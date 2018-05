Đức Đạt Lai Lạt Ma Hội Thoại Với Dân Việt Nam





Kính mời xem trực tiếp truyền qua mạng buổi



Đức Đạt Lai Lạt Ma

hội thoại với dân Việt Nam



tại Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng

cũng như một nhóm người Việt tại

nơi cư trú của ngài ở thị trấn Dharamsala , Ấn Độ





Chủ Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018

lúc 9 giờ tối (giờ California)





Tính theo giờ tiêu chuẩn Ấn Độ là

ngày 21 tháng 5/2018 từ 9:00am - 11:30am





Tính theo giờ quốc tế (IST) là

ngày 22 tháng 5/2018 từ 9:00am - 11:30am IST







https://livestream.com/DalaiLamaEnglish/vietnam-2018?origin=event_published&mixpanel_id=a381748625e4d-0fb7e7c4d-43681f0a-2ee000-a381748626ee7&acc_id=10077043&medium=email xem trực tiếp qua mạng ở đây:





Interaction with Vietnamese People

Sunday, May 20th, 2018 at 9:00 PM PDT on DalaiLama English Sunday, May 20th, 2018 at 9:00 PM PDT on DalaiLama English

Live webcast of His Holiness the Dalai Lama's interactions with Vietnamese people in Hanoi, Ho Chi Minh City and Hai Phong as well as a group at his residence in Dharamsala, HP, India on May 21-22, 2018.





All times Indian Standard Time (IST=GMT+5.30) May 21st: 9:00am - 11:30am

IST May 22nd: 9:00am - 11:30am IST

