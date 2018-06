(Xem: 374)

Công ty sản xuất phi cơ Airbus SE đã chính thức nắm phẩn kiêåm soát, với đa sôá cổ phần, trong phân xưởng sản xuất kiểu phi cơ C Series của hãng Bombardier Inc, như thêá sẽ tiến hành sản xuâát phi cơ với kỹ thuật cao. Dự đoán kiêåu phi cơ C Series sẽ được hãng Airbus hạ giá để mở rộng thị trường, giành hợp đồng.