CHUÔNG GỌI HỒN AI

Phạm Gia Đại

Hiệp định Geneve năm 1954 đã chia hai nước Việt, và một triệu người dân miền Bắc đã phải bỏ quê cha đất tổ di cư vào nam lánh nạn cộng sản. Miền Nam đất lành chim đậu, hàng hàng lớp lớp người di cư đã cùng đồng bào miền nam chung sức xây dựng lên một quốc gia thịnh vượng về kinh tế, hùng cường về quân sự, tự do dân chủ, nhân bản và khai phóng về văn hóa.





Sàigòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, đã sản sinh ra bao nhiêu anh tài cho đất nước trong hai thập niên từ 1954 đến 1975 dưới hai thể chế Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Sống dưới chế độ tự do, người Saigòn đã có dịp đọc tất cả các sách báo, tạp chí, tiểu thuyết nổi tiếng nhất trên thế giới khi bước vào các hiệu sách hay dừng chân bên các vỉa hè bầy bán các chồng sách cũ. Các cuốn sách đã từng một thời làm say mê hàng triệu đọc giả miền Nam như Gone With The Wind (Cuốn Theo Chiều Gió), Doctor Zhivago, Bonjour Tristesse (Buồn Ơi Chào Mi), The Old Man and The Sea (Ngư Ông và Biển Cả), Love Story, v.v... Thêm vào đó, một trong các tác phẩm nổi tiếng của văn hào Ernest Hemingway - cuốn For Whom The Bell Tolls được dịch ra rất văn chương là “Chuông Gọi Hồn Ai” viết năm 1940, nói về cuộc chiến đẫm máu tại Tây Ban Nha. Một cuốn sách có thể lấy tựa đề cho tình hình nguy nan của quê hương Việt đang vướng vào thù trong là đảng cộng sản làm tay sai cho Tầu, và giặc ngoài là giặc Tầu từ phương bắc kéo xuống.





Chủ Nhật ngày 10 tháng 6 vừa qua, hàng trăm ngàn đồng bào trong nước từ Bắc qua Trung xuống miền Nam, cũng như hàng vạn người Việt tại hải ngoại, đã đồng loạt xuống đường đồng hành biểu tình chống lại dự luật nhượng ba vùng trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Nha Trang), và Phú Quốc trong 99 năm cho Tầu Cộng. Dù là dự luật này, vì bị toàn dân lên án kịch liệt, nên cộng sản đã tương kế tựu kế tạm chưa đưa ra quốc hội bù nhìn của họ biểu quyết để làm kế hoãn binh, nhưng các không ảnh cho thấy nhiều đường sá, phi trường, khu công nghiệp tại Vân Đồn đã được xây dựng xong rồi bởi công nhân Tầu với sự đồng thuận của Cộng Sản VN.





Cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng có trong suốt 43 năm qua, kể từ khi mất miền Nam vào tay cộng sản Bắc Việt năm 1975, chính là tiếng chuông gọi hồn, vì đảng cộng sản trong nước đã bán linh hồn cho quỷ đỏ Bắc Kinh. Toàn dân đã xuống đường biểu tình để gióng lên tiếng chuông cho nhóm lãnh đạo tại Ba Đình, như ăn phải bả bùa mê của Tầu Cộng, sớm tỉnh ngộ mà thoát ra khỏi những u mê ám chướng. Nhưng cho đến nay, tình hình vẫn mang một mầu xám thê lương, chưa pha chút mầu hồng nào, vì cộng sản trong nước vẫn bắt bớ giam cầm hàng trăm người biểu tình, vẫn ép cung các người bị bắt trong đó có anh William Nguyễn phải nhận tội, để người cộng sản không bị thế giới phán xét, và công an vẫn đang luồn lách vào trong dân tìm những người đứng ra tổ chức để đưa họ ra tòa xét xử.





Quan trọng và nguy hiểm hơn hết chính là người cộng sản đã không nhận ra tội lỗi Trời không dung Đất không tha của họ là bán nước cho Tầu, tiếp tay cho Tầu Cộng gặm nhấm dần đất và biển Việt Nam, mưu toan biến cái tổ đại bàng của chúng ta thành ổ chim chích (như vua Trần Nhân Tông đã từng di huấn).





Theo Reuters, thật kinh ngạc khi nghe chủ tịch quốc hội bù nhìn cộng sản và Nguyễn Phú Trọng lại nói ra những lời nghịch lý và lừa dối nhân dân một cách trâng tráo. Trước các cuộc biểu tình yêu nước chống giặc phương Bắc của nhân dân, thay vì cổ võ tinh thần yêu nước chống ngoại xâm đó, vị nữ chủ tịch Quốc Hội bù nhìn này, trong phát biểu trên truyền hình vào ngày Thứ Sáu, lại lên án “những hành động đó là lạm dụng dân chủ, bóp méo sự thật, gây mất trật tự xã hội ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân”. Và theo tin radio quốc doanh Voice of Vietnam, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trong đã nói vào ngày Chủ Nhật với người dân Hà Nội nên bình tĩnh và tin tưởng vào đảng cộng sản và nhà nước: “(Chúng tôi) làm điều này cho quốc gia, cho nhân dân, không có mục đích gì khác, không có ai điên rồ lại đưa đất đai của mình cho ngoại bang để họ đến đây làm rối loạn.”





General Secretary Nguyen Phu Trong in a talk with Hanoi citizens on Sunday called for the people to be calm and trust the Communist party and the government, state-run radio news website Voice of Vietnam reported. “(We) do this for the nation, for the people and no other purpose and no one is that foolish to hand over land to foreigners for them to come and mess things up," Trong was quoted as saying.





Cũng theo Thomson và Raissa Kasolowsky/Reuters, điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế vì bên ngoài, mặc dù đảng cộng sản cầm quyền đã có một số mở cửa về xã hội và cải tổ kinh tế, nhưng họ vẫn duy trì gắt gao kiểm duyệt về báo chí truyền thông, và không khoan nhượng về các chỉ trích họ.





Toàn quốc tổng biểu tình xuống đường là có lý do chính đáng vì trong mấy thập niên qua, nhà nước cộng sản đã mở cửa cho người Tầu từ lục địa tràn qua như thác lũ, chiếm đọat không những công ăn việc làm của người Việt, mà còn chiếm đất đai, các vùng trọng yếu lập nên khu vực riêng gọi là đặc khu hay khu tự trị, và xấc xược cấm không cho người Việt lai vãng. Họ còn lập ra những nhà máy gây ô nhiễm môi trường sống từ bắc xuống nam như Formosa làm cá chết hàng loạt suốt dọc các tỉnh miền Trung, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sản xuất chất Titan gây nhiễm độc ở Bình Thuận, bùn đỏ khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, nhà máy Vedan ở Đồng Nai xả chất thải làm ô nhiễm 80% sông Thị Vải, v.v... Tại Bình Thuận phong trào chống Tầu còn bùng phát vì người Tầu đã tấn công ngư dân Việt, và tàn phá cây rừng để tìm các quặng mỏ kim khí đem về Tầu. Đất Việt còn bị ô nhiễm thêm nữa vì đa số người Tầu qua Việt Nam là những hạng cùng đinh trong xã hội tại Hoa Lục. Họ đã được đảng cộng sản Việt Nam tạo cho cơ hội bằng vàng để tràn qua đất Việt sinh sống như vết dầu loang. Họ đã được đảng cộng sản Tầu tạo thêm cơ hội nữa khi họ được mua vé xe di chuyển các loại với giá rẻ mạt để có thể công khai hay lén lút xâm nhập ồ ạt vào đất Việt. Khi vào được Việt Nam thì họ hống hách, khinh thị người Việt, phá làng phá xóm, đánh đập dân làng, chọc ghẹo bắt cóc phụ nữ, rồi rút vào khu tự trị, nhà nước cộng sản và đám công an chức trách địa phương đều ngoảnh mặt làm ngơ. Dân chúng vô hình chung bị tròng vào cổ hai tầng áp bức.





Cộng đồng hải ngoại đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình bừng bừng khí thế khắp nơi, các đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt, và các buổi ca nhạc đấu tranh cho người dân trong nước, chống lại việc nhượng đất cho Tầu 99 năm. Dù sống xa quê hương và được sống trên các vùng đất tự do, chúng ta không bao giờ quên hơn 90 triệu người dân trong nước vẫn còn phải sống trong cảnh lầm than, không tự do, không dân chủ, không có nhân quyền, dưới sự cai trị hà khắc của đảng cộng sản; nay lại đang lo sợ trước viễn ảnh lệ thuộc Tầu, và sẽ bị diệt chủng như người Tây Tạng. Hơn bao giờ hết, chúng ta không thể bàng quang, khoanh tay nhìn đảng cộng sản trong nước dâng đất biển của tổ tiên cho Tầu Cộng.





Đồng bào Công Giáo Hà Tĩnh biểu tình sau Lễ Mass Chủ Nhật 17-6-2018 (ảnh Reuters)





Theo Martin Petti/ Reuters tại Manila, ngày Chủ Nhật 17-6-2018 vừa qua, đồng bào công giáo tại Hà Tĩnh, sau lễ Sunday mass, đã xuống đường tiếp tục biểu tình, là tuần lễ thứ hai, để chống lập các đặc khu cho Tầu, và chống lại luật an ninh mạng (cyber security). Người dân lo ngại việc lập ba đặc khu này là lập các đầu cầu cho sự xâm nhập của Hoa Lục từ đường biển./. (Tin Tổng Hợp).

PGĐ