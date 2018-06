1/3 Toa Thuốc Viêm Gan C Bị Hãng Bảo Hiểm Từ Chối

Các hãng bảo hiểm sức khỏe công và tư đã từ chối hơn 1/3 toa thuốc trị bệnh viêm gan C mà có thể tốn nhiều ngàn đô la một tháng.Các nhà nghiên cứu đã phái hiện trong lúc phân tích các tài liệu từ công ty dược liệu Diplomat Pharmacy Inc., chuyên cung cấp dụng cụ y khoa cho bệnh nhân tại 45 tiểu bang Hoa Kỳ. Các kết quả của bản phân tích được đăng hôm Thứ Năm trong tạp chí Open Forum Infectious Diseases.“Từ quan điểm lâm sàng, các bệnh nhân bị từ chối tiếp cận cách điều trị bệnh viêm gan C sẽ gặp nguy cơ đối với sự phát triển những biến chứng cho gan như xơ gan, suy nhược gan và ung thư gan,” theo bác sĩ Vincent Lo Re III, phó giáo sư về bệnh truyền nhiễm và dịch tại Trường Y Khoa Perelman School of Medicine tại Đại Học Pennsylvania, cho biết trong một cuộc họp báo. “Việc từ chối điều trị này cũng có thể dẫn tới việc kéo dài bệnh viêm gan C và triệu chứng viêm, có thể gia tăng nguy cơ của những biến chứng viêm gan, như bệnh tim mạch, bệnh xương và khớp, và bệnh thận.”Viêm gan C ảnh hưởng khoảng 3.5 triệu người tại Hoa Kỳ, theo Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh (CDC) cho biết. Trong năm 2014, có 19,659 người chết – nhiều người Mỹ chết vì viêm gan C hơn bất cứ bệnh nhiễm trùng nào khác, theo CDC cho biết.Các loại thuốc kháng sinh có tác dụng trực tiếp, bán tại các thị trường Hoa Kỳ trong năm 2014, chữa trị khoảng 95% người bệnh viêm gan C kinh niên.Đối với cách trị liệu 12 tuần, thuốc hiệu Harvoni có giá $94,800 và Epclusa giá $75,000, theo Healthline cho biết. Đối với thuốc điều trị 8 tuần, có hiệu Mavyret có giá $26,400.