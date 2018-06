New York: Kiện Đòi Dẹp Trump Foundation

NEW YORK - Bộ Trưởng tư pháp của tiểu bang New York đã khởi tố TT Trump và Trump Foundation vì các hoạt động trái luật từ hơn 1 thập niên.Bộ Trưởng Babara Underwood nói rõ: Trump Foundation và HĐ quản trị đã thực hiện các phối hợp chính trị sâu rộng với cuộc vận động tranh cử TT và nhiều lần tự thương luợng vì quyền lợi của cá nhân và cơ sở.Bản tuyên bố của Bộ trưởng Underwood ghi: Trump Foundation là tương tự sổ chi phiếu dùng trong các thanh toán của ông Trump và cơ sở bất kể mục tiêu có là hợp pháp hay không – đó không là cách vận hành của cơ sở tư.Tên các con của TT Trump cũng gồm trong hồ sơ kiện nộp tại toà tối cao New York ở Manhattan.Phóng viên báo tin: đơn kiện đòi bồi thường 2.8 triệu MK ngoài tiền phạt và cấm Trump giữ chức giám đốc Hội vô vị lợi New York trong 10 năm – các con ông bị cấm 1 năm.