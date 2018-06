Đừng im tiếng, mà phải lên tiếng

Cựu tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (đứng giữa) từ Nam California lên San Francisco biểu tình. (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Đoàn người biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco ngày thứ Sáu 8/6/2018. (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Nhiều nghìn người tham dự văn nghệ đấu tranh “Đêm hướng về Việt Nam” tại Little Saigon, San Jose tối thứ Ba 12/6/2018. (Ảnh: Nê Dư)

Ca nhạc sĩ Việt Khang và ca sĩ Đồng Thảo trong buổi văn nghệ gây quỹ cho Giải Truyền thông Hưng Ca ở San Jose hôm 3/6/2018. (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Ca từ do nhạc sĩ Việt Khang sáng tác trên biểu ngữ trong ngày biểu tình 8/6/2018 tại San Francisco (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Tối Chủ Nhật 3/6 tôi đi dự tiệc gây quỹ cho Giải Truyền thông của Phong trào Hưng Ca và có cơ hội gặp ca nhạc sĩ Việt Khang, người mới được rời Việt Nam sang Hoa Kỳ cách đây vài tháng.

Bên trong hậu trường, tôi hỏi Việt Khang về cảm nhận sau mấy tháng ở Mỹ và nghe anh tâm sự rằng sau khi bị tù 4 năm, ra đến hải ngoại anh bị một số người đặt chuyện nói xấu, vu oan, nhưng anh tin đồng bào hải ngoại hiểu biết đâu là sự thật nên trong những tháng qua đi đến đâu anh cũng được đón tiếp nhiệt tình.

Anh nói thêm, những sinh hoạt đấu tranh cho quê hương của người Việt tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đã giúp cho những người tranh đấu trong nước vững tin, lên tinh thần và người trong nước tiếp nhận những thông tin, nhìn vào cách đấu tranh ở hải ngoại để hành động.

Lần trước, cuối tháng Ba vừa qua cũng tại Unify Event Center này, hàng nghìn người đến nghe Việt Khang hát, nghe anh tâm sự về quê hương đất nước. Hôm nay cả nghìn người lại có mặt trong một bữa ăn tối và văn nghệ đấu tranh với Việt Khang, Mai Thanh Sơn, Cát Lynh, Đồng Thảo, Hoàng Quân, Trung Kiên, Vivian Huỳnh, với Đoàn Hưng ca, Đoàn Du ca Bắc California; với chiến sĩ Võ Đại Tôn, Ó đen Lý Tống.

Nói chuyện với các chú bác cùng anh chị em thân hữu tôi biết sắp có biểu tình trên San Francisco để phản đối dự luật đặc khu kinh tế. Tôi đoán cũng sẽ như các lần biểu tình trước đây là tại hai địa điểm: Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và Việt Nam.

Hôm sau có thông tin sẽ biểu tình vào ngày thứ Sáu 8/6 trước cơ sở ngoại giao của cộng sản Việt Nam, mà không nhắc đến cơ sở của Trung Quốc.

10 giờ 45 sáng thứ Sáu 8/6 tôi đến địa điểm quen thuộc ở góc đường Van Ness và California.

Tòa nhà cao tầng, phủ kính xanh lá cây, mà theo thông cáo kêu gọi biểu tình thì bên trong có văn phòng của Tổng lãnh sự quán Việt Nam, tại Suite 518. Đây là văn phòng mới vì trước đây, từ ngày mở cửa năm 1997, cơ quan ngoại giao của Việt Nam vẫn trong bin-đinh này, 1700 California Street, nhưng ở Suite 475 rồi di chuyển qua Suite 430. Những con số mà tôi và mấy bạn đã nói với nhau đó là những con số oan nghiệt, tháng 4-75 hay ngày 30-4 viết theo lối Mỹ là 430.

Đang được tu sửa nên có ráo bao quanh mặt tiền tầng thấp của toà nhà, chừa lối đi nhỏ dưới dàn ráo cho khách bộ hành. Vì thế hôm nay người biểu tình chỉ có thể tụ họp bên kia đường.

Cũng vài năm rồi không có biểu tình ở đây, sau đợt biểu tình rầm rộ nhiều kỳ liên tiếp phản đối Trung Quốc đem giàn khoan HD-981 vào hải phận Việt Nam cách đây cũng đã hơn mười năm và lần biểu tình gần nhất là đòi tự do cho những tù nhân lương tâm, đặc biệt là cho nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình và Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hình như là năm 2014.

Hôm nay, trước viễn ảnh đen tối của dự luật đặc khu sẽ đưa đất nước lún sâu vào sự kiểm soát và khống chế của Bắc Kinh nên trong nước đã có lời kêu gọi tổng biểu tình vào ngày Chủ Nhật 10/6.

Riêng tại California, Đoàn Thanh niên Cờ Vàng từ miền nam và Ban Đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California đã kêu gọi xuống đường. Sáng thứ Sáu 8/6 trên 300 người Việt từ nhiều thành phố ở hai miền nam và bắc California tụ họp tại đây để phản đối dự luật thành lập đặc khu kinh tế tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Trong đoàn biểu tình có nhiều khuôn mặt quen thuộc. Bên kia đường tôi đã thấy Nghị viên Nguyễn Tâm. Gặp nhà thơ Vương Ngọc Minh cũng đang bấm máy lia chia cùng dăm bảy người nữa với máy ảnh, máy quay phim, không biết có phải là phóng viên, hay chỉ là dân muốn ghi lại những hình ảnh lịch sử.

Anh Tâm băng qua đường, đi về phiá chúng tôi, nhắc có Điếu Cày đã lên. Tôi theo anh nhập vào đoàn người, đi lên đi xuống dọc vỉa hè để tránh làm tắc nghẽn lối đi, gây cản trở lưu thông cho khách bộ hành. Một gác gian cũng nhắc nhở mọi người đừng chắn lối của khách hàng vào siêu thị.

Anh Hoàng Thế Dân đang phân phát áo thun có in hình phản đối đường lưỡi bò. Anh Jimmy Phan của Việt Quốc đi lên đi xuống. Một vài khuôn mặt quen thuộc của Mặt Trận, nay là Việt Tân, cũng có mặt. Không thấy ông Nguyễn Phú, Hội trưởng HO San Francisco, có lẽ vì tuổi già sức yếu, nhưng ông đã là người trực diện đấu tranh và canh giữ tuyến đầu trong nhiều năm qua.

Ông Phạm Hữu Sơn, Chủ tịch CĐNVQG Bắc California, trưởng ban tổ chức tại địa phương đã có mặt. Ông Mai Khuyên trong quân phục lính Việt Nam Cộng hoà cùng mấy anh em khác đang điều hành lưu thông cho xe ra vào hầm đậu xe của tòa nhà mà bên trên bây giờ có siêu thị Whole Foods, là cửa hàng mới mở ra. Những lần trước đến đây chưa có siêu thị này.

Tôi chào anh Điếu Cày, thăm hỏi vắn và hẹn sẽ liên lạc để nói chuyện nhiều hơn. Những người như anh và nhiều người trong nước đã can đảm lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bất chấp hệ quả hiểm nguy, như nhạc sĩ Việt Khang, Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, đạo diễn Song Chi, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Phóng viên Ngọc Lan và một người thu hình của báo Người Việt đang làm phóng sự. Một phóng viên truyền hình khác đang phỏng vấn Nghị viên Phát Bùi đến từ thành phố Garden Grove, Quận Cam.

Thêm hai xe buýt lớn nữa vừa đến nơi, loại xe 50 chỗ ngồi, chở đoàn người từ miền Nam California, mang theo nhiều cờ vàng và cờ Mỹ. Cựu tù nhân chính trị Tạ Phong Tần có mặt trong một chuyến xe này. Vừa đến nơi cô mang máy hình đi lên đi xuống theo đoàn người biểu tình để ghi lại những hình ảnh của ngày hôm nay.

Cô Ngọc Nam Phương của Đoàn Thanh niên Cờ Vàng từ nam Cali lên đang trả lời phỏng vấn, bên cạnh có cô Đỗ Minh Ngọc và Nghị viên Tâm Nguyễn, những người từ nhiều năm qua luôn giữ ngọn lửa đấu tranh cho quê hương, cùng với nhiều bạn trẻ khác đến từ Oakland, Stockton, Sacramento với biểu ngữ phản đối luật đặc khu, tố cáo cộng sản Việt Nam bán nước hại dân.

Trong những ngày qua có tin quốc hội sẽ hoãn đem ra biểu quyết dự luật đặc khu cho đến kỳ họp tới vào cuối năm. Nhiều người coi đó chỉ là kế hoãn binh để dân trong nước chùn chân, không biểu tình vào sáng Chủ Nhật 10/6.

Về dự luật này, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, nhiều nhân sĩ cũng như trí thức đã lên tiếng cảnh báo, vì nếu được thông qua thì hầu hết những khu vực đầu tư trong đặc khu sẽ do người Trung Quốc lãnh nhận, kéo dài đến 99 năm, như thế là nguy cơ cho an ninh quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Đoàn biểu tình hô to nhiều khẩu hiệu phản đối dự luật đặc khu, phản đối nhà nước cộng sản làm tay sai cho Tàu, đàn áp những người yêu nước lên tiếng bảo vệ đất biển quê hương.

Tối thứ Bảy 9/6 hơn trăm người tụ họp trước toà thị chính San Jose cũng với mục đích bày tỏ quan điểm phản đối việc cho thuê đất đặc khu và an ninh mạng.

Một lần nữa người Việt trong và ngoài nước đã sôi sục hào khí đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ, chống âm mưu Hán hoá quê hương Việt. Hàng vạn người đã xuống đường ở Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Bình Thuận, Đà Nẵng trong ngày Chủ Nhật 10/6.

Tối ngày thứ Ba 12/6, San Jose lại chứng kiến một cuộc tập họp với văn nghệ đấu tranh của hơn 4 nghìn người trước Grand Century Mall để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng nhằm xiết chặt quyền tự do biểu đạt của dân.

“Đêm hướng về Việt Nam” được sự phối hợp tổ chức của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn, giám đốc cơ sở Truyền thông Viên Thao, với đóng góp công sức của nhiều hội đoàn cựu quân nhân, hội ái hữu, ban hoa hậu, các tổ chức chính trị và được sự yểm trợ của văn phòng Nghị viên Tâm Nguyễn.

Những lời ca đấu tranh với Đoàn Du ca Bắc California:

Sao chúng tôi không có quyền nên tiếng nói

Tìm cuộc đời đời đáng sống

Tìm về nguồn nguồn quê hương bao nghìn năm anh dũng.

Sao chúng tôi phải gục đầu

Phải gục đầu mà hi sinh cho ngoại quyền

Mà hi sinh cho chủ nghĩa cho danh từ rỗng không

Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tim

Lời gọi âm vang từ nghìn xưa

Tuổi trẻ chúng tôi đã nghe trong tim

Tiếng réo sôi trong đêm giao mùa

Này vùng lên này vùng lên

Tạo nên kiếp sống mới sống mới

Đưa quê hương thoát vòng ngục tù

Thoát xích xiềng gông kùm nhục ô…

[Tuổi trẻ chúng tôi, nhạc Giang Châu]

Trong đêm khuya, giữa hàng nghìn ánh đèn lung linh từ điện thoại di động, giọng hát của Việt Khang, Nguyên Khang và Mai Thanh Sơn vang vang:

Trả lại đây cho nhân dân tôi

Quyền tự do, quyền con người

Quyền được nhìn, được nghe, được nói

Quyền được chọn chân lý tự do

Quyền xoá bỏ độc tài độc tôn…

[Trả lại cho dân, nhạc Việt Khang]

Và với lời kêu gọi:

Đừng im tiếng, mà phải lên tiếng

Khi quân thù vào cướp quê hương

Đoàn kết lại! Tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên.

Đừng im tiếng, mà phải lên tiếng

Khi quân thù giết hại dân ta

Dòng máu Việt đã đổ chan hoà trên biển nước ta.

[Phải lên tiếng, nhạc Anh Bằng]

© 2018 Buivanphu