Người Cha Mến Yêu, Lễ Từ Phụ

Mục sư Cao Mỹ PhượngNhân dịp Mừng Lễ Từ Phụ ĐIỂM HẸN KC xin Kính Chúc tất cả các người cha được thêm nhiều sự vui vẻ, bình an và hạnh phúc.Mỗi người sống trên trần gian nầy đều có một người cha. Không có cha thì không có mình. Sự hi sinh và yêu thương của người cha là vô bờ bến. Nhiều khi cha không nói ra nhưng gánh nặng trên vai lo cho gia đình và con cái thì lúc nào cũng là ưu tiên nhất. Nếu gia đình được no đủ, vui vẻ đầm ấm thì người cha sẽ hảnh diện và an tâm cho gia đình của mình.Cám ơn tất cả những người cha nhất là người cha Việt Nam đã hi sinh rất nhiều cho gia đình và đất nước. Khi con cái được lớn lên trong thời chiến tranh thì mới thấy sự quan tâm bảo vệ cho gia đình lại càng nhiều hơn. Xin chân thành cám ơn tất cả các ngươi cha đã sống cho con cái của mình.Có một Người Cha ở trên trời đang luôn luôn yêu thương và lúc nào cũng đang chăm lo cho bạn. Người Cha nầy đã tạo dựng nên vũ trụ càng khôn và tất cả những huyền bí của sự sáng tạo đó và Ngài đang điều khiển thế giới này. Ngài đã tạo nên một thế giới hoàn hảo trong buổi ban đầu của nhân loại và Ngài đã dựng nên hai người đầu tiên là A-đam và Ê-va và đặt họ vào khu vườn đẹp đẽ ấy.Nhưng vì kiêu ngạo và không vâng lời của họ đã đem đến tội lỗi và sự chết. Cha trên trời rất buồn vì những lỗi lầm của con người đã phạm và Ngài đã tìm một cách hầu cho loài người có thể làm hòa lại với Ngài. Ngài đã bằng lòng hi sinh chính con của Ngài là Chúa Giê-Xu đến thế gian và hầu cho ai tin đến Chúa Giê-Xu thì sẽ được sự sống đời đời. Vâng chỉ cần tin đến Chúa thì sẽ được sự sống muôn đời, không chết mất nữa. Thế gian tạm thời và ngắn ngủi rồi sẽ qua đi. Nhưng schúng ta sẽ sống đời các bạn ơi.Hãy giao cuộc đời của mình cho Chúa đây là một sự chọn lựa sáng suốt, tin nhận Ngài là Chúa như là một món quà. Chúa Trời quyền năng cao cả và yêu thương không có khó khăn nào mà Ngài không làm được. Bởi vì Danh của Ngài là Vua trên vua và là Chúa của các thần. Mời bạn đến và làm hòa lại với Ngài để được hưởng mọi điều tốt nhất mà Ngài dành cho bạn. Trong Ngài chỉ có sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và phước hạnh. Không cần biết nhu cầu của bạn có khó khăn hoặc thử thách lớn bao nhiêu vì bởi niềm tin của bạn nơi Chúa Ngài sẽ giúp cho bạn vượt qua. Bạn chỉ cần nói, Lạy Chúa con biết con là người có tội, con xin Ngài tha thứ cho con. Con muốn tiếp nhận Chúa là chủ của cuộc đời con. Con xin đi theo Chúa cả cuộc đời con. Hoan nghênh bạn vào trong đại gia đình của con cái Chúa.Cầu xin sự yêu thương và phước lành của Chúa sẽ theo đuổi bạn từ đây. Bước kế tiếp bạn cần làm là liên lạc với chúng tôi hay bất cứ một nhà thờ Tin Lành nào để cùng sinh hoạt chung với những con dân Chúa cùng niềm tin như bạn. Bạn phải tìm được đúng nơi vì có nhiều nơi không phải là hội thánh thật. Gia đình chúng tôi đang sinh hoạt tạiĐIỂM HẸN KC tại KEVIN’S AUTO BODY 9265 Bishop Place, Westminster Ca 92683.Vào mỗi Sáng Chúa Nhật lúc 10 giờ và vào mỗi Tối Thứ Ba lúc 6:29pm. Sự hiện diện của bạn sẽ là một vinh hạnh cho chúng tôi. Vài năm trước đây anh Kevin là chủ tiệm sửa xe chưa biết Chúa nhưng sau khi anh mở cửa ra mời Chúa vào cơ sơ thương mại của anh Ngài đã ban phước rất nhiều cho anh và nay anh cũng là một con cái của Ngài. Chúa có thể làm điều đó cho bạn khi bạn biết giao phó cuộc đời của mình cho Ngài.Cám ơn thì giờ quý báu của bạn đọc bài viết này. Hi vọng gặp được bạn trong một ngày gần đây. Chúng tôi họp nhau lại trong thân tình của người Việt tha hương, có sự thông công ấm cúng của một gia đình con cái Chúa. Mọi nhu cầu của bạn sẽ được Chúa giải đáp và mọi thắc mắc về niềm tin về Cha Thiên Thượng sẽ được hướng dẫn một cách rỏ ràng. Xin mời bạn.Tôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng 714 603 4481 và nhà tôi làMục sư Cao Hữu Trí 714 657 9726Hẹn gặp lại bạn.