400 Khách, Có 50 Ngoại Kiều Đi Xe Lửa VN Bị Lật, 2 Chết

HANOI -- Xe lửa lật lại Việt Nam...Bản tin VOA ghi nhận: Hơn 50 người nước ngoài trên đoàn tàu bị lật ở Thanh Hóa, 2 lái tàu chết. Đoàn tàu lửa từ Hà Nội đến Sài Gòn chở 400 người, trong đó có 50 người nước ngoài, bị lật ở Thanh Hóa sáng sớm hôm 24/5, làm 2 lái tàu tử vong.Báo Thanh Niên cho biết khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/5, 6 toa tàu của tàu SE19 đi tuyến Bắc - Nam bị lật khỏi đường ray sau khi tông phải một chiếc xe tải. Nơi xảy ra tai nạn thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.Báo Thanh Niên dẫn lời ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có hơn 400 hành khách, trong đó có khoảng 50 người nước ngoài.Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa khách, 1 toa chở hàng và 1 toa phòng ăn đầu máy. Hai lái tàu bị tử vong tại chỗ, 11 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.Báo Tiền Phong trích lời các nhân chứng nói tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra, rào chắn đường sắt không được đóng nên chiếc ô tô tải đã băng qua đường giao cắt khi đoàn tàu tới.Báo Tiền Phong trích lời ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện công an đã mời 2 gác chắn đường sắt nơi xảy ra tai nạn để làm việc.Trong khi đó, báo VnExpress ghi nhận vụ lật tàu thảm khốc ở Thanh Hóa: Đình chỉ công tác 2 nhân viên gác chắn.Nghi vấn nhân viên không kéo barie khiến tàu SE19 tông vào xe tải, Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa quyết định đình chỉ công tác hai nhân viên trực gác để phục vụ công tác điều tra.Chiều 24/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa cho biết, đã quyết định đình chỉ công tác hai nhân viên trực gác gồm Phạm Văn Vui và Nguyễn Văn Hùng (đều quê ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia) để phục vụ công tác điều tra."Nguyên nhân cụ thể cần chờ kết luận từ cơ quan công an", ông Tâm nói và cho hay, tối nay các cơ quan chức năng họp, phân tích cụ thể tình huống dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng này.Bản tin VnExpress ghi rằng hiện trường cho thấy, 3 trong 4 trụ barie ở giao cắt vẫn lành lặn. Duy nhất có một trụ gần với vị trí xe tải bị tông bẹp rúm. Nhiều hành khách tàu SE19 cũng cho biết barie hai bên đường ray không hề đóng khi tàu chạy qua.Trước ý kiến trên, đại tá Khương Duy Oanh - thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa - cho hay hiện chưa thể khẳng định nhân viên gác chắn không đóng barie. "Chúng tôi đang đánh giá toàn diện hồ sơ và phân tích hiện trường mới có thể đưa ra kết luận chính xác", ông Oanh nói.Ngay sau tai nạn, hai nhân viên gác chắn đã bị triệu tập làm việc. Lời khai của những người này chưa được công bố.Khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá đang băng qua đường ngang.Sau cú đâm rất mạnh, đoàn tàu tiếp tục lao về phía trước. Đầu máy đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước bên cạnh. 6 toa khác gồm 2 toa chuyên dụng, 4 toa hành khách bật khỏi đường ray.2 lái tàu tử vong, 9 hành khách và lái xe tải bị thương nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó một người bị thương rất nặng được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).