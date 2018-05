1,000 Công Nhân Saigon Đình Công

SAIGON -- Khoảng 1.000 công nhân trong một khu công nghệ cao đã đình công...Báo Giao Thông ghi rằng: Gần 1.000 công nhân một công ty thuộc Khu công nghệ cao TP.SG đình công phản đối tăng giờ làm nhưng không tăng lương.Sáng 3/5, khoảng 1.000 công nhân Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam (Khu Công Nghệ Cao, quận 9, TP.SG) đã đình công, tập trung trước cổng công ty do bất bình về quy định giờ giấc làm việc cũng như chế độ lương, nghỉ phép mới.Theo các công nhân, kể từ ngày 2/5, công ty này bắt đầu áp dụng thời gian làm việc 9h/ca. Ca sáng bắt đầu từ 8h - 17h, ca chiều 20h - 5h sáng. Nếu trước đây công nhân làm một ca 8 tiếng, giờ phải làm 9 tiếng mà lương vẫn tính như cũ.Mặt khác công nhân cũng bức xúc về quy định nghỉ phép mới của công ty. Cụ thể, nếu nghỉ, công nhân phải làm đơn viết tay và báo nghỉ trước một tháng. “Các ngày nghỉ lễ, đi đám giỗ, đám cưới biết ngày thì báo trước, người đi làm đau ốm bất chợt làm sao báo trước được”, một công nhân bức xúc.Bản tin Báo Giao thông ghi rằng ngay sau vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao (quận 9, TP.SG) đã có mặt và cho biết: Việc điều chỉnh thời gian là do công ty tự ý đưa ra và chưa đăng ký với ban quản lý. Việc thay đổi này là chưa phù hợp và mang tính áp đặt, Ban quản lý đã yêu cầu lãnh đạo công ty phải dỡ bỏ ngay và trở về quỹ thời gian làm việc như cũ.Đến trưa cùng ngày, trước sự phản đối của đông đảo công nhân, Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam đã điều chỉnh lại quỹ thời gian làm việc. Theo đó, công ty áp dụng thời gian làm việc như cũ, ca sáng từ 8h đến 4h chiều, ca đêm từ 22h đến 6h sáng. Ngay sau lãnh đạo công ty phát đi thông báo, trật tự được vãn hồi. Nhiều công nhân cho biết, ngày mai (4/5) công ty phải có văn bản điều chỉnh và dán thông báo chính thức họ mới tiếp tục làm việc.Trong khi đó, bản tin TTXVN ghi nhận rằng Công ty Nidec Sankyo Việt Nam đã đồng ý điều chỉnh lại và dán thông báo bên ngoài để công nhân theo dõi. Công ty cũng thống nhất, công nhân nghỉ việc ngày 3/5 vẫn được hưởng lươngBản tin ghi lời Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố SG Lê Hoài Quốc cho biết, trước đây Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam đã trình Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố SG về quy định mới của Công ty. Ban quản lý đã bác yêu cầu này, tuy vậy công ty vẫn cố tình áp dụng. Hiện Ban Quản lý Khu công nghệ cao đã yêu cầu họp với lãnh đạo của Nidec Sankyo Việt Nam để giải trình sự việc, chấn chỉnh, thậm chí có biện pháp chế tài xử lý, không thể để tình trạng này tái diễn. ..Hiện Nidec Sankyo Việt Nam có khoảng 3.200 công nhân viên đang làm việc. Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu Công nghệ cao, mức thu nhập tại Công ty Nidec Sankyo Việt Nam đảm bảo trên quy định mức lương tối thiểu nhưng không nhiều; lương ở mức thấp so với thu nhập trung bình trong Khu Công nghệ cao. Hiện mức thu nhập trung bình của công nhân toàn Khu Công nghệ cao (không tính kỹ sư, chuyên gia) là khoảng 7 - 8 triệu (chưa tính tăng ca).Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng lãnh đạo Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam đã điều chỉnh lại quỹ thời gian làm việc. Theo đó, công ty đã đồng ý áp dụng thời gian làm việc như cũ, ca sáng từ 8h đến 4h chiều, ca đêm từ 10h đến 6h sáng.Các công nhân cho biết sáng 4-5 công ty phải có văn bản điều chỉnh hợp lệ, có đóng dấu mộc đỏ dán trước cổng công ty thì mới tiếp tục làm việc.