Phi Đạn Ghim Be Sườn

Trần KhảiĐiều ai cũng thấy rằng, Trung Quôc đang nắm giữ nhiều bãi cạn và biến thành các đảo nhân tạo, từ đây làm tiền đồn, bô trí phi đạn trong vùng Biển Đông. Không ai nghĩ là có thể bứng gốc được TQ ra khỏi các đaỏ này nữa, trừ phi có chiến tranh.Nhưng trả giá nào cho chiến tranh, khi cả hai phiá đều sẽ bị thiệt hại, và các nước nhỏ sẽ gặp cơ nguy nhiều nhất vì sẽ bị đè bẹp trước nhất. Đó là lý do, người ta khó tin rằng Việt Nam và Philippines sẽ gắn bó thiết tha với bất kỳ một cuộc chiến nào tại Biển Đông. Như thế, chỉ còn các bạn thân của Hoa Kỳ là Indonesia và Singapore... Trung Quốc có cách mua chuộc Thái Lan, Laò, Cam Bốt và cả Việt Nam, nên cũng biết cách mua chuộc các nước còn lại. Ngắn gọn là, TQ sẽ mua chuôc ASEAN.Một bản tin CNBC cho biết rằng Thủ Tướng TQ Lý Khắc Cường tuyên bố rằng TQ muốn thương lượng hòa bình với các nước ASEAN về tranh chấp song phương các đaỏ oỏ Biển Đông hôm 7/5/2018 sau khi thương thuyêt với Tổng Thống Joko Widodo của Indonesia tại Istana Bogor ở đảo West Java. Đây là chuyến đầu tiên của họ Lý tới Indonesia trong cương vị Thủ tướng.Lý nói rằng TQ và ASEAN sẽ cùng nhau giữ ổn định cho khu vực Biển Đông và bảo đảm hải hành thương thuyền qua vùng Biển Đông.Họ lý nói trong buổi họp báo như thế bằng tiếng Quan Thoại, thông ngôn dịch ra tiếng Anh và tiếng Bahasa Indonesia.Có nghĩa là gì?Có nghĩa là, Mỹ đi chỗ khác chơi?Nếu khối ASEAN dính bẫy đối thoaị song phương về tranh chấp biển đaỏ, thì ngay cả Liên hiệp Quốc cũng phải đi chỗ khác chơi?Có nghĩa là, ngay cả Hải quân Úc châu, Nhật Bản cũng trở thành khách lạ -- và là kẻ xm nhập -- ở Biển Đông?Trong năm 2017, TQ là nhà đầu tư ngoại quốc lớn thứ 3 ở Indonesia, với đầu tư lên tới 3.4 tỷ đôla Mỹ.Trong khi đó, báo Bloomberg hôm Thứ Hai ghi lời nhận định của Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ về nghiên cứu và thiết kế kỹ thuật Michael Griffin trong bài diễn văn ở viện nghiênc ứu Hudson Institute rằng Hoa Kỳ đã nghỉ ngơi 25 năm qua về kỹ thuật vũ khí.Ông nói như thế khi đề cập tới kiểu phi đạn mới PL-XX của TQ từ không đôi không nhắm vào hệ thống kiểm soát không lưu bay chậm của Hoa Kỳ từ xa 300 dặm.Thực tế kỹ thuật vũ khí của Mỹ còn vượt xa TQ, nhưng các bước tiến kỹ thuật của TQ sẽ khủng bố các chiến trường mà Hoa Kỳ vắng mặt, hay chỉ có sự tham dự hạn chế. Còn nói để có trận đánh toàn lực giữa Mỹ-TQ là chuyện khác. Hiển nhiên TQ chưa muốn như thế.Trong khi đó, một bản tin RFA hôm Thứ Hai ghi nhận rằng Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV của Philippines hôm thứ Hai 7/5/2018 đệ trình nghị quyết kêu gọi Uỷ ban Quốc Phòng & An Ninh Thượng viện nước này tiến hành điều tra về tin Trung Quốc cho lắp đặt các tên lửa hành trình chống hạm và hệ thống tên lửa đất đối không trên ba tiền đồn ở Biển Đông, nằm trong khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền.Tờ Philippine Star loan tin cho biết khi đệ trình Nghị quyết 722 lên Thượng viện, Thượng nghị sĩ Trillanes cho rằng việc điều tra vấn đề trên là rất quan trọng để khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Philippines và để đảm bảo rằng quân đội Bắc Kinh không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với quốc phòng và an ninh.Ngoài ra Thượng Nghị sĩ Trillanes còn đề cập 1 lo ngại khác đó là việc lắp đặt thiết bị gây nhiễu tại Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn, có thể làm gián đoạn hệ thống giao tiếp và radar.Theo Thượng Nghị sĩ Trillanes, những vũ khí và việc lắp đặt những cơ sở quân sự này là một "chính sách rõ ràng" của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông.Hãng tin CNBC hôm 3/5 trích một nguồn tin giấu tên cho biết theo báo cáo tình báo của Mỹ, trong vòng 30 ngày qua, Trung Quốc đã triển khai tên lửa ra đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn. Tất cả các thực thể này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Đây được coi là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tên lửa ra Trường Sa.Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Trung Quốc đã hỗ trợ cho Manila nhưng chưa từng yêu cầu Manila làm điều gì để đáp lại.Ông phát biểu như vậy để giảm bớt lo ngại của các nhóm học giả gần đây về việc Bắc Kinh đang triển khai tên lửa tại khu vực có tranh chấp trên Biển Đông, theo báo Phil Star của Philippines.Phát biểu trước các giáo chức hôm 4/5 tại thành phố Davao, ông Duterte nói: “Cho đến hôm nay, Trung Quốc và Nga chưa yêu cầu chúng ta làm gì, chưa xin cái gì của chúng ta, thậm chí một tờ giấy hay một cây bút chì.”Trong khi đó, theo nhà lãnh đạo Philippines, chỉ cần lên tiếng một cái là có thể thuyết phục Trung Quốc và Nga, chứ không như các nước phương Tây, họ thường áp đặt quan điểm vào các nước khác.Tổng thống Duterte nói ông muốn mua vũ khí của Mỹ nhưng chính phủ Hoa Kỳ từ chối bán vũ khí bởi vì các nhà làm luật Hoa Kỳ phản đối. Các nghị sĩ Mỹ chỉ trích các vi phạm nhân quyền trong chính phủ của ông Duterte.Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đồng ý cung cấp vũ khí miễn phí, ông Duterte nhấn mạnh.Trong khi đó, một bản tin từ thông tấn Nga và báo Một Thế Giới nêu câu hỏi: Tên lửa Trung Quốc bố trí phi pháp ở Trường Sa có tầm bắn tới Nha Trang?Bản tin này ghi rằng theo Defence News, tầm bắn của Ỵ-12B đạt gần 550km, như vậy về lý thuyết nó cho phép Trung Quốc nhắm đến mọi tầu nổi trong vòng cung trải dài từ bờ biển miền Trung Việt Nam đến bang Sabah miền đông Malaysia và đảo Palawan của Philippines.Như báo điện tử Một Thế Giới đã đưa tin, các nguồn tình báo Mỹ tiết lộ trong vòng một tháng qua, Trung Quốc lén lút triển khai trên 3 cơ sở ở Trường Sa (đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập của Việt Nam đang bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp) hệ thống tên lửa chống hạm YJ-12B cho phép tấn công các tàu nổi trong phạm vi 295 hải lý (gần 550 km) và hệ thống tên lửa phòng không là HQ-9B, được tính toán có khả năng nhắm mục tiêu là máy bay, kể cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình trong phạm vi 160 hải lý (gần 300 km).Trang Defence News trong bài viết đăng hôm 4.5 đã phân tích hành động trên của Trung Quốc có thể đe dọa đến an ninh trong khu vực. Trang Defence News dẫn lời Collin Koh, chuyên gia về Chương trình an ninh hàng hải tại Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam của Singapore nói với Defense News rằng sự hiện diện của tên lửa nêu trên cho thấy Trung Quốc coi các hòn đảo nhân tạo (mà họ chiếm đóng phi pháp) là những nơi có giá trị chiến lược cao và xứng đáng phân bổ các nguồn lực để phòng vệ (thực tế là ngoan cố chiếm đóng phi pháp). Trên các đảo, đá mà họ chiếm đóng trái phép, Trung Quốc đã tích cực cải tạo để triển khai sân bay, nơi chứa tàu, căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng hỗ trợ quân sự và giờ là lắp đặt tên lửa.Có nghĩa là gì?Nghĩa là, TQ ghim phi đạn vào mạn sườn ASEAN, cụ thể là Việt Nam và Philippines, trong khi nói rằng TQ-ASEAN đồng ý bảo đảm hòa bình, và rằng ASEAN hãy nghỉ chơi với Mỹ... Có phải không?