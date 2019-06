Hội Đồng Trị Sư Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Đại Lễ Kỷ Niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo PGHH

Hình ảnh trong đại lễ

Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội Trường Việt Báo vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019, Hội Đồng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày 18-5 (âm lịch) Năm thứ 80, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.Tham dự buổi đại lễ kỷ niệm ngày 18-5 ngoài quý vị chức sắc và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại Nam California, một số qúy vị nhân sĩ, trí thức, cựu viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Điều hợp chương trình do cô Kelly Daniels (Kiều Quan) Tổng Giám Đốc Công Ty New Horizon Immigrations.Sau phần nghi thức khai mạc, tiếp theo Ông Trần Văn Vui, Phó Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sư Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc, sau khi chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, ông cho biết: “Hằng năm cứ đến ngày 18 tháng 5 âm lịch, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới người tín đồ PGHH đều tổ chức ngày lễ trọng đại nầy. Ngày 18-5 âm lịch năm 1939, trong bối cảnh xã hội băng hoại, thế đạo suy vi, nhân tâm ly tán, thảm họa chiến tranh lan tràn, một nền đại đạo ra đời để cứu độ và dìu dắt chúng sanh, đó là nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, một thôn xóm hiền hòa bên bờ sông Cửu Long màu mỡ, kể từ đó ngày 18-5 trở thành ngày thiêng liêng bất diệt của toàn thể tín đồ PGHH, ngày được cơ duyên tiếp nhận ánh đạo nhiệm mầu, thoát khỏi sông mê sống cuộc đời an lạc và được đại khối tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, ngày được cơ duyên tiếp nhận ánh đạo nhiệm mầu, thoát khỏi sông mê sống cuộc đời an lạc và được khối tín đồ PGHH tổ chức trọng thể hằng năm để đánh dấu một kỷ nguyên mới cho đời sống tâm linh.”Nhân dịp nầy ông cũng nhắc lại: “ trước đây hằng năm vào các ngày 17-18-19 tháng 5 âm lịch với hàng triệu người về Thánh Địa Hòa Hảo để dự lễ… ai ai cũng tỏ vẽ vui mừng khi được đặt chân tới vùng đất thiêng liêng nầy đã làm cho mọi người say sưa tham dự lễ hội, xem hàng trăm bè thủy lục với những ánh đèn màu rực rở trên một khúc sông dài nhiều cây số, trên bờ với nhiều xe hoa đủ màu sắc diễn hành qua các con đường chung quanh khu Thánh Địa, trong khi đó có múa lân chào mừng đại lễ, dựng cộ đèn với hàng ngàn Thanh Thiếu Niên cầm trên tay với đủ loại lồng đèn trông thật đẹp mắt. Đây là ngày hội lớn, chung quanh Thánh Địa có hàng chục tiệm cơm chay để phục vụ cho những người tham dự ăn bất cứ lúc nào tất cả đều miễn phí, khi mệt ngồi nghe diễn ngâm sấm giảng, thi văn. Những người về đây tất cả vì tấm lòng cho Đạo Pháp và Dân Tộc…Về tham dự không phải đơn thuần là dự lễ mà đây thật là một cuộc hành hương vĩ đại trong ngày đại lễ nầy.”Ông tiếp: “Năm 1975, có một số tín đồ PGHH ra hải ngoại nên đại lễ cũng được long trọng tổ chức như ngày hôm nay như quý vị đã thấy.Chúng tôi lúc nào cũng mong mõi sẽ có một ngày trở về quê nhà sớm nhất để cùng chung vui với đại khối tín đồ trong nước và lúc đó sẽ không còn bóng dáng của bọn cộng sản bạo tàn, buôn dân, bán nước ngay trên quê hương của chúng ta…”Tiếp theo ban tổ chức mời quý vị chức sắc, quý vị trong ban tổ chức lên trước bàn thờ tổ quốc để cử hành nghi thức tôn giáo.Sau đó là phần nói về Sứ Mạng của Đức Thầy, Ý Nghĩa của ngày Khai đạo Phật Giáo Hòa Hảo.Tiếp theo là phần diễn ngâm Sấm Giảng do các đồng đạo thực hiện.Sau phần nghi thức là lời phát biểu của những vị khách trong nước về tình hình đất nước, về hiện tình sinh hoạt của các tôn giáo bạn qua những tiếng nói được trực tiếp cho những người tham dự cùng nghe, trong đó có: Cụ Nguyễn Văn Điền, Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Ông Lê Văn Sóc, Phó Hội Trưởng, Hội Đồng Liên Tôn trong nước có: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Chánh Trị Sự Hứa Phi, MS. Nguyễn Hoàng Hoa, những vị nầy trong lời phát biểu đã cho biết về thực trạng sinh hoạt của các tôn giáo hiện nay dưới chính quyền cộng sản và gởi lời chúc đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại.Tiếp theo ban tổ chức mời LS Đinh Thạch Bích lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cảm ơn ban tổ chức và sau đó ông kể về một số kỷ niệm của ông đối với Phật Giáo Hòa Hảo từ khi còn trong nước.Sau đó Giáo Sư Lê Hữu Quế, thay mặt (Tiến Sĩ Lê Phước Sang vì lý do sức khỏe không về dự được) gởi lời chào mừng và cảm ơn đến tất cả qúy vị quan khách cùng toàn thể đồng đạo tham dự ngày đại lễ hôm nay.Lần lượt qua những lời phát biểu của Nhà biên khảo Phạm Tần Anh, Đồng Chủ Tịch Ủy Ban Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại và một số quan khách tham dự.Tiếp theo là chương trình văn nghệ giúp vui nhân ngày đại lễ thật xuất sắc qua sự góp mặt của các anh chị em nghệ sĩ thân hữu, ngoài phần diễn ngâm sấm giảng, còn có phần trình diễn những bản nhạc về đạo, về quê hương, trong đó có phần trình diễn cổ nhạc đã làm cho những người tham dự ngồi xem đến phút chót. Trước khi chia tay, Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, Thành viên trong ban tổ chức mời những người còn lại lên chụp hình lưu niệm trước khi chia tay.