Báo Time: Có Chứng Cứ Vững Chắc Covid-19 Truyền Nhiễm Qua Không Khí

WASHINGTON (VB) --- Hôm Thứ Hai 24/8/2020, Stephen Goss, người trưởng ban phân tích của Sở An Sinh Xã Hội (SSA), gửi một lá thư tới 4 Thượng nghị sĩ liên bang, cảnh báo rằng kế hoạch của Tổng Thống Trump dự kiến xóa bỏ thuế lương (payroll taxes) sẽ xóa sạch tín quỹ An Sinh Xã Hội trong vòng 3 năm. Có nghĩa là Quỹ An Sinh Xã Hội sẽ phá sản năm 2023.