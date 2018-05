Xử Tử Tù Cải Tạo: Tội Ác CS

BUIPHU/VBMNNhằm trả thù những Quân dân cán chính của chếà độ VNCH khi CS đã cưỡng chiếm được miền Nam Viêt Nam sau năm 1975. Trong giai đoạn đầu, CS đã cho áp dụng sách lược vô cùng thâm độc là cho thi hành án tử đối với tù nhân cải tạo nào trốn trại hoặc có ý định trốn trại, hoăc có tư tưởng chống đối lại CS nhằm mục đich răn đe và ngăn chặn các tù nhân khác bất mãn nổi loạn vì không kham chịu nổi những cảnh đầy đọa khổ sai trong các lao tù CS.Được biết tù nhân Thiếu Úy Nguyễn Vạn Luân, con của Quận Trưởng Nguyễn Vạn Thắng, tùng sự tại Ban Tham mưu khối Cảnh sát dã chiến thuộc lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia VNCH trước đây, là một người thật can đảm và đầy đảm lược, anh đã đưa được một số anh em tù nhân thoát khỏi trai tù An Dưỡng trước sự thán phục của anh em bạn tù.Tù nhân Luân không biết làm cách nào anh lấy được 1 cây súng AK.47 của VC kèm 1 băng đạn, anh dấu kín cây súng dưới đáy thùng phuy nước ở nơi canh tác ngoài lán tù, mồi lần đi lao động bên ngoài anh lén đưa được một số anh em bạn tù đã sãn có ý định trốn trại thoát khỏi thảm cảnh ngục tù được mãn nguyện như ý. Anh cũng không quên lấy súng, dấu kín trong người phòng thân hầu khi khômg may gặp,bất trắc trở ngại trong cuộc hành trình trốn trại là anh khộng ngần ngại giải quyết liền.Nhưng,thật quá sui sẻo cho anh, qua lần chót thì CS phát hiện được và bắt anh đem ra pháp trường xử bắn.Một pháp trường xử bắn dã chiến đã được CS thiết lập bên ngoài trại với cái huyệt đã đào sẵn.để thực hiện việc thi hành án tử. Trước khi xử bắn, CS bèn tổâ chức một buổi họp giao ban ở hội trường cùng với một số anh em tù nhân trong các lán tù trong trại đã được CS tuyển chọn trước như nhà trưởng, nhà phó, đội trưởng, đội phó. tiểu đội trưởng, tiểu đội phó để chứng kiến việc CS hạch tội, phê phán và kết tội tù nhân Luân. Sau đó.CS dẫn tù nhân Nguyễn Vạn Luân từ trại giam ra, với 2 tay trói thúc ké,,mắt bịt lại bằng băng vải, rồi bắt tù nhân Luân ngồi xuống trước mặt anh em tù nhân hiện diện, Tiếp theo tên cán ngố bắt đầu thao thao bấât tuyệt hạch tội ác tù nhân Luân.Các anh đây đều thuôc thành phần phản động, ác ôn côn đồ, chống phá lại cách mạng và đã gây nên biết bao tội ác với nhân dân,với cách mạng ,xứng đáng bị tử hình, nhưng nhờ chinh sách khoan hồng của đảng và nhà nước nên mới tập trung các anh lai, cho đi học tập cải tạo để các anh yên tâm cố gắng học tập tốt, lao động tốt để thấy được tội ác của mình hầu sớm được CM tha cho về đoàn tụ với gia đình. Trong khi đó thì anh tù nhân Luân này lại cố tình âm mưu tổ chức đưa một số các anh ra ngoài khỏi trại hầu tiếp tục chống phá lại cách mạng một lần nữa nên Cách mạng không thể nào có thể khoan hồng tha thứ cho anh Luân được.Tên cán bộ CS bèn quay sang phía tù nhân Luân, đangù ngồi kế bên hắn, rồi bất thần hất hàm lên tiếngù hỏi: anh Luân, anh có ý kiến gì trước khi ra đi không? và có điều gì cần trăn trối sau cùng không?Tù nhân Luân thản nhiên bình tĩnh trả lời, các anh hèn lắm, các anh hãy bỏ băng vải bịt mắt tôi ra, tôi sẽ trả lời các anh ngay. Tên CS bèn tháo băng bit măt của tù nhân Luân theo yêu cầu.Khi băng bịt mắt vừa bị tháo bỏ, tù nhân Luân thật bình tĩnh liền đưa mắt nhìn đảo qua mọi người hiện diện rồi bất thầán hô lớn:“Việt Nam Công Hòa muôn năm, ngày mai trời lại sáng”.” Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, ngày mai trời lại sáng”. Tên VC hoảng hồn,bèn dùng chân tay đấm đá bình bịch liên hồi vào thân xác tù nhân Luân đồng thời hắn liền lấy ngay băng vải bit mắt tù nhân Luân lai như cũTù nhân Luân lại tiếp tục thản nhiên nói với tên cán ngố ngồi kế bên:: các anh không nên bịt mắt tôi lại nữa, có gì mà các anh phải sợ.tôi chứ! Hãy nghe tôi nói đây. Vừa nghe câu nói khích thốt ra từ miệng của tù nhân Luân, tên cán ngố tức tối vô cùng, không ngần ngại bèn tháo băng bịt mắt tù nhân Luân ra liền, nhưng khi băng bịt mắt vừa được tháo bỏ, tù nhân Luân lại không ngần ngại tiếp tục hô lớn 2 câu y như lần trước: ”Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, ngày mai trời lại sáng”.” Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, ngày mai trời lại sáng.” Tiếng hô thật oai hùng tỏ rõ tiết tháo hào hùng, sẵn sàng hy sinh để bảo toàn khí tiết của người quân nhân QL/VNCH vì nước quên mình noi theo khí tiết hào hùng của tiền nhân, là anh hùng Nguyễn Thái Học, Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng đã hiên ngang, hùng dũng tiến lên đoạn đầu đài thi hành án tử hình do thực dân Pháp kết tội.Khi tiếng hô lớn của tù nhân Luân vừa dứt, tên sát nhân CS tỏ vẻ hốt hoảng thực sư, hắn không còn chần chờ thêm được nữa, hắn bèn vội vã dẫn tù nhân Luân ra ngay pháp trường, rồi dùng súng AK.47 xử bắn anh.liền.Anh em trong hội trường chỉ nghe được những tiếng súng nổ lớn chát chúa bên ngoài: Đùng! Đùng! Đùng. Tù nhân Long ngã quỵ chết liền tại chỗ, máu chảy ra lênh láng, tên CS liền đạp xác anh xuống ngay cái huyệt đào sẵn gần đó đồng thời chúng chỉ thị 1 số anh em tù nhân trong hội trường ra ngoài pháp trường tiến hành công tác lấùp đất chôn vùi thi thể tù nhân Luân nằm sâu trong lòng đất mẹ. Thế là xong một kiếp con người và cũng kết liễu vĩnh viễn một tù nhân cải tạo bất hạnh trong lao tù CS.Tù nhân Luân chết đi đã để lại biết bao niềm thương nỗi nhớ cho bạn bè chiến hữu. Anh ra đi đã để lại biết bao sự mất mát, đau buồn cho những người thân thương trong gia đình với bao niềm thương tiếc và tuyệt vọng đắng cay.BUIPHU/VBMN