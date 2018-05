CHÁNH NIỆM CHO MÌNH VÀ CHO NGƯỜI



Mindfulness gives us space between our emotions and our responses. Chánh niệm cho chúng ta không gian giữa những cảm xúc và phản hồi của mình.

Chánh niệm là một năng khiếu giúp chúng ta tạo một không gian giữa những cảm xúc / cảm thọ và sự phản hồi của mình. Thực hành chánh niệm có nhiều lợi lạc mà các nhà nghiên cứu đã trình bày trong nhiều năm qua. Ở đây, chúng tôi chỉ chia sẻ một vài kinh nghiệm cá nhân và kêu gọi sự tham dự vài sinh hoạt trong ngày 12 tháng 5 tới.





Vì thế chúng tôi đã chuyển hướng và đã mang chánh niệm vào trường học bằng cách dạy những khóa hội thảo cho giáo chức trong học khu của mình và cho toàn tiểu bang CA qua một chương trình mà mình được nhận đào tạo lại những giáo viên khác. Rất may là nhu cầu của những giáo viên và các quận hạt luôn có đó, nên họ mời gọi; nơi nào mời thì mình đi để giúp đở. Nay cũng đã được 5 năm đào tạo giáo viên cho khoảng 2000 giáo chức khắc nơi trên tiểu bang California. Nhận thấy, chúng ta cần giới thiệu họ đến gần Đạo Phật, đến với cộng đồng người Việt, nên chúng tôi đứng ra tổ chức khóa Bồi dưỡng chánh niệm cho giáo viên tại thủ phủ Sacramento, và mở rộng thêm ra cho những phụ huynh trong cả hai cộng đồng Mỹ và Việt để cùng nhau lợi lạc.



Cách đây khoảng 8 năm, lần đầu tiên đi tù để thiện nguyện 'giảng đạo' trong Tù Tiểu Bang (Folsom State Prison) với tiến sĩ Gus Koehler. Sau đó được làm thiện nguyện viên tuyên uý Phật giáo để chia sẻ thiền quán cho những người phạm tội tại B-yard trong nhà Tù Liên Bang Folsom. Tất cả cũng vì từ tâm mà làm, nhất là khi nhìn những tù nhân đến từ những nước Đông Nam Á mà nhiều nhất là người Việt, Hmong, Lào… Rồi sau đó chúng tôi nhận ra rằng, những người tù được lợi lạc, nhưng thời lượng của chúng tôi có giới hạn. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu đã làm việc này được trong tù, tại sao không đem lợi lạc đó truyền dạy lại cho giáo chức và những người ở ngoài tù. Nhất là khi truyền đạt lại cho những giáo viên, là họ có thể chia sẻ cho học sinh của họ làm lợi lạc tăng thêm gấp bội.

Khóa bồi dưỡng cho Giáo chức và phụ huynh được tổ chức tại Chùa Kim Quang vào lúc 2:30 chiều đến 7:30 tối, ngày 12 tháng 5, 2018. Khóa tu dưỡng này được sự giúp đỡ và tài trợ của học khu San Juan và Hiệp hội Giáo chức San Juan, CTA ILC, cũng như Chùa Kim Quang. Toàn khóa bồi dưỡng bằng tiếng Anh, do sự hướng dẫn của chúng tôi, riêng phần ngồi Thiền có Thượng tọa Trú trì Chùa Kim Quang, Thích Thiện Duyên, và phần tập 'mindful movement', có tiến sỹ Gus Koehler hướng dẫn. Kính mong quý vị ghi danh nếu muốn tham dự vì có sự giới hạn, xin gởi điện thư về phexbach@gmail.com để đăng ký lớp. Hạt chót là ngày 10 tháng 5. Riêng những giáo viên ở trong học khu San Juan, có thể đăng ký 6 tiếng cho PD (professional development) của mình.

Ngoài ra, ngay sau khóa này, vào lúc 7:30-9:30 tối cùng ngày: 12 tháng 5, 2018, chúng tôi sẽ tổ chức buổi Ra Mắt Sách những tác phẩm của mình trong vài năm qua, cũng như giới thiệu những tác phẩm do NXB Lotus Media, Inc., Hương Tích Phật Việt, v.v… và thảo luận một vài đề tài liên quan đến giáo dục, tuổi trẻ và Phật giáo. Dự định sẽ có một vài diễn giả quen thuộc để thảo luận cùng chúng tôi hầu ‘thử tìm một mẫu số chung’ hay ‘để có một tương lai cho tuổi trẻ Phật giáo. Hòa vào niềm vui này, có sự hiện diện của nhạc sỹ Ngô Tín và anh Nguyên Quang sẽ đóng góp chương trình văn nghệ lòng trong phần hội thảo và ra mắt sách. Mọi chi tiết, xin liên lạc tác giả tại email phía trên. Kính chúc toàn thể quý vị và gia đình an lành và mong hẹn gặp vào ngày 12 tháng 5. Mong lắm thay.

Bạch Xuân Phẻ