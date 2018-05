Vĩnh Long: Bác Sĩ Rủ Nhau Đi

VĨNH LONG -- Nan đề y tế tại Việt Nam: bác sĩ rời bỏ bệnh viện công... thế là tỉnh Vĩnh Long thiếu tới 300 bác sĩ.Bản tin VTV kể: Lương 6 triệu đồng/tháng, nhiều bác sĩ bệnh viện công Vĩnh Long nghỉ việc...Bản tin kể rằng 7 bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long được cho nghỉ việc theo nguyện vọng, 11 người khác đang nộp đơn nghỉ.Lý do được các bác sĩ đưa ra là do lương thấp, chỉ 6 triệu đồng/tháng, không đủ để trang trải cuộc sống.Những bác sĩ đang nhận mức lương 6 triệu đồng/tháng này hầu hết phải là những người đã được đào tạo cơ bản 6 năm và thêm 2 năm đào tạo chuyên khoa. Năm 2017, Trung tâm Cấp cứu TP.SG cũng có 23 nhân viên nghỉ việc, trong đó có 6 bác sĩ, lý do chủ yếu là thu nhập thấp.Bản tin VnExpress ghi thêm chi tiết rằng trong 4 tháng đầu năm có 7 bác sĩ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long được cho nghỉ việc theo nguyện vọng, 11 người khác đang nộp đơn nghỉ.Tình trạng bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long xin nghỉ việc một năm qua ngày một đông. "Năm 2017 có 6 bác sĩ được giải quyết cho nghỉ việc theo nguyện vọng. Từ đầu năm đến nay có 7 bác sĩ đã nghỉ, ngoài ra còn 11 trường hợp đang nộp đơn xỉn nghỉ”, bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nói.Theo ông Minh, những bác sĩ xin nghỉ việc đều có chuyên môn cao, thâm niên công tác tốt và qua đào tạo sau đại học. Hầu hết người xin nghỉ việc đều lấy lý do vì hoàn cảnh gia đình, song bác sĩ Minh cho rằng thực tế do thu nhập thấp. Thu nhập của các bác sĩ bệnh viện công chính là lương."Hiện tại 80% việc khám chữa bệnh ở bệnh viện qua bảo hiểm y tế. Bác sĩ 10 năm công tác, lương chỉ khoảng 6 triệu đồng một tháng”, người đứng đầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long chia sẻ. Ông nói rằng thu nhập này không đủ để bác sĩ trang trải cho cuộc sống gia đình, con cái học hành. Nhiều người xin nghỉ viện công để sang làm cho các bệnh viện tư, phòng khám tư nhân có thu nhập cao hơn.Bản tin VnExpress ghi rằng trước tình trạng này, những bác sĩ còn lại ở bệnh viện phải choàng gánh, làm nhiều việc hơn. Hiện mỗi ngày bệnh viện khám, điều trị ngoại trú cho khoảng 1.000 bệnh nhân và 600 trường hợp nằm viện. Bệnh viện hiện có khoảng 140 bác sĩ, thiếu hụt khoảng 30 người.Theo sở Y Tế tỉnh Vĩnh Long, trong năm qua có 19 y bác sĩ ở các cơ sở y tế công lập xin nghỉ việc, trong đó có cả lãnh đạo phòng, khoa và trung tâm y tế. Các bệnh viện, cơ sở y tế công ở Vĩnh Long đang thiếu hụt khoảng 300 y bác sĩ.“Đối với các trường hợp đang nộp đơn xin nghỉ việc, trước mắt chúng tôi mời lên tìm hiểu, động viên họ ở lại công tác”, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết. Theo ông Tuấn, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế để tăng thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ, đề án liên kết đào tạo và chính sách thu hút nguồn nhân lực trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.