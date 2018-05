Cali: Ông VN Say Cần Sa, Lái Xe Đụng Chết 3 Người

Dang Nguyen Hai Tran

FREMONT, Calif. -- Cảnh sát cho biết vụ đụng xe liên hệ tới 5 xe hơi trên xa lộ I-880 đêm Thứ Ba ở Fremont đã làm 3 người chết, trong đó có 2 trẻ em.Cảnh sát Quận Alameda County cho biết đã nhận dạng và kể tên 2 người tử nạn là:-- Christy Limas, 14 tuổi.-- Brooke Limas, 9 tuổi.Người chết thứ ba là một phụ nữ 39 tuổi, chưa tiết lộ tên.Cả ba người đều từ Manteca.Dang Nguyen Hai Tran, 21 tuổi, lái chiếc xe Toyota Camry trong vụ đụng xe, đã bị bắt vì tình nghi lái xe trong khi say cần sa.Dang Nguyen Hai Tran là cư dân San Jose đối diện với cáo buộc là giết người bằng xe trong khi say, một truy tô về vũ khí, tội laí xe trong khi say và gây ra thương tích.Tiền bail của đương sự là $195,000.Có 5 người khác trong vụ đụng xe dây chuyền đã chở vào bệnh viện, trong đó có một bé sơ sinh. Một thiếu niên vẫn còn trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện.Cảnh sát nói lúc đó Dang Nguyen Hai Tran chạy quá tốc độ và laí xe bất cẩn trước khi đụng xe.Manuel Leal, cảnh sát xa lộ CHP, nói rằng lái xe trong khi bị say dù là say rượu hay ma túy kết quả là như nhau, cực kỳ nguy hiểm, làm chết người.