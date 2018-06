Sài Gòn: Ế Ẩm Căn Hộ Cho Thuê

Căn hộ loại 2 phòng ngủ, 100m2, ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 ( huyện Nhà Bè), giá thuê trước đây 15-18 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn 8.5 – 12 triệu đồng/tháng.

Từng thu hút đông đảo các nhà đầu tư tham gia mặc cho vốn ban đầu cao, kênh đầu tư mua căn hộ rồi cho thuê lại đang nhanh chóng xuống dốc bởi ngày càng ế ẩm, theo báo Đầu tư Bất động sản.Anh Nguyễn Viết Cường, ngụ quận 9, cho biết anh đăng tin cho thuê căn hộ tại một dự án cao cấp ở quận Bình Thạnh, đã 3 tháng nay mà vẫn chưa có khách thuê, do mức giá mà anh đưa ra (1.000 USD/tháng) chỉ phù hợp với thời điểm 1 năm trước. Anh Cường cho biết đã mua căn hộ này hơn 3 tỷ đồng, sau khi nhận nhà thô anh còn phải bỏ thêm gần 300 triệu đồng làm nội thất để cho thuê.“Giai đoạn 2015 - 2017 tôi đã mua 2 căn hộ chung cư đem cho thuê, thị trường lúc này khá tốt, căn hộ chưa bao giờ trống người thuê, giá cũng khá cao. Rồi từ cuối năm 2017 tới nay, thị trường thay đổi, lượng khách thuê giảm, giá cho thuê cũng giảm khiến các căn hộ luôn bị trống…”, anh Cường nói.Báo Đầu tư Bất động sản nêu trường hợp “tự cứu” của chị Hương, một nhà đầu tư khác. Đó là, để không lãng phí, chị vừa đôn đáo đăng thông tin tìm khách hàng thuê theo tháng, vừa chào mời cả trên các trang web cho thuê căn hộ theo ngày, theo giờ. “Cách này hiện có rất nhiều người vận dụng, khách chỉ cần gọi điện yêu cầu thuê phòng, chủ nhà sẽ hướng dẫn tới căn hộ hay thuê người hướng dẫn và thu tiền thuê của khách”, chị Hương nói.Theo giới đầu tư phân khúc này, năm 2017, giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở các dự án tầm trung, thuộc các quận vùng ven khoảng 10 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng. Căn hộ 3 phòng ngủ, chỉ còn ở mức giá khoảng từ 10 - 11 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, các căn hộ phải đầy đủ nội thất thì mới có khách thuê.Các chung cư cao cấp trước đây luôn hiếm căn hộ cho thuê, bởi luôn có khách thuê dài hạn, thì giờ cũng phải “hạ mình”, đơn cử như tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhóm chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè). Như ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, loại căn hộ 2 phòng ngủ. 100m2, trước đây giá thuê phải từ 15 đến 18 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn từ 8.5 đến 12 triệu/tháng. Hay Chung cư SaiGonres trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) với đầy đủ nội thất, giá cho thuê hiện cũng chỉ ở mức khoảng từ 11 - 12 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 3 phòng ngủ, trong khi lúc dự án được chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng đầu năm 2017, giá thuê tại đây là 18 - 20 triệu đồng/tháng.Theo báo Đầu tư Bất động sản, giới phân tích cho rằng lý do khiến thị trường căn hộ cho thuê không còn hấp dẫn nhà đầu tư và ha5gia1 đồng loạt là do hiện TP. Sài Gòn đang có quá nhiều căn hộ mới được đưa vào sử dụng, buộc giá căn hộ cho thuê phải giảm để cạnh tranh.Cụ thể, theo Savills, trong quý I/2018, lượng căn hộ dịch vụ đưa ra thị trường tăng khoảng 6%, đưa tổng “kho” loại căn hộ này trên thị trường TP. Sài Gòn lên hơn 5,100 căn. Và dự báo từ nay đến cuối năm 2018, sẽ có khoảng 1.000 căn hộ dịch vụ tiếp tục gia nhập thị trường, gây áp lực lớn lên thị trường căn hộ cho thuê.