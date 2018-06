Trump: Gia Tăng Hoạt Động Quân Sự, 500 Thường Dân Chết

WASHINGTON - Ngũ Giác Đài báo cáo Quốc Hội: gần 500 thường dân thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ từ khi tỉ phú Trump là tổng tư lệnh quân lực – phúc trình ghi cụ thể 499 thường dân tử thương.Con số tương ứng năm trước là 169.Trong hơn 1 năm qua, lực luợng Hoa Kỳ tham chiến đánh khủng bố ISIS từ Iraq, Syria đến Yemen.Nhưng, Bộ quốc phòng không có báo cáo khả tín về thương vong của thường dân tại Libya hay Somalia trong năm trước.Các hoạt động không tập tăng từ hơn 1 năm – phúc trình mới công bố cho biết: 4361 trận không tập tại Afghanistan trong năm qua (năm trước 1337 vụ), tại Syria và Iraq 39,577 trận không tập (tăng từ 30,743 vụ trong năm trước.Phúc trình về tổn thất của thường dân đúng quy định là ngày đầu Tháng 5 hàng năm, theo chính sách do TT Obama ban hành bằng sắc lệnh năm 2016.Các hội đoàn tranh đấu bảo vệ nhân quyền đả kích chính quyền Obama sai hẹn và ngờ rằng tổn thất thực tế của thường dân do liên quân chống ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu gây ra là cao hơn nhiều.