2 Tướng Công An Bị Tố Nhận Hối Lộ 2,6 Triệu Đô Để Bảo Kê

HANOI -- Hai cựu tướng công an đã nhận hối lộ 60 tỷ đồng, theo lời khai của 2 ông trùm sòng bài điện tử.Tuy nhiên, cả 2 ông tướng công an đều đang chối tội.Con số 60 tỷ đồng VN là tương đương 2,631,000.00 đôla Mỹ.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng trong quá trình điều tra đường dây đánh bạc ngàn tỉ, bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận đã đưa hối lộ các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa 60 tỉ đồng. Cả 2 ông đều phủ nhận việc nhận tiền.Ngày 30-5, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố thêm tội danh đưa hối lộ đối với bị can Nguyễn Văn Dương - cựu chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).Đây là diễn biến mới nhất của vụ án "Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; mua bán hóa đơn trái phép; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.Báo Tuổi Trẻ nhắc rằng Bị can Nguyễn Văn Dương cùng với Phan Sào Nam được xác định có vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc này. Dương bị khởi tố, bắt giam từ tháng 10-2017.Bản tin nói, tại cơ quan điều tra, Dương khai đã dùng tiền mặt và một số trang sức đưa hối lộ cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.Mục đích đưa hối lộ của Dương là để 2 cựu trung tướng "bảo kê", tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành và hoạt động của đường dây đánh bạc trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.club.Cơ quan công an đã lấy lời khai với ông Vĩnh và ông Hóa liên quan đến hành vi đưa hối lộ của ông Dương. Tuy nhiên cả 2 cựu tướng công an này đều phủ nhận. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.Xác định đủ chứng cứ tội đưa hối lộ của Dương, cơ quan an ninh Công an tỉnh Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố chuyển sang VKSND tỉnh chờ phê chuẩn.Báo Người Lao Động ghi nhận rằng tính thời điểm này, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 96 bị can, bắt giam hơn 40 bị can. Ngoài số tiền thu hồi 500 tỉ đồng của Phan Sào Nam trước đó, cơ quan điều tra cũng thu hồi thêm được khoảng 200 tỉ đồng từ các đối tượng khác trong vụ án."Riêng số tiền 3,5 triệu USD Phan Sào Nam ở Singapore, sắp tới đây Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an sang Singapore để thu hồi về"- nguồn tin nêu rõ.Báo Lao Động cho biết về các tài sản bị kê biên:“Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (40 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (44 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu, với sự thực hành và giúp sức của nhiều cá nhân, tổ chức, các đại lý...Bước đầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu trên 1.000 tỉ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD. Cơ quan công an làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ôtô các loại.”