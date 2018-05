Kim Nắn Gân Trump Không Nổi

Vi Anh

Sự kiện và thời sự. Tin bất ngờ, rạng sáng 16 tháng 5, thông tấn xã trung ương chánh thức CS Bắc Hàn, KCNA phát đi một thông cáo đặc biệt, theo đó Bắc Hàn tuyên bố hủy một cuộc đối thoại cấp cao đã lên lịch từ trước với Nam Hàn và dọa rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra ngày 12 tháng 6 tại Singapore nếu Mỹ - Hàn tiếp tục tập trận. CS Bắc Hàn cáo buộc cuộc tập trận Max Thunder của Hàn Quốc và Mỹ là "hành động cố ý khiêu khích." Và sau đó giới chức cao cấp của Đảng Nhà Nước CS Bắc Hàn còn phẫn nộ mạ lỵ Cố vấn An Ninh Quốc gia của Mỹ là Ô. Bolton hàm ý nói vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn có thể giải quyết theo mô thức Libya. Theo đó nhà độc tài Gadafi từ bỏ nguyên tử rồi sau đó bị nhân dân nổi dậy được Mỹ ủng hộ lật đổ và Gadafi phải chạy trốn trong ống cống và bị giết một cách thê thảm.Một số phản ứng của chánh phủ Mỹ. Ban đầu, trả lời báo chí ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert cho biết Washington chưa nhận được bất kỳ thông tin nào cho thấy Bắc Hàn sẽ rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến và hoạch định cho cuộc họp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un” Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo vẫn tiếp tục hoạch định cho thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng sau giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un bất chấp tin nói rằng Bình Nhưỡng hủy hội đàm với Hàn Quốc vì các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.Bộ Quốc Phòng Mỹ ngày 15/5 tuyên bố "Lực lượng Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tham gia các cuộc tập trận mùa xuân thường niên, bao gồm các cuộc tập trận Foal Eagle 2018 và Max Thunder 2018." Khoảng 2 ngàn binh sĩ của không lực hai nước tham gia thao dượt, nhằm củng cố năng lực tự vệ và tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ-Hàn và rằng bản chất của cuộc tập trận đã được công khai nhiều chục năm nay và không hề thay đổi.Còn TT Trump có vẻ không nao núng. Ông chỉ 'chờ xem'. Sau đó Ông xoa dịu tình hình. Từ phòng Bầu dục làm việc của ông, hôm 18-5, TT Trump tuyên bố sẽ bảo đảm sự an toàn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bất cứ thỏa thuận nào, đồng thời nước này sẽ không cùng số phận như Libya trừ phi không đạt thỏa thuận.Ông cũng nói “Thật ra Triều Tiên đang trao đổi với chúng tôi như thể chưa từng có gì xảy ra”. Nhưng TT Trump cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đang bị ảnh hưởng bởi Bắc Kinh sau 2 cuộc gặp gần đây với Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng sau đó Phó Tổng thống Mike Pence cảnh báo lãnh đạo Bắc Hàn đừng đùa với Tổng Thống Donald Trump và xác định ông Trump cũng có thể hủy hội nghị cấp cao. Ông Pence nói không nghi ngờ gì về việc ông Trump sẵn sàng rút khỏi hội nghị này. Trả lời Fox News ngày 21/5, Phó tổng thống Pence nói Triều Tiên không nên cố gắng tìm kiếm sự nhượng bộ từ Mỹ để đổi lại những lời hứa mà Bình Nhưỡng không có ý định thực hiện. Phó tổng thống Pence nói “Đó sẽ là sai lầm lớn nếu Kim Jong Un nghĩ có thể ‘giở trò’ với ông Trump”.Còn Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đã tác động tới cách tiếp cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Mỹ, khiến Bình Nhưỡng thay đổi ý định về hội nghị thượng đỉnh với Washington. Ông nói: «Tôi muốn nói như thế này, tôi rất thất vọng về cuộc gặp của Kim Jong Un với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp này, thái độ của Kim thay đổi. Điều làm tôi không thích, không hài lòng là hành động can thiệp của Trung Quốc.”Đi vào phân tích, tuyên bố của TT Trump liên quan đến số phận Ô. Kim vừa xoa dịu, vừa cảnh cáo lãnh đạo Bắc Hàn mọi việc sẽ tốt đẹp “trừ phi không đạt thỏa thuận”. Và TT Trump cũng không ngần ngại có bàn tay lông lá của Ô Tập cận Bình sau hai chuyến Kim Jong un sang Tàu cầu thầy và xin thuốc. Vì sau mỗi chuyến Kim gặp Tập chủ tịch thì hoặc Ông này hoặc TT Trump phone cho nhau.Nên khi CS Bắc Hàn đòi huỷ cuộc họp với TT Trump, người ta nghĩ ngay đến lối mòn chiến thuật hội nghị cố hữu của CS nói chung, đó là lấy chiến trường làm bàn cho hội nghị. CS Bắc Hàn dùng võ mồm hăm doạ trước để tranh thủ một số yêu sách, lợi ích của Bắc Hàn khi hội nghị với TT Trump.Nhưng bộ tham mưu thân cận của TT Trump trong hội nghị này nặng về an ninh tình báo hơn ngoại giao, đã đi trước Kim Jong un và quan thầy Tập cận Bình. Kim một tháng hai lần sang Tàu cầu thầy, kiếm thuốc cho y trong hội nghị với Ô Già Gân TT Trump. Trong những ngày qua, Washington đã liên tục đòi hỏi Bắc Hàn phải «phi hạt nguyên tử hoàn toàn, có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược được» và chuyển một số qua Mỹ. Ông Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cứng như kim cương, diều hâu hơn con ó trọc biểu tượng của Mỹ phân thân làm Ông Ác để TT Trump làm Ông Thiện. Ô Bolton nói chủ trương giải quyết vấn dề CS Bắc Hàn theo mô thức Libya, tức là giải trừ nguyên tử của Ô Gadafi trước và sau ủng hộ dân nổi dậy lật đổ chế độ và hạ sát nhà độc tài Gadafi.CS Bắc vẫn cũng phòng thủ thân kỹ. Kim chỉ hứa hẹn chung chung là sẽ «phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên», một công thức mà ai muốn hiểu sao cũng được. Chế độ Kim Jong Un tuy đã thông báo tháo gỡ bãi thử nghiệm nguyên tử Punggye-ri trong vòng hai tuần, nhưng họ chưa hề nói đến chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân.Đây là một «chiến thuật ngoại giao» tiền hội nghị của CS Bắc Hàn để làm thay đổi lập trường của Mỹ buộc Kim Jong Un «phi hạt nhân hóa trước đã». Nhưng sau chuyến đi thứ hai có bàn tay của TC và chỗ dựa là TQ vị thế của CS Bắc Hàn vững mạnh hơn phải làm bàn lại, eo xách Mỹ.Nhưng nếu theo sát thời cuộc thì thấy TC và CS Bắc Hàn đi sau Mỹ trong việc làm bàn, lấy thế cho hội nghị. Chính TT Trump trước đó cũng dọa như vậy khi tuyên bố ngày 18/04: «Nếu tôi xét thấy cuộc họp sẽ chẳng đạt kết quả gì, chúng tôi sẽ không đến họp»!Ngoài Kim Jong un vẫn thả bong bóng thăm dò Mỹ coi có tương nhượng không. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan lên tiếng "sẽ không còn quan tâm đến các cuộc đàm phán" nếu bị chính quyền Trump "dồn vào chân tường và đơn phương yêu cầu từ bỏ vũ khí hạt nhân". Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây chỉ là đòn "nắn gân" của Bắc Hàn đối với TT Trump mà Bắc Hàn và TQ tin rằng TT Trump quá mong muốn được hội kiến với Kim Jong un trong vấn dề mà nhiều tổng thống Mỹ không giải quyêt được, phái đoàn cả 6 nước cũng bó tay.Nhưng TC và Bắc Hàn không cao cơ hơn TT Trump, Ông ấy từng tuyên bố sẽ lập tức "rời khỏi" nếu nhận thấy cuộc thảo luận với Kim không đi đến đâu.Còn TC đồng minh duy nhứt của CS Bắc Hàn coi tương quan quyền lợi với Mỹ lớn hơn so vói CS Bắc Hàn, Trung Quốc kêu gọi Bắc Hàn giữ kế hoạch họp thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói Hoa Kỳ và Bắc Hàn nên bảo đảm cuộc họp diễn ra theo đúng kế hoạch và mang lại kết quả đáng kể. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể xoa dịu căng thẳng đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực./.(VA)