Tăng Trưởng, Sốt Xuất Huyết, Cháy Rừng, Chuối…

Kinh tế Việt Nam tăng chậm lại, vì bi tác động nhiều yếu tố. Trong khi đó, sốt xuất huyết gây kinh hoàng, tăng vọt…Báo The Leader ghi rằng Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống mức 6,6% năm 2019 và đạt 6,5% trong hai năm tới.Trong báo cáo Điểm lại công bố mới đây, World Bank cho biết đà tăng trưởng của Việt Nam đã chậm lại từ đầu năm. Nguyên nhân của giảm tốc là do tác động dội của những yếu tố bất lợi bên ngoài đối với các ngành kinh tế quan trọng. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát và giá cả quốc tế suy giảm gây ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp. Đồng thời, sức cầu bên ngoài yếu đi làm tăng trưởng chững lại ở các ngành chế tạo chế tạo, chế biến định hướng xuất cảng. Trong khi đó, tăng trưởng GDP đạt mức cao 7,1% vào năm 2018.Bản tin VTV ghi nhận về TP.SG: Cảnh báo sốt xuất huyết bắt đầu tăng, có ca biến chứng nặng… Số liệu thống kê từ Viện Pasteur TP.SG cho thấy, 20 tỉnh thuộc khu vực phía Nam thì chỉ trong tuần cuối tháng 6, đã có hơn 2.000 ca đã mắc cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số liệu 6 tháng đầu năm của Bộ Y tế, số ca sốt xuất huyết đã tăng gấp ba lần so với năm trước. Đáng lưu ý, các bác sĩ cảnh báo đã có những ca người lớn biến chứng nặng phải thở máy.Bản tin Zing kể: Lão nông bị khởi tố vì đốt rác làm cháy rừng nghiêm trọng… Châm lửa đốt rác trong vườn và để lửa cháy lan ra thiêu rụi hàng chục ha rừng thông phòng hộ ở Hà Tĩnh, người đàn ông 46 tuổi bị bắt tạm giam.Ngày 1/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, tạm giam Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng) về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Trồng chuối ở Việt Nam cũng khó hơn các nước vì giá nhân công Việt Nam cao hơn trong khi năng suất lao động thấp hơn. Để so sánh, năng suất lao động tại Philippines là 1,3 nhân công/1ha, còn tại Việt Nam là 1,5-1,7 nhân công/1ha; chi phí thuê nhân công tại Philippines là 200 USD/tháng so với con số 300USD của Việt Nam. Ngoài ra, sản lượng chuối hư tại Việt Nam cũng cao hơn, lên tới 25% so với 15% tại Philippines.Chuối là một trong những cây ăn quả có diện tích lớn trên 100.000ha, chiếm 19% tổng diện tích cây ăn quả và sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn/năm.Bản tin VOV kể: Ứng dụng gọi xe và giao hàng công nghệ mới nhất MyGo vừa ra mắt với khoảng 105.000 xe.Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa chính thức ra mắt ứng dụng gọi xe MyGo tại thị trường Việt Nam. Đây là ứng dụng gọi xe công nghệ do chính đội ngũ kỹ sư của Viettel Post tự phát triển.MyGo là nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ di chuyển – giao hàng trên phạm vi toàn quốc. MyGo được triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh/thành trên cả nước và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong lĩnh vực gọi xe như Grab, FastGo, be, Go-Viet.Chia sẻ tại lễ ra mắt MyGo, ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Viettel Post cho biết, tổng lượng xe của MyGo đến thời điểm hiện tại là hơn 105.000 xe. Trong đó, bao gồm 97.893 xe máy, 7.258 ô tô và hơn 600 xe tải.Bản tin An Ninh Thủ Đô kể: Nửa đêm, ĐT Thái Lan bổ nhiệm tân HLV trưởng người Nhật… Vào lúc 22h ngày 1-7-2019, trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận HLV người Nhật Bản từng dự World Cup 2018 - ông Akira Nishino sẽ là HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan.Như vậy, ông Nishino sẽ kiêm nhiệm cả ĐTQG Thái Lan và U23 Thái Lan kể từ ngày 1-7-2019 và là HLV châu Á đầu tiên dẫn dắt "Voi chiến". Tờ Siamsports cho biết ông Nishino sẽ nhận lương 20 triệu bath mỗi năm, tương đương 54.000 USD/tháng, bằng 2/3 mức lương ông này từng nhận khi dẫn ĐTQG Nhật Bản ở World Cup 2018.Bản tin VTC kể: Sau Thái Lan và Indonesia, rất có thể ô tô EU và ô tô Nga sẽ "đổ bộ" thị trường Việt Nam. Tính tới hết năm 2018, Việt Nam nhập cảng ô tô nguyên chiếc chủ yếu từ 2 quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia, chiếm 89% tổng số ô tô dưới 9 chỗ nhập cảng. 11% còn lại thuộc về một số thị trường nhập cảng ô tô truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ hoặc châu Âu.Tuy nhiên, trong tương lai dài hạn (7 - 10 năm), rất có thể, Liên minh châu Âu (EU) và Nga sẽ trở thành tâm điểm của thị trường ô tô trong nước nhờ được giảm thuế nhập cảng. Thuế nhập cảng giảm xuống 0%, ô tô nhập cảng từ Thái Lan và Indonesia đổ bộ Việt Nam…Báo Pháp Luật kể: Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc một xe múc của người dân để trong rẫy cà phê bị kẻ xấu đốt cháy đen, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Theo trình báo của anh Nguyễn Đình Lộc (trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), sáng ngày 1-7, gia đình anh nhận thông tin từ người lái xe múc báo về là xe để trong rẫy cà phê ở thôn Phước Hòa (xã Ea Yông) đã bị kẻ xấu đốt cháy đen, vợ chồng anh liền trở về để xem. “Lúc tôi đến thì thấy hầu như toàn bộ phần thân xe đã bị thiêu trụi. Nhiều bộ phận bị hư hỏng và cháy xém, ước tính thiệt hại khoảng hơn 700 triệu đồng.Báo Pháp Luật & Xã Hội kể: trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.780,5 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cá đạt 2.835 nghìn tấn, tăng 5,6%; tôm đạt 397,8 nghìn tấn, tăng 7,7%; thủy sản khác đạt 547,7 nghìn tấn, tăng 5,8%.Tính riêng trong quý II-2019, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 2.311,5 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 6 tháng đầu năm đạt 1.921,2 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước (quý II-2019 ước đạt 1.272,7 nghìn tấn, tăng 7,4%), trong đó cá đạt 1.393,6 nghìn tấn, tăng 5,9%; tôm đạt 320,3 nghìn tấn, tăng 9,8%; thủy sản khác đạt 207,3 nghìn tấn, tăng 7%.Báo Vietnam Finance kể: FLC chi 11.000 tỷ đồng xây quần thể du lịch nghỉ dưỡng rộng hơn 1.000ha tại Quảng Ngãi… Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi chính thức khởi công vào ngày 30/6 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.FLC cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với tập đoàn tổ chức lễ khởi công quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi. Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi (1/7/1989 - 1/7/2019).Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi trải dài bên bờ biển của huyện Bình Sơn, thuộc khu đô thị mới Vạn Tường (Khu kinh tế Dung Quất). Dự án có quy mô 1.026ha, trong đó các hạng mục khởi công bao gồm 4 phân khu khách sạn, resort và hai phân khu đô thị biển với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng.Báo Tổ Quốc kể chuyện Hà Nội: Gây tai nạn còn lao xuống đấm người lái xe máy, nam tài xế bị người dân chặn xe nhưng nhất quyết cố thủ gần 1 tiếng đồng hồ… Nam tài xế lái xe tải gây tai nạn với một nam thanh niên điều khiển xe máy, sau đó tài xế này đã lao xuống đấm thanh niên liên tiếp rồi tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 1/7, tại khu vực trước lối vào ngõ 93 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.Báo Nhân Dân kể: Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất nhựa, các sản phẩm từ nhựa. Riêng Công ty TNHH nhà nước MTV Bao bì 27-7 Hà Nội, mỗi tháng đã sử dụng đến 500 tấn nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm nhựa, trong đó 60% sản phẩm phục vụ xuất cảng, 40% tiêu thụ trong nước. Bên cạnh các doanh nghiệp sản xuất, Hà Nội còn có 24 trung tâm thương mại, 140 siêu thị, 454 chợ và hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh... Các cơ sở này vẫn giữ thói quen sử dụng loại túi ni-lông khó phân hủy. Theo thống kê, mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội phát sinh khối lượng rác thải lớn, lên tới 6.000 tấn. Trong đó, rác thải nhựa chiếm từ 8 đến 10%, phát sinh chủ yếu trong hoạt động sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng như bao bì ni-lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần... đều là loại sản phẩm lâu phân hủy.Bản tin TTXVN kể: Tối 1/7/2019, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xác nhận, tại tuyến đường 35 dẫn vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Bãi rác Nam Sơn) xuất hiện một số người dân tụ tập đông người có hành vi chặn xe, không cho vận chuyển rác thải vào bãi để xử lý theo quy định.Bản tin VietnamNet kể chuyện một bà Hiệu trưởng ở Thanh Hóa bị kỷ luật cách chức vì đã ăn chặn 1.746 suất ăn của trẻ. Thông tin từ Phòng GD&ĐT TP Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch thành phố vừa ký các quyết định kỷ luật đối với những cá nhân mắc sai phạm tại trường mầm non Quảng Thắng.Theo đó, bà Ngô Thị Hồng Lê, Hiệu trưởng nhà trường, bị kỷ luật với hình thức cách chức. Bà Nguyễn Thị Tấn, Phó hiệu trưởng nhà trường; bà Phạm Thị Oanh, kế toán và bà Lê Thị Hải, giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân nhà trường, đều bị khiển trách.