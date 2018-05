(Xem: 47)

Bản tin Vinanet ghi rằng xuất cảng rau quả ra thị trường nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2018 tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 1,32 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên rau quả vượt cả dầu thô về giá trị kim ngạch xuất cảng (XK dầu thô sau 4 tháng đạt 668 triệu USD) và được xem là mức tăng trưởng kỷ lục liên tiếp trong nhiều năm qua mà ngành rau quả nước ta đạt được. Riêng tháng 4/2018 xuất cảng đạt 349,56 triệu USD, tăng 8,7% so với tháng 3/2018 và cũng tăng 8,7% so với tháng 4/2017.