Đánh Vào Tim Đen Tổng Trọng

Sự kiện và thời sự. Tin RFI, “Ngày 6-5-2018, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (Hội nghị Trung ương 7) xuất hiện bức thư ký tên tập thể các đảng viên đảng cộng sản yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản của mình… Theo nội dung bức thư, ngày 3-10-2017 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành quyết định số 99/QĐ-TƯ yêu cầu phải công khai các bản kê tài sản của cán bộ, đảng viên các cấp, và các bản kê này sẽ phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, bản thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị... Tuy nhiên cho đến nay là hơn 7 tháng nhưng người dân vẫn chưa thấy được những điều này chính vì vậy, các nhân sĩ trí thức ký tên kêu gọi "Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai 'Bản kê tài sản' của mình trên báo chí, trên bản thông tin điện tử và Internet trước tiên.. Trung ương cần làm gương cho địa phương, và người đứng đầu Trung ương không ai khác chính là Tổng Bí thư."Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên UV Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam cho biết “Ông ấy chẳng tích cực chống tham nhũng, đấy là bề ngoài thôi, còn người ta mà đi sâu vào thì người ta cũng thấy ông ấy có nhà, có cửa, chỗ nọ chỗ kia đấy… tôi chẳng tin gì ông Nguyễn Phú Trọng đâu và tôi cũng không tin là ông ấy thanh liêm đâu.”Còn Luật sư Lê Công Định, một luật sư bất đồng chánh kiến với CS từng bị CS bắt bỏ tù, theo tin VOA nói “trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không thấy ký tên vào thư ngỏ, viết: “Kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm, nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi.”Còn dân chúng VN nói theo kiểu bình dân, Cộng Sản là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng, Đảng bài trừ tham nhũng thì còn ai đâu mà xài. CS họ chỉ dùng bài trừ tham nhũng để đấu đá, tranh quyền, hãm hại nhau mà thôi, chớ không phải bài trừ để làm sạch công quyền. Tham nhũng đã ăn vào máu, vào tim óc của người CS lớn, nhỏ mất rồi.Ai cũng biết quyền hành mà không có giám sát, ngăn chận là sẽ hủ hoá, hư hỏng. Chế độ CS là độc tài đảng trị toàn diện. Trong chế độ CSVN và CSTQ, tham nhũng là quốc nạn hết thuốc chữa vì độc tài CS là độc tài cả một giai cấp, độc tài đảng trị toàn diện, giành lấy cả quyền tư hữu của người dân, nghiệt ngã hơn độc tài vua chúa nhiều. Nên tham nhũng trong chế độ CS là hết nói nổi, đảng viên cán bộ CS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, bài trừ hết tham nhũng thì Đảng đâu còn ai để xài vì chống tham nhũng cũng như chống Đảng.Nhớ Báo Đời Sống và Pháp Luật VNCS hồi 4 tháng 8, 2014 có đăng lời tuyên bố của ông Chu Văn Vẻ, cựu thẩm phán tòa tối cao VNCS tuyên bố tại hội nghị thảo luận về công tác chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014 được tổ chức ở Hà Nội. Rằng “Cứ nhìn vào các lực lượng thanh tra, kiểm tra thì thấy ngay bộ mặt tham nhũng và chỉ cần gõ cửa là được nhả phong bì.” Ông nói “nhân viên ngành tư pháp Việt Nam bị mua chuộc bằng tiền bạc, hiện vật có giá trị và kể cả bằng tình cảm không phải là hiện tượng mới lạ, mà đã trở thành đại họa trong công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay. Ông Chu Văn Vẻ kể về một nhân viên cấp thấp của một tòa án, hưởng lương “ba cọc ba đồng” nhưng lại có xe riêng để đi. Theo ông Vẻ, đây là một ví dụ điển hình cho thấy, “viên chức chính quyền Việt Nam không tham nhũng thì lấy đâu ra tiền mà mua xe hơi để đi.”“Ông Chu Văn Vẻ khẳng định rằng, những người được gọi là nhân viên làm công việc “cầm cân nảy mực” ở Việt Nam có rất nhiều cơ hội để tham nhũng. Ông nói, “Người có chức vụ trong bộ máy công quyền nói chung chứ không riêng gì ngành tòa án, thường tự tung tự tác. Họ muốn thêm vào, hoặc bỏ bớt tình tiết nào trong vụ án là quyền của họ. Khi họ đã bị mua chuộc thì mọi tình tiết tăng nặng, hoặc giảm nhẹ đều bị thay đổi hết.” Ông Chu Văn Vẻ còn tố cáo lực lượng cán bộ thanh tra và kiểm tra muốn có phong bì, thì chỉ cần đi gõ cửa nhà người dân.Ông Tổ của CSVN là Hồ chí Minh gọi cán bộ, đảng viên là “đầy tớ của nhân dân”, nhưng hiện tại những đầy tớ này giàu nứt đố đổ vách. Họ dư tiền xây biệt phủ, biệt điện, nhà thờ từ đường cả làng vào còn dư chỗ. Cán bộ đảng viên CS khắp ba miền của đất nước VN, từ thành thị đến thôn quê tham nhũng và tham nhũng bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì.Ở TC một chế độ CS đang độc quyền đảng trị toàn diện trên một nước lớn hạng nhì về diện tích và hạng nhứt về dân số trên toàn cầu, Chủ Tich Tập cận Bình từ khi lên ngôi cũng dùng sách lược chống tham nhũng để diệt đối thủ, tóm thâu, củng cố quyền hành vào tay mình. Ông tuyên bố diệt “từ con hổ đến con ruồi” tham nhũng. Tính ra chưa đầy một năm rưỡi lên ngôi, Ô Tập đã hạ trên 10 ngàn đảng viên, cán bộ, công nhân viên. Tiêu biểu là Bí Thư kiêm Chủ Tịch Trùng Khánh, Uỷ viên Bộ Chánh trị Trung ương đảng Bạc Hy Lai. Ông Bạc này cũng là một hoàng tử đỏ như Ô. Bình, người có tham vọng trở thành nhân vật số 1 của Đảng Nhà Nước. Ô. Chu Vĩnh Khang, là một trong 9 người của Bộ Chánh Trị, có quyền lực nhứt của Đảng Nhà Nước TC. Ô. Chu là người từng nắm bộ máy an ninh nội chính toàn quốc. Thượng Tướng Từ Tài Hậu là phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ô Võ Trường là Giám đốc Công an Thành phố Thiên Tân. Tất cả bị Ô. Tập triệt hạ bằng tội danh tham nhũng.Còn ở VNCS ban đầu giao việc bài trừ tham nhũng cho Chánh Phủ, đặc biệt là Ban Thanh Tra trung ương. Sau đó Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng và Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng tranh ăn, tranh quyền đấu đá nhau. TBT Nguyễn phú Trọng dùng đòn chống tham nhũng để triệt hạ TT Nguyễn tấn Dũng. Tổng Trọng mở đại hội trung ương Đảng ‘xẻ khô’ TT Dũng tham nhũng. Nhưng đa số trung ương uỷ viên kiêm nhiệm chức vụ bên Nhà Nước, đã nhận ân huệ, quyền lợi của Thủ Tướng nên Tổng Trọng thua. Y mếu máo “báo cáo” với đại hội sau khi biểu quyết, là đại hội không “nhứt trí kỷ luật Bộ Chánh Trị” trong đó có “đồng chí X” mà ai cũng biết là TT Dũng.Tổng Trọng sau đó dùng chiến dịch đốt lò tham nhũng để triệt hạ phe đối thủ để nắm trọn quyền Đảng Nhà Nước như quan thầy Tập cận Bình ở TQ, gọi là nhất thể hoá.Bây giờ mỗi lần nói đến VNCS các tổ chức quốc tế như Minh Bạch Quốc tế thường xếp hạng chế độ VNCS nằm trong danh sách tham nhũng nhứt nhì Đông Nam Á../.(Vi Anh)