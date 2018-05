CSVN Siết Internet Chặt Hơn

HANOI-- Kềm kẹp Internet để kềm kẹp các nhà hoạt động dân chủ, đó là mục tiêu của nhà nước CSVN.Bản tin VOA ghi rằng nhà nước CSVN nhắm đến siết chặt Facebook, Google, đe dọa giới bất đồng...Các nhà lập pháp Việt Nam dự kiến bỏ phiếu về một luật mới về an ninh mạng vào cuối tháng này. Nó nhằm mục đích áp đặt các yêu cầu pháp lý mới đối với các công ty internet, và gia tăng mức độ kiểm soát đối với việc bày tỏ ý kiến bất đồng trên mạng.Các công ty công nghệ của Mỹ như Facebook, Google và các công ty toàn cầu khác đang nỗ lực chống lại các điều khoản yêu cầu họ lưu trữ dữ liệu về người dùng Việt Nam tại địa phương và mở văn phòng ở trong nước. Nhưng họ đã không đưa ra quan điểm mạnh mẽ tương tự về các điều trong dự luật nhắm đến tăng cường việc chính phủ đàn áp hoạt động chính trị trực tuyến.Các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam dựa vào các phương tiện truyền thông xã hội để vận động sự ủng hộ, và dự luật mới được đưa ra sát với thời điểm hơn 50 nhóm đấu tranh cho các quyền và các nhà hoạt động hồi tháng 4 gửi một bức thư đến Tổng Giám đốc Điều hành Facebook Mark Zuckerberg cáo buộc công ty ông làm việc quá chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để bóp nghẹt sự bất đồng.Facebook và Google nói họ phải tuân thủ luật pháp địa phương ở các quốc gia nơi họ hoạt động."Báo cáo minh bạch" mới nhất của Facebook công bố hôm 15/5 cho thấy trong nửa cuối năm ngoái, công ty lần đầu tiên bắt đầu chặn những nội dung ở Việt Nam vi phạm luật trong nước. Công ty cho hay có 22 trường hợp như vậy - mặc dù họ nói rằng những trường hợp này bị "các cá nhân báo cáo vi phạm về phỉ báng" chứ không phải do chính phủ yêu cầu trực tiếp.VOA cũng nhắc rằng hồi năm ngoái, Google cũng đã chặn lần đầu tiên các video trên YouTube theo yêu cầu của chính phủ. Số liệu cập nhật công bố hôm 18/5 cho thấy công ty đã được yêu cầu xóa hơn 6.500 video trong năm 2017, chủ yếu là vì có lời chỉ trích chính phủ, và công ty đã tuân thủ phần lớn các yêu cầu.Các báo cáo minh bạch cho thấy rằng hai công ty này không tự động thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Facebook cho biết họ đã nhận được 12 yêu cầu của chính phủ về dữ liệu tài khoản người dùng Facebook trong năm 2017 và chỉ tuân thủ 4 trong số đó, tất cả đều là yêu cầu “khẩn cấp”. Công ty định nghĩa “khẩn cấp” là có liên quan đến “nguy cơ thương tích nặng hoặc tử vong sắp xảy ra”.Trong trường hợp nội dung bị cáo buộc là vi phạm luật địa phương, cả hai công ty đều cho biết lời yêu cầu gỡ xuống sẽ phải qua xem xét về tính pháp lý, và khi họ tuân thủ, nội dung đó chỉ bị chặn cục bộ ở nước đó.Trong khi đó, bản tin RFA ghi rằng nhà nước Việt Nam sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho người dùng trên mạng xã hội.Đây là nội dung được đưa ra tại buổi tọa đàm do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ở Hà Nội vào sáng 18/5.Theo báo cáo của tổ chức “We are Social” đưa ra tại buổi tòa đàm cho thấy, khoảng 55 triệu người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam chiếm 57% dân số cả nước, trong đó chỉ riêng người dùng mạng xã hội qua điện thoại là 50 triệu người. Phần lớn người Việt Nam sử dụng mạng xã hội như Facebook (61%) và Youtube (59%).Bản tin ghi lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng, mạng xã hội ngày càng có tác động rất lớn đến đời sống của người dân Việt Nam. Do đó, ông yêu cầu cần có bộ quy tắc ứng xử cho người dùng mạng xã hội tại Việt Nam và phải gắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu.Đại diện các hiệp hội, nhiều phóng viên báo chí, nhà mạng và các cơ quan chức năng có mặt tại buổi tọa đàm đều đồng ý sớm ban hành bộ quy tắc nhưng cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước nên tập trung xây dựng chính sách pháp luật, còn bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để các hiệp hội và viện nghiên cứu ban hành.Bộ Thông tin Truyền thông cho biết buổi tọa đàm chỉ là bước đầu cho vấn đề này cũng như nhanh chóng xây dựng dự thảo quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và sẽ đem ra ý kiến rộng rãi cho người dân khi hoàn thành.