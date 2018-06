TC ‘Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng’

Vi AnhPhát ngôn viên Ngoại Giao Trung Quốc Hoa xuân Oánh ngày 31 tháng 5 lại họp báo tuyên bố nói “Mỹ vừa ăn cướp vùa la làng” về điều mà Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Trung Quốc đang gia tăng quân sự hóa ở Biển Đông là “điều lố bịch”.Thật chưa có ai trên đời này trơ trẽn như CS ăn ngang nói ngược, ăn đằng sóng nói đằng gió, có nói không, không nói có, như Trung Cộng hiện là ‘quan thầy’ của CSVN. Thật là đúng khi Tổng Thống Viêt Nam Cộng Hoà Nguyễn văn Thiệu khuyên người Việt Quốc gia, “đừng nghe những gì CS nói, mà nhìn những gì CS làm.”Có thể thấy rõ ràng như hai với hai là bốn, cả chục năm nay TC đã hơn hải tặc cướp giựt, xâm chiếm, quân sự hoá biển đảo của Việt Nam, Phi luật tân, Đài Loan, Mã lai và Brunei. Còn Mỹ không có tham vọng đất đai, không hề chiếm một tấc đảo, một thước biển nào của những nước trong vùng. Mỹ chỉ có mặt ở Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải và hoà bình ổn định cho con đường hàng hải huyết mạch này. Thế mà phát ngôn viên ngoại giao TC tuân thủ chỉ đạo tuyên truyền dối gạt của TC lớn tiếng vu oan cho Mỹ, rằng “Mỹ vừa ăn cướp vừa la làng” ở Biển Đông.Câu tố giác, mạ lỵ này đúng ra dành cho TC, thuộc về TC thì mới sát thực tế, đúng người, đúng việc. Thực tế và thực sự không những nhân dân và chánh quyền các nước Á châu đều biết cả chục năm qua TC cướp giựt biển đảo của các nước ở Biển Đông. Truyền thông đại chúng các nước vì tế nhị gọi là ‘tranh chấp’, chớ thực sự là ăn cướp, giành giựt biển đảo của các nước nhỏ, yếu hơn TC. Đó là TC ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, cướp giựt biển đảo của các nước láng giềng.Không phải chỉ có Hoa xuân Oánh phát ngôn viên bộ ngoại giao TC mà Nhiệm Quốc Cường, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, cũng hùa theo, nói không một quốc gia nào có quyền đưa ra những lời nhận xét vô trách nhiệm đối với việc xây dựng các cở sở quốc phòng cần thiết của Trung Quốc trên lãnh thổ của mình.Kể cả Chủ Tịch Tập cận Bình cũng áp dụng lối tuyên truyền của CS bắt chước Đức Quốc xã, một chuyện không có mà cứ lập đi lập lại nhiều lần thiên hạ cũng tin. Nên cả chủ tịch nước và thủ tướng của TC đều rập khuôn lấy tổ tiên người Trung Hoa ra để dẫn giải, tuyên bố rằng Biển Đông và các đảo ở Biển Đông là của tổ tiên người Trung Hoa để lại cho TQ.Nhưng sự thật lịch sử và thực tế tình hình hoàn toàn khác một trời một vực với những gì TC tuyên truyền. Chính Toà Trọng Tài về Luật Biển UNCLOS ở La Haye qua vụ Phi khiếu kiện TC xâm chiếm biển đảo của Phi, sau khi xem xét chứng lý, tài liệu đã phán định TC không có một căn cứ pháp lý, lịch sử nào cả về chủ quyền như đã đơn phương tuyên bố. Vụ kiện này làm lòi mặt TC là tướng cướp biển vừa ăn cướp vừa la làng. TC đã từng ký gia nhập Luật Biển, Toà mời TC không dự, TC tuyên bố tẩy chay, phủ nhận thẩm quyền toà và phán quyết của toà do Luật Biển qui định lập ra Toà này.Vì TC cướp giựt, khống chế Biển Đông với âm mưu biến thành ao nhà, sân sau của TC, ngăn chận con đường hàng hải quốc tế vô cùng quan trọng cho Á châu Thái Bình dương, nên Mỹ phải chuyển trục quân sự về đây để bảo vệ tự do hàng hải hàng không, để tàu bè, máy bay các nước trong đó có của Mỹ có quyền đi đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Cả chục năm qua, chưa có một tin nào, một sự kiện nào nói Mỹ có tham vọng đất đai, chiếm một thước biển, một tấc đảo nào của các nước trong vùng Á châu Thái bình dương.Trái lại thông tin, nghị luận và những hành động TC xâm chiếm, xâm lấn Biển Đông, các đảo của các nước, người Việt thường nói theo phương ngôn VN là tàu chở cũng không hết. TC tham lam hết chỗ nói, VNCS là ‘đồng chí’, đồng rận CS với TC, TC lại cướp biển đảo của VNCS nhiều nhứt.Ăn quen nhịn không quen, càng ngày TC càng cướp nhiều hơn, bạo hơn, và võ trang mạnh hơn. Đến đỗi trong cuộc điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 17/04/2018 để được chuẩn thuận làm Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ ở Ấn độ Thái bình dương, Đô đốc Philip Davidson báo động về những mối đe dọa mà Bắc Kinh đặt ra, và kêu gọi Washington mau chóng tăng cường quân bị và khí tài để đối phó. Ông dẫn chứng gần nhứt, trong ba tuần đầu tháng Tư 2018, Hải Quân Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động vừa thị uy vừa khiêu khích trên Biển Đông, không chỉ đối với các láng giềng trong khu vực, mà còn nhắm cả vào Mỹ lẫn Úc, hai nước đang can dự vào vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã khai triển hệ thống tác chiến trên các đảo nhân tạo họ bồi đắp ở quần đảo Trường Sa và hiện có khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược đi qua khu vực. Ông chỉ rõ “Trên Biển Đông, Trung Quốc đã xây dựng một loạt các trạm ra đa, trung tâm tác chiến điện tử và thiết bị phòng thủ trên quần đảo Trường Sa. Nỗi quan ngại của vị tư lệnh Mỹ rất lớn, vì theo ông, quân đội TQ có thể sử dụng các căn cứ đó để mở rộng ảnh hưởng đến những nơi cách Trung Quốc hàng ngàn cây số, tung lực lượng viễn chinh đến tận vùng châu Đại Dương. Đô đốc Philip Davidson kết luận, TQ hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.Trong Hội nghị an ninh hàng đầu châu Á - Đối Thoại Shangri La mở ra hôm 01/06/2018 tại Singapore, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tuyên bố Washington sẽ đối đầu với các hành động của Trung Quốc trên các tuyến hàng hải tranh chấp.Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mạnh dạn tố cáo Trung Quốc ngày càng có xu hướng độc bá châu Á, bất cần luật lệ quốc tế.Để gỡ gạc Bà Hoa Xuân Oánh phát ngôn viên ngoại giao của TC còn đưa ra câu hỏi liệu rằng các hoạt động “tự do hàng hải” của Hải quân Hoa Kỳ có thật sự gìn giữ quyền đi lại của tàu thuyền trong vùng hay là cố gắng duy trì sự thống lĩnh ở Biển Đông. Bà Oánh nói thêm việc này giống như một tên trộm đang viện cớ để che lấp những hành vi sai lầm của mình.Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 31/5 hăm doạ rằng Bắc Kinh phải chuẩn bị phản ứng mạnh đối với bất kỳ sự can thiệp "cực đoan" nào của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Vô tình tờ báo CS thượng tôn Hán tộc lại tự khai. Rằng "Ngoài việc khai triển vũ khí phòng thủ trên quần đảo Trường Sa, Trung Quốc nên xây dựng một hệ thống đánh chặn hùng mạnh, bao gồm việc xây dựng một căn cứ không quân và một lực lượng hải quân chuyên tuần tra trên biển."Ăn miếng trả miếng, tin VOA 31/05/2018, “Mỹ ‘loại’ Trung Quốc nhưng ‘mời’ Việt Nam dự diễn tập hải quân RIMPAC.Hôm 30/5 Hải quân Mỹ thông báo, Việt Nam là một trong 26 quốc gia sẽ tham gia cuộc thao dượt hải quân “Vành đai Thái Bình Dương” (RIMPAC). Trước thông báo này ít ngày Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc vì Bắc Kinh “quân sự hóa” Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ nói hành động của Trung Quốc ở vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền “trái với các nguyên tắc và mục đích của RIMPAC”06/2018 tại Singapore./.(VA)