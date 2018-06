Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời Tổ Chức Thánh Lễ Tạ Ơn, Mở Tay Cho 2 Tân LM Augustino Hoàng Khôi Tuấn và Giuse Đỗ Nguyên Vũ

Hình ảnh trong Thánh Lễ.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Đền Thánh Tử Đạo, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange vào trưa Chủ Nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2018 vừa qua, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đã tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn, quen gọi là Lễ Mở Tay của hai tân linh mục: Augustino Hoàng Khôi Tuấn và Giuse Đỗ Nguyên Vũ.Chủ tế Thánh Lễ do Tân linh mục Hoàng Khôi Tuấn.Cùng đồng tế với hai tân linh mục có cha Thomas Ascheman,SVD Giám Tỉnh Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời tại Chicago, Viện Trưởng Đại Chủng Viện Ngôi Lời Tại Iowa, linh mục Hoàng Cao Thăng, SVD Bề Trên Đại Chủng Viện Ngôi Lời, linh mục Phạm Duy Linh,SVD Giám Đốc Văn Phòng Phát Triển Ơn Gọi Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, các LM (SVD): Nguyễn Văn Long, Giám Đốc Hội Tình Thương, Tỉnh Dòng Truyền Giáo Miền Tây Hoa Kỳ, LM Đỗ Văn Trường, cựu chủng sinh Ngôi Lời, cha xứ thuộc giáo phận San Bernadino, các LM: Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Công An, Đinh Ký, Trần Văn Duy, Nguyễn Giang (về từ châu Phi) và thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Jake Kruger.Truyền Giáo Ngôi Lời và đang học Master tại Los Angeles; và một số ông bà cố cùng đông đảo giáo dân tham dự.Theo linh mục Đa Minh Phạm Duy Linh, Giám Đốc Văn Phòng Phát Triển Ơn Gọi cho biết, “Thánh Lễ Tạ Ơn. Năm nay chúng tôi nhờ ơn Chúa ban đặc biệt cho chúng tôi có thêm sáu tân chức mới được thụ phong ngày 26 tháng 5 vừa qua, và hôm nay có hai cha mới về đây để dâng lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui với giáo hội địa phương ở đây vì các cha cũng xuất xứ từ tiểu bang California, cho nên với lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của mọi người Việt Nam chúng ta cho các cha, ít nhất là mười ba năm tu học thì giờ đây họ trở lại thành phố này để dâng Thánh Lễ Tạ Ơn, và cũng là dịp để chúng tôi cảm ơn từng người quý vị đã nâng đỡ chúng tôi và cũng là nâng đỡ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chúng ta.”Linh Mục cho biết tiếp, “sau khi truyền chức thì tháng Tám này, các cha đều đi ra nước ngoài làm việc mục vụ truyền giáo, nơi mà những người còn đang đói khát Lời của Chúa, và đời sống đạo Công Giáo của chúng ta. Đây cũng là dịp rất tốt để tôi có thể gửi lời tri ân đến đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại Quận Cam.”Thánh lễ bắt đầu, Linh mục Hoàng Cao Thăng, SVD, Bề Trên Đại Chủng Viện Ngôi Lời giới thiệu với mọi người các linh mục, Phó Tế và tu sĩ Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời hiện diện trong buổi lễ, Linh Mục nói: “Thay mặt tất cả các tu sĩ Dòng Ngôi Lời, chúng con có lời cảm tạ đến từng người quý vị, tất cả những gì quý vị đã làm cho chúng con bao nhiêu năm qua. Hôm nay là Lễ Tạ Ơn của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời nhưng cũng là Lễ Tạ Ơn của hai tân linh mục mới chịu chức: Cha Hoàng Khôi Tuấn và cha Đỗ Nguyên Vũ. Tân linh mục Tuấn Hoàng sẽ nhận bài sai đi truyền giáo tại Mozambic và tân linh mục Đỗ Nguyên Vũ sẽ về Việt Nam truyền giáo và học thêm tiếng Việt.”Trong thánh lễ, tân linh mục Đỗ Nguyên Vũ đã có bài giảng đầu tiên được soạn rất công phu.Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục Đa Minh Phạm Duy Linh nói lời cám ơn đến qúy ân nhân, thân nhân, cha Giám Đốc và Ban Điều Hành TTCG, quý khách và anh em đồng hành Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời. Cha Duy Linh nói, “Xin thay lời cho quý cha, tu huynh Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và trợ giúp chúng tôi trong suốt cuộc hành trình 40 năm qua. Qua lời cầu nguyện cũng như mọi hy sinh, giúp đỡ, tài trợ về vật chất của quý vị đang tạo điều kiện thuận lợi và giúp chúng tôi cố gắng chu toàn sứ vụ truyền giáo của mình. Sự hiện diện của quý vị trong Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay đang thúc giục chúng tôi hăng say và nhiệt thành hơn trong công việc đào tạo chủng sinh ở tại chủng viện cũng như công việc phục vụ trên các cánh đồng tuyền giáo. Xin Chúa Kitô là nguồn mọi phúc lành, chúc phúc và ban bình an cho quý vị.”Hai ông bà cố, đại diện các gia đình có tân linh mục đã trao tặng hai tân chức mỗi vị một bó hoa tươi.Hai tân linh mục đã ban phép lành của Chúa cho mọi người, và sau lễ, các người tham dự được mời xuống hội trường dự tiệc mừng và nghe các linh mục kể chuyện vui trong lúc đi truyền giáo khắp nơi trên thế giới.