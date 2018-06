VC Ngược Đãi Tù Nhân Lương Tâm

HANOI -- Nhà nước CSVN vẫn liên tục ngược đãi tù nhân lương tâm...Bản tin RFA ghi rằng tù nhân lương tâm Trần Thị Nga đã mấy tháng nay vẫn chưa được phép gặp và gọi điện cho người thân.Thông tin này được ông Phan Văn Phong, người phối ngẫu của bà Nga cho đài RFA biết vào hôm 1 tháng 6.Ông Phong cho biết vào hôm 29 tháng 5 ông đã nhận được cuộc điện thoại của một người nói là ở cùng phòng giam với bà Nga vừa ra trại và cho ông biết một số thông tin về bà Nga:Cô ấy gọi điện nhắn rằng đợt này đừng có vào vội vì người ta chưa cho gặp đâu. Tôi cũng chả biết người nhắn đó là ai. Người ta nói sức khỏe của chị Nga vẫn bình thường thôi. Họ nói vậy thì mình biết thế thôi, chứ thực sự như thế nào thì không thể biết được. Từ tết đến giờ điện thoại tiêu chuẩn 5 phút người ta cũng cắt không cho gọi về.Theo ông Phong, kể từ tết âm lịch tới nay bà Nga chưa được gọi về cho gia đìnhÔng Phong cũng nói thêm rằng phía trại giam cho biết bà Nga luôn tỏ thái độ chống đối quyết liệt kể từ khi nhập trại nên không giải quyết những quyền lợi của tù nhân cho bà Nga. Vài ngày nữa ông sẽ dẫn hai con nhỏ vào Gia Lai để thăm bà Nga.Nhà hoạt động Trần Thị Nga hay còn biết đến với tên Thúy Nga, thường lên tiếng ủng hộ các dân oan, các tù nhân lương tâm, chống lại những sai trái của nhà cầm quyền địa phương. Bà là một lao động tại Đài Loan bị cả chủ và người môi giới lừa đảo buộc bà phải lên tiếng đấu tranh, và từ sau khi trở về nước bà đã tham gia vào các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo, dấn thân đòi đòi công bằng xã hội.Bà là một trong số ít các nhà hoạt động nữ nhiều lần bị đánh đập kể cả bị gẫy chân tay, cũng như nhà liên tục bị sách nhiễu bằng đủ hình thức và cấm cản các hoạt động.Ngày 22 tháng 12 năm ngoái, tòa án tỉnh Hà Nam y án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Thị Nga với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Vào tháng 3 vừa qua, bà bị chuyển sang trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai.Ngày 20 tháng 10 năm ngoái bà được tổ chức Ân Xá Quốc Tế vinh danh là một trong 6 phụ nữ can đảm của năm.Cũng nên nhắc rằng tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong ngày 20 tháng 12/2017 đã kêu gọi CS Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga và phiên tòa phúc thẩm cần hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà Nga khi xét xử phúc thẩm vụ án vào ngày 22 tháng Mười hai năm 2017. Trần Thị Nga, còn có tên khác là Thúy Nga, bị kết án hồi tháng Bảy với mức án chín năm tù giam cộng thêm năm năm quản chế về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước.”“Trần Thị Nga là một trong những mục tiêu mới nhất của đợt gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam nhằm vào các nhà hoạt động và phê phán chính phủ,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Thay vì xúc tiến đối thoại với những người lên tiếng phê phán, chính quyền lại sử dụng các mức án nặng nề và các hình thức bạo hành càng ngày càng thường xuyên hơn.”Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng ghi nhận rằng Trần Thị Nga, 40 tuổi, bị bắt ngày 21 tháng Giêng theo điều 88 bộ luật hình sự, một trong những điều khoản về an ninh quốc gia hà khắc của Việt Nam thường được sử dụng để trừng phạt tùy tiện những người phê phán chính quyền. Theo báo chí nhà nước, bà Nga bị cáo buộc về các hành vi “phỉ báng chính quyền” và “gieo rắc tư tưởng phản động.” Tại phiên xử bà, chính quyền cho rằng bà đã chia sẻ lên mạng các đoạn băng ghi hình và bài báo có nội dung phê phán chính quyền bằng cách nêu các vụ việc vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn, gắn với các thảm họa môi trường và tham nhũng trong hệ thống chính trị.Tổ chức này lúc đó cũng cho biết đang có hơn 100 nhà hoạt động hiện đang bị giam giữ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của họ về chính kiến, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo. Việt Nam cần phóng thích những người này vô điều kiện và hủy bỏ mọi điều luật có nội dung hình sự hóa hành vi bày tỏ chính kiến ôn hòa, Tổ chức Nhân quyền phát biểu.“Trần Thị Nga và các nhà hoạt động khác ở Việt Nam đang bất chấp mối nguy đối với bản thân họ để lên tiếng về những sự vi phạm nhân quyền diễn ra trên đất nước mình,” ông Adams nói. “Các bạn bè và đối tác của Việt Nam cần vinh danh sự nghiệp đấu tranh của họ bằng cách gây sức ép để họ được phóng thích vô điều kiện.”