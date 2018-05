Liên Khóa 68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Đại Hội 50 Năm

Trong Đại Hội 50 Năm Liên Khóa 68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Gaden Grove (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Goden Sea Restaurant, Thành Phố Garden Grove vào tối Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018 Liên Khóa 68 Sĩ Quan Trừ Bị Thử Đức đã tổ chức đại hội kỷ niệm 50 năm kể từ ngày ra trường.Tham dự đại hội ngoài hàng trăm các cựu si quan liên khóa 68 và gia đình, thân hữu về quan khách có một số niên trưởng trong QL/VNCH và CSQG , Nghị viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, các Hội Đoàn thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Hội Ái Hữu Bạc Liêu, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Bà Triệu... Ban Tù Ca Xuân Điềm, các thân hữu và một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do MC. Nguyễn Hữu Nhân và Mộng Thủy.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ phút mặc niệm (theo lễ nghi quân cách). Sau đó ban hợp ca tiếp tục hát bản “Thao Trường Vang Tiếng Gọi” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.Tiếp theo Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 6/68, anh Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 50 Năm Liên Khóa 68 Thủ Đức lên chào mừng, cảm ơn quan khách, các niên trưởng các cơ quan truyền thông và toàn thể đại gia đình Liên Khóa 68.Anh tiếp: “….. .Chín khóa năm 1968, khoảng mười lăm ngàn Sĩ Quan Trừ Bị tốt nghiệp trong giai đoạn này, giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, đất nước điêu linh. Chúng tôi, những sĩ quan của chín khóa năm 1968 đa phần đã hy sinh trong cuộc chiến hào hùng chống lại Cộng sản miền Bắc xâm lăng...Điều duy nhất khiến chúng tôi hãnh diện khi làm người Việt Nam là đã có được những năm tháng mặc quân phục Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được phục vụ dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của Tổ Quốc Việt Nam. Chúng tôi cho đó là những năm tháng đáng sống nhất trong cuộc đời của mình...”Anh nói tiếp: “Với niềm tin sáng ngời vào tương lai, tin tưởng rằng một ngày gần đây, đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước sẽ sụp đổ, sẽ không còn bóng dáng của một tên cộng sản tàn bạo, khát máu nào trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Ngày ấy, chúng tôi tin chắc sẽ không còn bao xa.”Trong dịp nầy, Trưởng Ban Tổ Chức, anh Nguyễn Đức Tiến đã trao Bằng Vinh Danh cho hai chị Nguyễn Thị Ngọc Chi, phu nhân cố Trung Úy Phạm Ngọc Thảo hy sinh vào tháng 4/1974 tại chiến trường Phú Giáo Bình Dương, và chị quả phụ cố Thiếu Úy Nguyễn Văn Sanh (Khóa 5/68) hy sinh tại An Xuyên năm 1974, vì lý do sức khỏe và ở xa (Florida) nên chị vắng mặt và anh Nguyễn Đức Tiến xin được nhận thay để trao lại chị sau.Tiếp theo, Ban tổ chức mời tất cả các phu nhân Liên Khóa 68 lên chụp hình lưu niệm.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do Nha sĩ, Ca sĩ Kim Loan, phu nhân của cựu SVSQ Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng điều hợp.Mở đầu với hoạt cảnh “Đợi Chờ” do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn, tiếp theo với nhiều tiết mục do các anh chị nghệ sĩ thân hữu và anh chị em Liên Khóa 68 Thủ Đức trình diễn.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã cho phát hành Đặc San Liên Khóa 68 do cựu SVSQ Trần Thế phụ trách.Đặc san dầy hơn 300 trang, trong đó có những bài viết của các cựu SVSQ Liên Khóa 68 vốn là những nhà văn, nhà thơ khá nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật như nhà văn Tràm Cà Mau, Họa sĩ Lương Trường Thọ, nhạc sĩ Xuân Điềm, nhà văn Ngọc Cường, Giáo Sư Dương Ngọc Sum và những cựu SVSQ khác như Hà Trung, Hồ Ngọc Thanh, Lại Thế Khiêm, Lê Thọ Giáo, Lê Quang, Lê Quý, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Tường Cường, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Đệ, Nguyễn Văn Ấm, Nguyễn Vân Cư, Nguyễn Văn Hợi, Nam Bình, Phạm Quang Hiền, Trần Văn Thanh, Trần Kế Thơ, Trần Ngọc Kim, Trần Ngọc Thông.. .Kềt thúc chương trình với nhạc phẩm “Vườn Tao Ngộ.”Trước khi chia tay, mọi người cùng hẹn nhau trong ngày đại hội tới.