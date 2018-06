ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG - Tiếp thu kiến thức mới Bài số 004: Tiếp thu kiến thức mới

8

“CANVAS TOTAL INDEX: Serbian Arena for NonViolent Conflict: An Analytical Overview of the Application of Gene Sharp’s Theory of Nonviolent Action in Milosovic’s Serbia.”

[TOÀN BỘ DANH MỤC CANVAS:

Đấu Trường Của Xung Đột Bất Bạo Động tại Serbia: Một Phân Tách Tổng Quan về việc Áp Dụng Lý Thuyết Hành Động Bất Bạo Động của Gene Sharp vào Serbia của Milosovic

] Tài liệu phóng ảnh, 8 trang., Belgrade, 2001. CANVAS là viết tắt của the Centre for Applied NonViolent Action and Strategies [Trung Tâm Các Chiến Lược và Hành Động Bất Bạo Động Ứng Dụng] ở tại Belgrade, Serbia.