Radio Đáp Lời Sông Núi Tường Trình Kết Qủa 7 Năm Hoạt Động

Trong buổi tường trình 7 năm hoạt động của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.

Westminster (Bình Sa)- - Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN) được thành lập bỡi Lực Lượng Cứu Quốc do ông Trần Quốc Bảo làm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương vào ngày 15 tháng 5, 2011, chương trình phát về Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối (giờ Việt Nam) trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz; kể từ ngày 1 tháng 3, 2018 đổi thành làn sóng ngắn SW 25 mét 11850 kHz và chương trình Chủ Nhật phát từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều.Để cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của qúy đồng hương khắp nơi, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 7 năm hoạt động của đài.Lực Lượng Cứu Quốc đã tổ chức buổi tiếp tân tường trình thành quả 7 năm hoạt động của Đài ĐLSN, buổi tiếp tân được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành Phố Westminster.Đài phát thanh ĐLSN là một cơ quan truyền thông hoạt động rất hữu hiệu trong việc hướng dẫn đồng bào trong nước biết rõ sự gian manh xảo trá của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, làm sáng tỏ những gì cộng sản bưng bít không cho người dân trong nước biết sự thật.Điều hợp chương trình do hai MC. Minh Nguyệt và Hải Sơn.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp theo phần giới thiệu thành phần quan khách tham dự buổi Tường Trình Kết Qủa 7 Năm Hoạt Động của Đài gồm có: Ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Hội Đồng Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng và phái đoàn; ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn, ông Hoàng Đình Khuê, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt và phái đoàn, ông Nguyễn Kỳ, Chủ Tịch và phái đoàn Đảng Nhân Bản Xã Hội, ông Nguyễn Thanh Hà tổ chức Họp Mặt Dân Chủ và phái đoàn, cô Bùi Anh Thư đại diện Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi, bác sĩ Nha Khoa Trương Văn Như, Chủ Tịch tổ chức Phục Hưng Việt Nam từ Texas và bà Phạm Kim Thanh, Tổng Bí Thư tổ chức Phục Hưng VN đến từ San Jose, Bắc California; TS Nguyễn Bá Tùng và phái đoàn đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền VN, ông Cao Viết Lợi và phái đoàn Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại; bác sĩ Trần Văn Cảo và phái đoàn Diễn Đàn Giáo Dân, nhà văn Trần Phong Vũ và qúy vị đại diện Nhóm Tinh Thần Nguyễn Chí Thiện, bác sĩ Nha Khoa Phạm Thùy Linh, Chủ Tịch Tổng Hội Phụ Nữ Âu Cơ đến từ Houston, Texas, quý vị giáo sư và Ban Chấp Hành Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, ông Ngô Thiện Tánh Hội Trưởng và phái đoàn Hội Nha Trang, Khánh Hòa; phái đoàn Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt; phái đoàn Hải Quân khóa 12 Đệ Nhất Song Ngư; giáo sư Ngô Quốc Sĩ, cựu Quản Nhiệm đài ĐLSN đến từ San Jose, ông Nguyễn Hòa Khánh Chủ Tịch Hội Cao Niên Pomona, nhạc sĩ Trúc Hồ, nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca, các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Mỹ Lan, Quỳnh Hoa, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh... và các cô Hoa Hậu, người mẫu đến từ nhiều địa phương trong nước Mỹ cùng đông đảo các cơ quan truyền thông.Ông Huỳnh Việt Trung, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy quan khách, đại diện các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị và các cơ quan truyền thông cùng đồng hương thân hữu.Tiếp theo, ông Đằng Giang Đỗ Như Điện, Quản Nhiệm Đài ĐLSN lên tường trình kết qủa hoạt động trong 7 năm qua.Mở đầu, ông Đỗ Như Điện cám ơn các cơ quan truyền thông đã tiếp vận về VN cho đài ĐLSN trong lúc này.Sau đó, ông nêu bốn mục tiêu chính của đài ĐLSN ngay từ ngày thành lập:-Thứ nhất là đẩy mạnh công cuộc đấu tranh để loại bỏ chế độ độc tải đảng trị trên quê hương VN chúng ta, tức là làm sao chấm dứt được chế độ cai trị của đảng cộng sản tại VN;-Thứ hai là để phá vỡ truyền thống bưng bít của đảng Cộng sản Việt nam, đem sự thật đến cho đồng bào trong nước;-Thứ ba là hỗ trợ các phong trào dân chủ trong nước;-Thứ tư là trình bày, giải thích về quyền lợi, trách nhiệm của người dân, tức là giúp cho người dân thay đổi tư duy.Trong bốn mục tiêu trên nhằm để phục vụ cho công việc chung không phải chỉ có đài ĐLSN mà tất cả các cơ quan truyền thông quốc gia của chúng ta đều đang nhắm vào, và đây có lẽ là vũ khí duy nhất và hiệu quả nhất trong lúc này để có thể làm thay đổi được vận mệnh đất nước, thay đổi được tình trạng Việt Nam, chấm dứt được chế độ cộng sản để xây dựng một nước Việt Nam tương lai. Đó là mục tiêu mà tất cả chúng ta đang theo đuổi.Ông Đỗ Như Điện cũng tường trình cho biết, kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, khi đài phát thanh ĐLSN thuê lại làn sóng trung bình AM 1563 kHz của đài BBC cũ đến nay đài ĐLSN đã phát thanh được 2563 buổi về Việt Nam, và gần đây vì chủ đài 1503 kHz không cho thuê làn sóng AM 1503 nên đài đã đổi sang làn sóng ngắn SW 25 mét 11850 kHz, lúc đầu có hơi trở ngại với bà con trong nước.Ông cho biết tiếp, “Hàng ngày đài ĐLSN nhận được rất nhiều điện thoại, email, từ trong nước gọi sang cho biết, bây giờ chúng tôi không tin đài phát thanh trong nước, chúng tôi không nghe, chúng tôi chỉ nghe đài ĐLSN và đài Á Châu Tự Do, mong các ông trong đài ĐLSN tích cực hơn giúp chúng tôi biết sự thật. Ông Điện nói: Điều đó chứng tỏ sự khao khát của người dân trong nước muốn tìm hiểu những gì cộng sản bưng bít và điều đó càng làm cho hơn 30 cộng tác viên của đài ở khắp nơi phải hy sinh thì giờ và nhiệt tâm phục vụ hơn nữa.”Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ, mở đầu Ban Tù Ca Xuân Điềm trình bày nhạc phẩm “Đáp Lời Sông Núi” sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ. Sau phần trình bày nhạc phẩm, tác giả bài hát đấu tranh nổi tiếng được Đài Phát Thanh ĐLSN chọn làm nhạc nền cho chương trình phát thanh được mời lên sân khấu phát biểu đôi điều về nhạc phẩm này, sau đó ông nhận sự vinh danh của ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc cùng với một số cá nhân hữu công.Trong khi mọi người ăn trưa, các ca sĩ Mỹ Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Mai Bê, Quân Anh Trí liên tiếp, trinh bày nhiều nhạc phẩm đấu tranh.Sau đó phần cắt bánh mừng kỷ niệm 7 năm thành lập đài, các ca sĩ Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Nguyễn Việt Hùng, Quỳnh Trâm, Lâm Vinh Hiển, Quỳnh Hoa trình bày nhiều nhạc phẩm cùng với ban tù ca Xuân Điềm.Trong phần xổ số lô độc đắc là một chiếc xe Toyota Camry LE 2018, Lô Thần Tài với 3 lượng vàng y, 5 lô May Mắn, mỗi lô trúng một iPad và 10 lô an ủi, mỗi lô $200 đã được các cô Hoa Hậu và Models quay số. Sau cùng, ông Huỳnh Việt Trung, Trưởng Ban Tổ Chức cảm tạ và tuyên bố bế mạc.