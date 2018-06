Trong mùa Xuân , tiến sĩ Nguyễn-Lâm Kim Oanh có đi thăm viếng một số đại học tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và đặc biệt tiếp xúc với khoa trưởng Nguyễn Charles Cường, vị khoa trưởng gốc Việt đầu tiên của đại học Catholic University of America, một trong những đại học tư thục quan trọng của Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Nguyễn-Lâm Kim Oanh

- phụ trách về giáo dục quốc tế và ngoại ngữ trong tổng nha đại học, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ;

- tư vấn cao cấp ủy ban đặc trách công dân Mỹ Gốc Á trong Phủ Tổng Thống

- director of International Studies Group, Advanced Research and Training, International and Foreign Language Education, Office of Post-secondary Education, US Department of Education

- senior advisor, White House Initiative on Asian Americans & Pacific Islanders

Có rất nhiều cơ sở giáo dục tại thủ đô Hoa Kỳ với những đặc điểm sau đây:

- Georgetown University: nổi tiếng với Walsh School of Foreign Service có 1,900 sinh viên của 80 quốc gia (1,400 sinh viên đại học, 500 sinh viên cao học và tiến sĩ), ban giáo sư gồm nhiều nhân vật trong chính giới, ngoại giao đoàn, chuyên viên ngôn ngữ, an ninh, truyền thông. Đại học này được coi là định chế giáo dục ngoại hạng về bang giao quốc tế (leading international affairs school), cung cấp rất nhiều nhân viên ngoại giao cho Hoa Kỳ và thế giới. Ông Đinh Đồng Phụng Việt, cựu thứ trưởng tư pháp (2001-2003) trong nội các của chính quyền cựu tổng thống George W. Bush (43) là giáo sư luật học tại trung tâm luật khoa của đại học này (Georgetown University Law Center). Đây là một đại học tư thục có tiếng trên toàn quốc, định chế giáo dục này có một trung tâm y khoa đào tạo bác sĩ, một cơ sở điều trị nghiên cứu ung thư có phẩm chất cao (Lombardi Cancer Center), được coi là trường đào tạo nhân viên ngoại giao cho Hoa Kỳ, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tại đây đã bước vào ngành ngoại giao sau một kỳ thi tuyển lựa kỹ càng.

- George Washington University: đại học tư thục này được biết đến nhiều khi điều trị cho cố tổng thống Ronald Reagan sau khi ông bị mưu sát tại cửa ra của khách sạn Hilton vào tháng 3 năm 1981, 69 ngày sau khi nhậm chức. Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại đây rất thành công trong nhiều môi trường như giáo dục, hành chánh, chính trị.... điển hình như một số nghị sĩ, dân biểu, tướng lãnh theo học trường luật của đại học tư thục này trong chương trình giảng dạy vào cuối tuần và ban đêm. Đại học toạ lạc cách Tòa Bạch Ốc khoảng 5 blocks đường, gần các định chế nổi tiếng như: Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Quốc Gia, Hàn Lâm Viện Khoa Học Quốc Gia, Hội Các Quốc Gia Châu Mỹ La Tinh ... Rất nhiều giới chức Việt Nam Cộng Hòa đã tu nghiệp tại đại học tư thục này trước năm 1975.





- American University: đại học tư thục này có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan độc lập kiểm soáttiên đoán về dự chi tài chánh qua các dự luật của Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Budget Office), đã là nơi cố tổng thống Kennedy chọn để đọc các bài diễn văn về chính sách đối ngoại và cũng là diễn đàn gia đình Kennedy tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Obama vào năm 2008.

Từ trái: tiến sĩ Nguyễn-Lâm Kim Oanh, tiến sĩ Nguyễn Kim (NASA), khoa trưởng Nguyễn Charles Cường cùng sinh viên (đại học, cao học, tiến sĩ) tại văn phòng khoa trưởng (dean of school of engineering, Catholic University of America, Washington DC).



- Catholic University of America: đại học tư thục này nằm trong khu vực có nhiều tu viện và cơ sở giáo dục của giáo hội Công Giáo (Roman Catholic, Vatican), nguyên khoa trưởng (dean emeritus) trường kỹ sư là tiến sĩ Nguyễn Charles Cường. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Michalak, tốt nghiệp cử nhân từ trường này. Cựu giám đốc NASA, cơ quan hàng không và không gian quốc gia, đang là thứ trưởng quốc phòng, ông Griffith, có văn bằng từ đại học này. Giáo sư khoa trưởng Nguyễn Charles Cường du học tại Tây Đức (Đức Quốc thống nhất sau đó vào đầu thập niên 90), ông đậu tú tài tại Việt Nam rất sớm , khi ra trường kỹ sư tại Konstanz, ông đỗ thủ khoa. Qua Hoa Kỳ sau năm 75, ông theo học cao học và tiến sĩ tại đại học George Washington University. Sau đó ông vào Catholic University of America, là giảng sư, lên giáo sư, rồi giáo sư thực thụ, trưởng phân khoa điện học và điện toán, khoa trưởng trường kỹ sư (dean of school of engineering). Ông là khoa trưởng gốc Việt đầu tiên của một đại học có tầm vóc quốc gia và kích thước quốc tế, ông thôi chức khoa truởng và quay về nghiên cứu và giảng huấn sau 16 năm ở chức vụ lãnh đạo này.

- Johns Hopkins University tại Baltimore: đại học tư thục này có trường y khoa hàng đầu của Hoa Kỳ, thiết lập chương trình y khoa bốn năm đầu tiên tại Mỹ, đi tiên phong trong nhiều nghiên cứu. Có trường cao học về bang giao quốc tế 9 ( Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) tại Hoa Thịnh Đốn với 2 chi nhánh tại Nanjing, (Trung Hoa, Á Châu) và Bologna, (Ý, Âu Châu), có văn phòng quản trị Viễn Vọng Kính Không Gian Hubble Space Telescope, có cơ sở Applied Physics Lab thiết kế các vệ tinh có tầm vóc an ninh quốc gia rất tân tiến, 1 trong 5 định chế quan trọng nhất của quốc gia: Lincoln Lab (MIT), Lawrence Lab (Berkeley), Applied Physics Lab (Johns Hopkins), Jet Propulsion Lab (CalTech), Los Alamos (Department of Energy)

- University of Maryland, College Park: đại học công lập hàng đầu về nghiên cứu có 4,000 nhân viên giảng huấn, trong đó có 2 vị đã đoạt giải Nobel về Vật Lý (giáo sư và nhân viên của NIST và NASA) và 1 vị về văn chương. Số sinh viên theo học là 28,000 bao gồm 17,000 sinh viên đại học và 11,000 sinh viên cao học và tiến sĩ. Cố nữ phi hành gia Judith Resnik (phi thuyền Challenger nổ vào năm 1986) và cựu chủ tịch công ty HP Carly Fiorina (ứng cử viên tổng thống vòng đầu 2016) tốt nghiệp từ đại học này. Đặc biệt là chức vụ cao nhất do một người gốc Trung Hoa nắm giữ (viện truởng Wallace Loh). Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh với bom áp nhiệt (này là công chức cao cấp Bộ Nội An) tốt nghiệp kỹ sư hóa học tại định chế này.

Các định chế tài chánh, các tổ chức quốc tế, các phủ bộ hành chánh, các cơ quan liên quan đến tư pháp, hành pháp, lập pháp, an ninh, giáo dục tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn cần rất nhiều nhân viên và có những chỗ làm thực tập vào mùa hè và đôi khi trong cả năm. Đây là cơ hội rất tốt để các sinh viên chuẩn bị cho tương lai.