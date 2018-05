Tưng Bừng Đạo Văn

Đạo văn là một hành vi trộm... Tuy nhiên, khi người ta trộm vịt, trộm gà... chỉ có thể bị công an bắt giam, đưa ra tòa khởi tôá, lãnh án tù...

Trong khi đó, người đạo văn có thể leo lên bậc Tiến sĩ, lên chức trưởng cơ quan cấp vụ, cấp tỉnh, cấp bộ... Đó gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa.

Tự điển Wikipedia định nghĩa rằng: Đạo văn (tiếng Anh: plagiarism; tiếng Nhật: Đạo tác; tiếng Trung: Sao tập) là "chiếm hữu một cách sai trái" và "ăn cắp và công bố" "ngôn ngữ, suy nghĩ, ý tưởng, hay cách diễn đạt" của người khác và xem chúng như là những gì do mình tự tạo ra. Khái niệm đạo văn vẫn chưa có những định nghĩa và quy tắc rõ ràng.

Đạo văn được xem là hành vi thiếu trung thực về mặt học thuật và vi phạm đạo đức báo chí. Người nào đạo văn sẽ bị phạt tiền, bị đình chỉ, và thậm chí bị đuổi học hay đuổi việc.

Trong môi trường học thuật và công việc, đạo văn là một hành vi vi phạm đạo đức rất nghiêm trọng; một số trường hợp đạo văn có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền...

Báo Pháp Luật Plus kể rằng “Không "xuê xoa à ơi" nghi vấn GS Nguyễn Đức Tồn đạo văn” với tình hình mô tả là:

“Nghi vấn GS Nguyễn Đức Tồn đạo văn đang gây xôn xao dư luận cần làm cẩn thận nhưng không được kéo dài thời gian.”

Báo Người Lao Động ghi rằng cho dù bị tố đạo văn nhưng ông Nguyễn Đức Tồn, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, vẫn được bổ nhiệm giáo sư với lý do "tinh thần nhân đạo và nhân văn".

...GS Trần Ngọc Thêm, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học, khẳng định việc ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn của học trò là có thật. GS Thêm cho rằng nội dung cuốn sách của ông Tồn đúng từng câu từng chữ, trong suốt hơn 100 trang với nội dung các luận văn, luận án, bài viết của học trò đã bảo vệ, công bố trước đó. Việc đạo văn đã khiến ông Nguyễn Đức Tồn trải qua 7 năm hồ sơ xét giáo sư không được thông qua, tuy nhiên cuối cùng đến năm 2009 vẫn được thông qua vì "tinh thần nhân văn và lòng vị tha"...

Báo Dân Trí ghi nhận ý kiến của Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn HN:

“Nếu phát hiện ai đó đạo thơ có thể cấm xuất bản từ 5 đến 10 năm và bỏ tù là hình phạt rất lớn"...

Đó là chuyện hôài tháng 10/2015.

Chiều 20/10/2015, Hội Nhà văn Hà Nội đã thu hồi giải thưởng của nhà thơ Phan Huyền Thư vì có liên quan đến dấu hiệu “đạo” thơ. Tuy nhiên, nhà thơ Phan Huyền Thư không thừa nhận mình đạo thơ mà chỉ khẳng định, thời điểm này, chưa có những chứng cứ để chứng minh bài thơ của mình đã viết từ năm 1996. Bản thân nhà thơ Phan Huyền Thư cũng đã gửi đến Hội nhà văn Hà Nội một lá thư xin lỗi và xin trả lại giải thưởng vừa được Hội nhà văn Hà Nội trao cho tập thơ “Sẹo độc lập” của chị.

Báo Tuổi Trẻ ngày 30/5/2015 kể: “Đạo văn” ngày càng đáng báo động...

Tỉ lệ sinh viên ĐH “đạo văn” ở một số trường ĐH VN chiếm tỉ lệ cao so với thế giới. Nhiều học viên cao học cũng bị hủy luận văn thạc sĩ, bài báo khoa học vì hành vi này.

Đây là những thông tin được đại diện một số trường ĐH đưa ra trong hội nghị “Liêm chính học thuật” do Trường ĐH Hoa Sen tổ chức ngày 29-5. Tùy từng trường hợp, “đạo văn” được xác định là hành vi sao chép hoàn toàn hoặc một phần nội dung bài viết hay tác phẩm của người khác vào sản phẩm của mình.

Trên 70% sinh viên “đạo văn”... đó là con số đưa ra trong khảo sát này.

Bản tin Tuôåi Trẻ viêát khi Ông Võ Thanh Hải - phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân - đưa ra số liệu khảo sát sinh viên khi mới nhập học tại trường này với câu hỏi: “Bạn từng sao chép nguyên bản bài viết của các tác giả trên mạng, sách tham khảo, giáo trình... một đoạn văn hay nhiều hơn 1/2 trang... mà không trích dẫn chưa?”.

Theo đó, chỉ có 16% câu trả lời không, còn lại đều cho biết mình có thực hiện việc này. Trong đó 13,5% cho biết thực hiện nhiều lần, 12% thường xuyên thực hiện, 49% có thực hiện và 9,5% ít thực hiện. Về lý do không ghi trích dẫn khi sao chép nội dung từ bài viết của tác giả khác, 36% cho rằng mình không biết phương pháp trích dẫn, 12% không nhớ tác giả là ai, 21% cho biết vì áp lực tiến độ thực hiện, 9% không quan tâm đến việc trích dẫn...

Bản tin ngày 05/07/2017 của VietnamNet kể chuyện Đắk Nông: Thu thẻ nhà báo Phó chánh Văn phòng Hội VHNT vì… “đạo văn”...

Chiều nay (5/7), Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông cho biết, Bộ TT&TT đã có quyết định thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu ITĐ00162, thời hạn 2016-2020 cấp cho bà Võ Thị Lệ Thủy (nguyên Trưởng Ban biên tập Tạp chí Nâm Nung, nguyên Phó chánh Văn phòng Hội VHNT tỉnh Đắk Nông,) do vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm tư cách cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bản tin Zing ngày 09/04/2014 kể chuyện Hà Nội: Phó hiệu trưởng bị tố đạo văn phải làm kiểm điểm...

PGS.TS Nguyễn Cảnh Lương - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - bị tố “có dấu hiệu đạo văn và không trung thực, sao chép nhiều nội dung luận án của PGS.TS Đặng Văn Khải”.

PGS.TS Đặng Văn Khải cũng chính là giáo viên hướng dẫn luận án của ông Lương, đồng thời là thành viên Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

Thử nhớ xem: Hình như ông Hồ cũng đaọ văn thì phải?