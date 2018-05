Chùa Từ Tâm, Tacoma, Cử Hành Đại Lễ Phật Đản 2642

Quang cảnh lễ Phật Đản chùa Từ Tâm.(Ảnh/Nguyễn Khắc Thông)

Ngày Chủ Nhật 27 tháng năm 2018, chùa Từ Tâm đã cử hành đại lễ Phật Đản 2642 thật long trọng với sự tham dự đông đảo của gần 300 Phật tử Tacoma và các vùng phụ cận. Chùa Từ Tâm năm nay đã tạm thời đổ đá trải dài hết sân sau để đậu xe, mà vẫn không đủ chỗ. Mọi người được đón chào trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Cũng như những ngày đại lễ khác, các em nhỏ mặc áo dài dâng hoa và tung tăng chạy nhẩy khắp sân chùa, nhóm ca sĩ do chị Minh Phụng phụ trách với những bài nhạc đạo luôn đem lại niềm vui cho tất cả đồng hương tham dự. Sau những nghi lễ và giới thiệu Chư Tôn Đức Tăng Ni, bài đạo từ của Thượng Tọa Thích Phước Tấn đã nói lễn ý nghĩa của ngày Khánh Đản và lòng tri ân của hàng Phật tử hướng về vị Thày vĩ đại và tôn quí:“Kính Bạch Chư tôn Đức Tăng Ni, Kính chào toàn thể quý Phật Tử và Thân Hữu,Trước tiên, thay mặt cho đạo tràng Từ Tâm, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức tăng ni đã không quản ngại đường xa đến chứng minh cho Đại lễ PHẬT ĐẢN tại Chùa Từ Tâm hôm nay, sự hiện diện của quý chư tôn đức tăng ni đã khích lễ ĐẠO TRÀNG TỪ TÂM rất nhiều trên con đường tu tập và làm việc đạo.Chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể quan khách đã có lòng ưu ái đến đây để cùng Đạo Tràng Từ Tâm cử hành Đại lễ Khánh Đản, hướng lòng tri ân đến Đức Từ Phụ, người đã tìm ra giáo pháp nhiệm màu, giúp chúng ta thực tập để ngõ hầu vượt qua những cảnh khổ của kiếp người, sống cuộc đời an lạc.Kính thưa toàn thể quý vị,Lời Phật dạy và lý tưởng của Ngài đã được lưu truyền hơn 2500 năm. Chúng ta hàng đệ tử, cũng xin theo gương đó mà truyền bá lại những lời tôn vinh Ngài trong văn hóa truyền khẩu và kinh sách."Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc, ba ngàn thế giới đón Như Lai".Lịch sử chép rằng Đức Phật đã thị hiện nơi đời cách nay đã 2642 năm tại vườn Lumbini, Ấn độ; và huyền thoại về sự giáng trần của Ngài ghi rằng Đức Phật sơ sinh đã bước bảy bước trên bảy hoa sen.Ý nghĩa của huyền thoại ấy được hiểu là Đức Phật và giáo pháp của Ngài, đã đến với cuộc đời này bằng phẩm chất và con đường cao đẹp, thuần khiết; qua đó, những ai cất bước đi theo, thực hành đúng mức, đều có thể chứng nghiệm được chân lý tối hậu và đạt được tuệ giác vô thượng như Đức Phật.Kính thưa quý vị,Sáng nay thức dậy, sửa soạn đi chùa dự đại lễ Phật đản, chúng ta, chắc hẳn ai cũng đem theo một niềm hân hoan và hạnh phúc để tưởng nhớ ngày Đức Từ Phụ thị hiện tại cõi ta bà để cứu khổ chúng sanh... và cũng để thưởng thức một ngày cuối tuần thật đẹp. Mùa xuân về nơi đây, đem theo nắng ấm và hoa nở rực rỡ khắp nơi đẩy lùi đi mùa đông ảm đạm và lạnh lễo, làm chúng ta liên tưởng tới đạo pháp của Đức Phật như mặt trời sáng rỡ, làm tan đi bóng tối của đêm dài. Ngài đã được ca tụng là “vị cứu tinh không chỉ dành riêng cho xứ Ấn Độ thời ấy, mà còn là của cả nhân loại. Ngài là người đầu tiên khởi xướng thuyết "nhân bản", lấy con người làm cứu cánh để giải quyết hết các vấn đề bế tắc của thời đại, cả về nhân giới, tâm giới và siêu giới. Đạo lý của Ngài là nguồn sống, là ánh sáng, và là niềm tin cho nhân loại, chân lý đó đã vượt không gian và thời gian”... Cho nên kinh Pháp Hoa khẳng định, Ngài thị hiện ra đời là vì một nhân duyên lớn "Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến"... nên ngày rằm tháng Tư, ngày Phật đản, thật là quan trọng cho hàng Phật tử chúng ta có cơ hội tri ân và tưởng nhớ một bậc Thầy, một bậc siêu nhân đã thị hiện nơi hành tinh này và đã chỉ ra chân lý, khai sinh ra đạo Phật từ đó và mãi đến ngàn sau!Kính thưa quý vị,Hằng tuần, chúng ta đến chùa tụng kinh và quán tưởng:“Thân Phật thanh tịnh tựa lưu lyTrí Phật sáng ngời như trăng sángPhật ở thế gian thường cứu khổTâm phật không đâu không từ bi “... Suốt 25 thế kỷ qua “Phật giáo đã nhẹ nhàng và nhẫn nại đến với tất cả những quốc gia và dân tộc trên thế giới mà không làm tổn thương đến sinh mệnh hay đời sống tâm linh của bất kỳ ai. Nơi đâu có đau khổ, có nước mắt, nơi ấy Phật giáo có mặt. Có thể nói rằng tinh hoa giáo lý của Đức Phật được khởi sinh từ lòng đất khổ đau; hay nói cách khác, vì niềm hạnh phúc an vui cho con người và chúng sanh mà Đức Phật thị hiện nơi đời.”Là một người với trí tuệ viên mãn, Đức Phật mong muốn chúng ta hiểu được Phật là giác ngộ, là từ bi, để chúng ta biết rằng Phật giáo hiện hữu không phải vì chính nó, cũng không phải để vinh danh Đức Phật, mà chính vì mục đích duy nhất là, hướng dẫn con đường đạt đến an lạc hạnh phúc chân thật, giải thoát con người ra khỏi những thống khổ, trói buộc của cuộc đời. Bằng mục đích và phương thức truyền bá như thế, đạo Phật được mệnh danh là tôn giáo của hòa bình: Hòa bình nơi tự tâm, hòa bình trong tương quan xã hội và nhân loại.Để sống đúng với chánh pháp, và tự hào là một người con Phật, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực thực hành lời ngài dạy trong từng giây phút trong cuộc đời: "Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác".Một lần nữa, xin đại diện đạo tràng Từ Tâm, chúng tôi xin tri ân toàn thể Chư Tôn Đức tăng ni, và Phật tử cùng thân hữu đã đến tham dự ngày khánh đản hôm nay. Xin chúng ta hãy đem hết những năng lượng từ bi cầu nguyện cho thế giới hòa bình, hết thảy chúng sanh thoát vòng khổ ải, bình an và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý vị tiếp tục bước những bước chân vững chãi trong ánh sáng của chư Phật."Sau buổi lễ, toàn thể Phật tử và Thân hữu được khoản đãi một bữa cơm chay rất ngon và một chương trình văn ngh̀ệ vui nhộn do nhóm nghệ sĩ Minh Phụng cúng dường. Đậc biệt năm nay có đạo hữu Võ Văn Xuân ca vọng cổ bài "Thái Tử Tất Đạt Đa" rất hay và cảm động.Phóng viên Việt Báo