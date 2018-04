Ca Sĩ Mỹ Lan Tổ Chức Đêm Ca Nhạc Kỷ Niệm 13 Năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh với Chủ Đề “Trên Đỉnh Mùa Đông”

Đêm ca nhạc kỷ niệm 13 năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh.

Westminster (Bình Sa)- - Tại tòa soạn Việt Báo Ca Sĩ Mỹ Lan cho biết, để tưởng nhớ 13 năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh, một đêm ca nhạc với chủ đề: “Trên Đỉnh Mùa Đông” sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 11 tháng 5 năm 2018 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant.15583 Brookhurst St., Thành Phố Westminster CA 92683.Đêm ca nhạc với sự góp mặt rất đông các nghệ sĩ trong đó có: Thanh Lan, Tâm Đoan, Tiến Dũng, Karol kim, Đặng Thế Luân, Ngọc Minh, Hoàng Anh Thư, Khánh Hoàng, Băng Nhi, Nguyễn Tiến Dũng, Mai Vy, Hoàng Sĩ Phú, Thanh Thủy, Mỹ Lan, Anh Chí, 10 ngón tay vàng Trung Nghĩa, Guitar Phương Thảo, Ánh sáng Richard Long, Ban nhạc The Young BrothersĐây là đêm văn nghệ qui tụ hầu hết những nghệ sĩ đã một thời sinh hoạt chung với nhạc sĩ, ca sĩ Nhật Trường – Mỹ Lan.Giá vé $40, VIP $60 có tặng 1 DVD hay CD Nhật Trường. mọi chi tiết liên lạc về Mỹ Lan, điện thoại (714) 330-1437, San Diego Thành Ng (619) 548-9816.Chương trình được trực tiếp trên FACEBOOK và YOUTUBE của MYLAN LUU/RICHARD LONG NGUYEN lúc 7 giờ PM, phụ trách bởi: RGB IN FOCUS COMPLETE MEDIA PRODUCTIONQuang Phan: (714) 369-9401.Đồng hương đến tham dự Đêm Ca Nhạc Kỷ Niệm 13 năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh Với Chủ Đề “Trên Đỉnh Mùa Đông” sẽ được nghe lại những bản tình ca viết về Lính của Nhật Trường Trần Thiện Thanh mà đã một thời in sâu vào lòng người dân Miền Nam Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt với kẻ thù Bắc Việt.Nghĩ đến Nhật Trường, Mỹ Lan người ta lại liên tưởng đến những ngày hát dạo của Anh với Mỹ Lan trên đường phố Bolsa để yểm trợ những phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại quê nhà, cũng như những lần gây qũy cứu trợ, nhất là cứu trợ thương phế binh, xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ...Nhân ngày kỷ niệm 13 Năm Nhật Trường Trần Thiện Thanh cùng nhau tham dự để nhớ về Nhật Trường, về đời lính với hình ảnh một nghệ sĩ đã chia xẻ tâm tình mình với những người lính chiến một thời dọc ngang trên các chiến trường.khắp nẽo đường tổ quốc để bảo vệ quê hương Miền Nam Việt Nam thân yêu.Nhật Trường một người lính, một nhạc sĩ đã để lại cho đời những ca khúc bất hủ trong đó có bản "Người Ở Lại Charlie" ở vĩnh viễn trong lòng mỗi chúng ta qua cuộc chiến khốc liệt, anh đã viết:"Anh! Anh! Hỡi anh ở lại CharlieAnh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khíVâng, chính anh là ngôi sao mớiMột lần này chợt sáng trưngLà cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùngNày anh! Anh! Hỡi anh ở lại CharlieAnh! Vâng, chính anh là loài chim quýÔi, cánh chim trùng khơi vạn lýMột lần dậy cánh bayNgười để cho người nước mắt trên tay...Toumorong, Dakto, Krek, SnoulÔi Dambe, Đức Cơ, Krek, SnoulTrưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâuAnh! Cũng anh vừa ở lại một mình,Vừa ở lại một mìnhCharlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành....Ngàn đời của nhớ thươngGởi bức chân dung trên công viên buồn."Tham dự đêm Nhật Trường Trần Thiện Thanh để nghe những ca khúc của Nhật Trường và chúng ta cùng tìm về qúa khứ trong đêm nầy.Quý đồng hương muốn có những DVD trên liên lạc về Mỹ Lan (714) 330-1437 hoặc qúy vị vào Web: nhattruongmusic.com