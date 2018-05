Đình Công Ở 10 Đại Học UC, Hoãn Cả Ngàn Cuộc Giải Phẫu

IRVINE, California -- Nhiều ngàn nhân viên lao công, bảo vệ, làm vườn và các công nhân dịch vụ khác tại các khuôn viên đại học University of California (UC) bắt đầu đình công 3 ngày từ hôm Thứ Hai 7/5/2018 vì vấn đề lương bất công và điòi tăng lương.Người đình công tại 10 khuôn viên đại học trên tiểu bang Callifornia, mặc áo T-shirt màu xanh lá cây, mang biểu ngũ đòi “bình đẳng, công bằng, tôn trọng.”Đình công loan báo từ tuần trước do công đoàn American Federation of State, County and Municipal Employees Local 3299, nơi đại diện 25,000 công nhân dịch vụ, sau khi công đoàn và ban giám hiệu thương thuyết thất bại.Các viên chức UC đã ra bản văn nói rằng họ “mạnh mẽ bất đồng y1ý với công đoàn về quyết định đình công, như thế sẽ ảnh hưởng tiêuc ực tới bệnh nhân, sinh viên và cộng đồng UC.”Các viên chức đại học nói công đoàn đòi tăng lương hàng năm 6%, nghĩa là gấp đôi tỷ lệ tăng mà nhân viên UC đang có.Sẽ có thêm 29,000 y tá, dược sĩ, chuyên viên phòng quang tuyến hưởng ứng lời kêu gọi của công nhân dịch vụ, và sẽ đình công ủng hộ vào Thứ Ba và Thứ Tư, như thế sẽ gây gián đoàn nhiều ngàn cuộc giải phẫu tại các bệnh viện đaị học UC và nhiều buổi hẹn khám bệnh khác.Hệ thống đạị học UC hiện có 5 bệnh viện, 3 phòng thí nghiệm quốc gia, 190,000 nhân viên quản trị và ban giảng huấn, và 238,000 sinh viên.