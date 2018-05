Biển Đông: TQ Bám Chặt

Trần KhảiVậy là Trung Quốc ăn đời ở kiếp tại Biển Đông... Hình như không cac1h nào bứng đi nổi được nữa.Bản tin Reuters ghi rằng TQ đang xây một thành phố trên bãi san hô Subi trong quần đảo Trường Sa... và nơi này sẽ trở thành căn cứ quân sự cho các đơn vị đầu tiên trú đóng nơi trung tâm hải dương Đông Nam Á.Các dữ kiện phân tích của Reuters cho thấy Subi, khoảng 1,200 km (750 miles) cách bờ biển TQ, bây giờ đã mọc lên 400 tòa buildings riêng biệt -- nhiều hơn ở bất kỳ đảo nào của TQ.Subi như thế đươc suy đoán sẽ là tổng hành dinh cho vài trăm lính Thủy quân lục chiến TQ, hay cũng có thể là thị trấn hành chánh TQ.Dữ kiện này thu thập từ Earthrise Media, một tổ chức bất vụ lợi chuyên nghiên cứu hình ảnh lấy từ các vệ tinh DigitalGlobe, từ khi mà TQ mới vào quậy trên các bãi san hô naà vào năm 2014.Trong khi đó, hai đảo Mischief và Fiery Cross , mỗi đaả đã có 190 tòa nhà/kiến trúc do TQ xây lên.Như thế, phân tích này nói, mỗi đaỏ Subi, Mischief và Fiery Cross đã có đủ tòa nhà/buildings để trú đóng một hay hai tiêu đoàn mỗi nơi -- từ 1,500 tới 2,400 chiến binh.Trong khi đó, bản tin BBC cho biết một số lô dầu khí ngoài khơi Việt Nam rơi vào vùng đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, bài của phóng viên James Pearson và Greg Torode của Reuters hôm 23/5/2018 viết.Hồi tuần trước, một công ty con của hãng dầu khí Nga Rosneft quan ngại rằng hoạt động khoan khí của họ ở Lô 06.1 ngoài khơi Vũng Tàu có thể khiến Bắc Kinh tức giận.BBC ghi nhận rằng đáng chú ý là hãng tư vấn Wood Mackenzie được Reuters dẫn nguồn nói rằng nếu đường chín đoạn của Trung Quốc được nối liền các đoạn vào nhau, thì đường ranh giới mà Trung Quốc nêu ra này sẽ ăn vào từng phần hoặc toàn bộ 67 lô dầu khí mà Việt Nam đã phân ra trên biển.Trong số các lô trên, có bốn lô hiện đã đang tiến hành khai thác thương mại. Các lô còn lại đang trong các giai đoạn khác nhau của hoạt động khoan thăm dò hoặc phát triển dự án, theo Wood Mackenzie.Nghĩa là, không chỉ ăn đời ở kiếp, mà TQ còn suy tính múc dầu Biển Đông lên xài...Trong khi đó bản tin VOA ghi rằng Hoa Kỳ không mời Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận hàng hải quốc tế quan trọng vì thái độ gây bất ổn của Bắc Kinh ở Biển Đông không phù hợp với các tiêu chí của cuộc diễn tập do Mỹ dẫn đầu.“Việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các thực thể có tranh chấp ở Biển Đông chỉ làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn khu vực,” phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài Christopher Logan nhấn mạnh trong thông cáo.Thông cáo nói không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018 là phản hồi sơ khởi đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng không cho biết các bước tiếp theo là gì.Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, lên án rằng hành động của Hoa Kỳ không mang tính xây dựng.Ông Vương nói hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông là tự vệ và có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Mỹ đang làm ở Hawaii và Guam.“Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ thay đổi lối suy nghĩ tiêu cực đó," ông Vương phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.VOA nhắc rằng từ năm 2014, Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới RIMPAC, sự kiện được tổ chức hai năm một lần tại Hawaii.Thông cáo của Ngũ Giác Đài nêu rõ "Chúng tôi có bằng chứng mạnh mẽ rằng Trung Quốc đã triển khai các phi đạn chống tàu, các hệ thống phi đạn đất đối không, cùng những thiết bị phá sóng điện tử tới những thực thể có tranh chấp ở khu vực Trường Sa. Việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom ra đảo Phú Lâm cũng làm gia tăng căng thẳng."Thông cáo còn cho biết Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc tháo dỡ các hệ thống quân sự ngay lập tức vì hành động tiếp tục quân sự hóa tại đây vi phạm cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình với Mỹ và với thế giới rằng Bắc Kinh không quân sự hóa Trường Sa.Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cực kỳ tế nhị của mối quan hệ Mỹ-Trung giữa lúc đôi bên đang thương lượng để tránh nguy cơ chiến tranh thương mại.Một bản tin RFA ghi lời thú nhận bi quan từ một sô chuyên gia an ninh: Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông.Vào ngày 18/5 vừa qua tờ Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc đưa tin và hình ảnh máy bay ném bom H-6K của nước này hạ và cất cánh tại một địa điểm không nêu tên cụ thể ở Biển Đông. Các chuyên gia quốc tế ngay lập tức xác định đó là tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và cho rằng trong tương lai không xa Trung Quốc sẽ cho máy bay ném bom đến Trường Sa nơi nước này đã cho xây dựng các đường băng, nhà chứa máy bay và tên lửa.Hoạt động mới này của Trung Quốc chỉ là một phần trong một loạt những hoạt động quân sự tại Biển Đông của Trung Quốc trong suốt thời gian qua mà như người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trung tá Christopher Logan gọi là sự tiếp tục quân sự hóa khu vực Biển Đông.Để đối phó với những hành động gia tăng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, thời gian qua Hoa Kỳ ngoài việc lên tiếng phản đối, cũng đã thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây lấp, trợ giúp các nước Đông Nam Á trong khả năng phòng vệ và tuần tra biển. Tuy nhiên, dường như những gì Hoa Kỳ đang làm vẫn không đủ để đối phó với Trung Quốc.RFA ghi lời Bà Lindsey Ford, Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị và an ninh thuộc Viện Chính sách của Asia Society, Mỹ, nhận định trong một hội thảo về Biển Đông tại Trung tâm Penn-Biden ở Washington DC hôm 21/5:"Vào khoảng năm 2014 và 2015 thì rõ ràng là những gì mà Hoa Kỳ đang làm đã không có hiệu quả hay thậm chí làm chậm bất cứ cái gì ở Biển Đông. Việc cải tạo đất của Trung Quốc được thực hiện, và đó là dấu hiệu của quân sự hóa, gia tăng quân sự hóa khu vực Biển Đông. Trung Quốc đã thành công trong việc áp dụng chiến thuật chia rẽ ASEAN và thay vì dùng tàu hải quân họ dùng tàu chấp pháp tại đây và điều này gây khó khăn cho các nước khác khi tìm cách đối phó."Cựu sĩ quan tình báo Hải Quân Mỹ James Fanell trong một bản tường trình gửi Ủy ban tình báo thượng viện Mỹ hồi tháng đầu tháng 5 cho biết từ tháng 10/2015 trở lại đây, Trung Quốc đã cho tàu theo sát hầu như mọi hoạt động của tàu Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông.RFA ghi lời bà Lindsey Ford, Trung Quốc đã ngay lập tức có chiến thuật đối phó thành công còn Hoa Kỳ đã thất bại trong việc tìm ra chiến lược hiệu quả:"Theo tôi câu chuyện Biển Đông trong những năm qua là chiến thuật của Mỹ tìm chiến lược trong khi Trung Quốc đã có chiến lược và họ đi tìm chiến thuật. Khi so sánh hai phía tôi thấy là Trung Quốc đã làm tốt hơn Mỹ trong việc tìm ra chiến thuật hiệu quả còn Hoa Kỳ thì chưa tìm ra được chiến lược hiệu quả cho mình."Trong khi đó, RFI ghi nhận rằng theo ông Euan Graham, Viện Lowy ở Úc nhận xét: «Hoa Kỳ quá bận bịu với hồ sơ Bắc Triều Tiên, nên Trung Quốc có được kẽ hở để ra tay. Họ chọn đúng lúc mà phản ứng của Mỹ hầu như chắc chắn là rất chừng mực».Ông Graham không quên nhắc nhở, việc triển khai các chiến đấu cơ tại quần đảo Trường Sa sẽ ý nghĩa hơn, vì như vậy miền bắc Úc sẽ bị đặt trong tầm ngắm của tên lửa Trung Quốc.Nghĩa là, bó tay trước TQ?