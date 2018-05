Nan Đề: Ra Sư Phạm, Thất Nghiệp

HANOI -- Việt Nam lại khủng hoảng nhân dụng liên tục: Hiện có 40.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp.Báo Giáo Dục VN ghi rằng số chưa có việc làm và dự kiến sinh viên ra trường năm 2018 và 2019 chưa có việc làm ngay là hơn 40.000. Đây là con số do lãnh đạo Bộ Giáo dục tiết lộ.Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu vào ngành sư phạm năm nay là 35.590 giảm 38% so với chỉ tiêu năm 2017 (năm 2017 có 56.725 chỉ tiêu) tổng số nguyện vọng 1 sư phạm là 43.069 chỉ tiêu, giảm 26.9% so với năm 2017.Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng vụ giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có chia sẻ cách mà Bộ xác định chỉ tiêu ngành sư phạm để việc đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng.Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có khảo sát về nhu cầu sử dụng giáo viên trong 5 năm tới ở 63 tỉnh, thành trong cả nước.Cũng theo bà Phụng, căn cứ vào nhu cầu đợt khảo sát này, Bộ xác định, năm nay cần tuyển để đáp ứng nhu cầu cho 63 tỉnh thành khoảng 59.000 giáo viên để đủ vừa tuyển mới, vừa thay thế người về hưu.Bản tin GDVN cũng cho biết, bên cạnh khảo sát chính thức của Bộ, theo bà Phụng, số liệu này còn dựa trên một số đề tài nghiên cứu các trường sư phạm kết hợp với các cơ sở thực hiện, các nghiên cứu khảo sát về số sinh viên chưa có việc làm trong 2 năm qua và dự kiến năm tới như thế nào.“Số chưa có việc làm và dự kiến sinh viên ra trường năm 2018 và 2019 chưa có việc làm ngay là hơn 40.000, trong đó 50% vẫn chờ cơ hội để vào ngành hoặc quay lại đúng nghề nếu có cơ hội.”- bà Phụng nhấn mạnh.Dựa trên các tính toán này, Bộ giao chỉ tiêu đào tạo giáo viên cho các trường sư phạm nằm trong khoảng 35.000-36.000 thí sinh.Ngành sư phạm giảm chỉ tiêu 38% so với năm 2017...Bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định chỉ tiêu này phù hợp với nhu cầu sử dụng của 63 tỉnh thành và từ số liệu điều tra tỉ lệ sinh viên sư phạm có việc làm của các trường sư phạm.Trước tình trạng giáo viên thừa thiếu cục bộ vẫn diễn ra, con số cử nhân sư phạm thất nghiệp vẫn tăng, trong khi đời sống giáo viên còn khó khăn, Bộ lại chủ trương nâng đầu vào các trường sư phạm, đã có nhiều băn khoăn rằng sẽ không nhiều người giỏi muốn vào sư phạm.Về vấn đề này, bà Phụng khẳng định: "Nguồn tuyển của các trường sư phạm năm nay không quá thấp và chất lượng đầu vào sẽ được đảm bảo.Đặc biệt, mặc dù có sự nâng cao chất lượng, giảm chỉ tiêu, số thí sinh đăng ký vào sư phạm cũng không quá giảm. Những thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường sư phạm năm nay thật sự là những em rất yêu nghề và có mong muốn trở thành giáo viên. Chúng tôi trân trọng điều đó".