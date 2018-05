(Xem: 349)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp đặt thuế quan có thể lên tới 25% đối với xe hơi nước ngoài, tức là cao gấp 10 lần so với mức hiện nay. NHK ghi rằng Bộ Thương mại Mỹ muốn làm rõ liệu việc số lượng xe nước ngoài nhập cảng vào Mỹ gia tăng có đe dọa tới an ninh quốc gia hay không. Được hỏi rằng liệu việc nhập cảng xe hơi có phải vấn đề an ninh quốc gia không, ông Ross đáp: "Chúng ta không thể có an ninh quân sự nếu không có an ninh kinh tế. An ninh quốc gia theo nghĩa rộng bao gồm cả an ninh kinh tế và ảnh hưởng tới công ăn việc làm".