đặc Khu Kinh Tế” 99 năm.

2.- Để ngăn chặn, chấm dứt đảng CSVN bán nước, khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước đồng tâm nhất trí cùng hành động bằng mọi phương cách hữu hiệu nhất:dẹp nội thù,chông ngoại xâm,

3.-Kêu gọi những thành viên trong guồng máy cai trị CSVN nếu còn lương tri của người Việt, hãy mạnh dạn chống lại hành động bán nước của lãnh đạo CSVN.

4.- Vận động cộng đồng Quốc tế gây áp lực buộc nhà cấm quyền CSVN ngưng ngay việc cho Trung Cộng thuê ba “ Đặc Khu Kinh Tế” 99 năm.

5.- Đảng CS ở VN không là đại diện cho quốc dân VN, những hiệp ước và thỏa thuận của chúng là bất hợp pháp và bất bình đẳng, hoàn toàn vô giá trị. Quốc dân Việt Nam hoàn toàn phủ nhận.

6.- Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự sống còn cho dân tộc là luật tối thượng! Đảng CS ở VN là một đại họa, là tội đồ dối với quốc dân VN. Khẳng định rằng còn đảng CS ở VN là không bao giờ quốc dân Việt Nam có được Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường.

Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại, ngày 06 tháng 6 năm 2018.

Được biết anh hùng Nguyễn Thái Học là Sinh viên trường Cao Đẳng Thương Mại Hà Nội. Ông thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, chủ trương chống thực dân Pháp bằng bạo động, được sự tham gia đông đảo của giới thanh niên, sinh viên thời bấy giờ..Nhưng cuộc tổng khởi nghĩa năm 1930 không may bị thất bại. Oâng cùng 12 đồng chí đã bị Thực dân Pháp truy bắt được và đưa lên đoạn đầu đài,xử chém tại Yên Bái ngày 17-6-1930.

Trong mọi cách hành hình, thì đây là cách hành hình “Văn minh man rợ”.nhất thế kỷ của thực dân Pháp Nó lạnh lùng khủng bố tinh thần, nó trấn áp, tra tấn thần kinh con người.

Lần lượt 13 chiến sĩ Cách mạng bình thản bước lên đoạn đầu đài.theo danh sách được đọc tên.Tất cả đều khước từ Cố đạo rửa tội. Trước khi lưỡi đao máy chém phập xuống, ai nấy đều anh dũng hô to: ”Việt Nam Vạn Tuế”. Tiếng hô vang dội bao quát từ NhàøThờ ra tới đường phố Yên Bái. Dòng máu phun ra từ cổ mỗi chiến sĩ đã đứt lìa, những tia máu phun trào văng ra hàng chục mét,

Đến lượt anh hùng Nguyễn Thái Học, Khi gọi đến tên,,Ông hiên ngang bước tới máy chém. Ông bình thản đọc câu thơ bằng tiếng pháp, được diễn dịch là:”Chết cho đất nước của mình là cái chết đẹp nhất, thanh thản tuyệt vời nhất”. Rồi Ông hô lớn:” Việt Nam Van Tuế” “ Việt Nam Vạn Tuế”.

Các anh hùng VN thân xác và máu họ đã thấm nhuần vào lòng đất Mẹ để tên tuổi các vị anh hùng đi vào lịch sử và trường tồn với thời gian. Thật vậy, dù 88 năm trôi qua, nhưng lòng người dân Việt vẫn lưôn ghi nhớ công ơn của những liệt sĩ đầu thế kỳ 20 đã vị quốc vong thân vì Độc lập, tự do và hạnh phúc cho toàn dân tộc VN.

Một nén hương lòng tưởng nhớ đến những vị anh hùng đã hy sinh để quê hương và dân tộc trường tồn làm vẻ vang trang sử Việt...

Buối lễ thành công tốt đẹp, tràn đầy ý nghĩa và chấm dứt lúc 1giờ 30 chiều cùng ngày. Mọi người hoan hỷ ra về sau khi được thưởng thức bữa ăn nhẹ, đam bạc đậm đà hương vị quê hương do Ban tổ chức khoãn đãi.

Tương trình tứ Tacoma.Bùi Phú/VNMN